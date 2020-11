Không chỉ gây chú ý vì tin đồn tình ái với cầu thủ Văn Hậu, người đẹp này còn có học vấn khủng, cùng trường với một MC đình đám

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 20/11 tại TP. HCM chứng kiến màn đăng quang của Đỗ Thị Hà. Tân Hoa hậu Việt Nam giành vương miện là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, có 1 cái tên khác được đánh giá cao trước đêm chung kết là Doãn Hải My. Cô dừng chân ở vị trí top 10 và giành giải thưởng phụ Người đẹp Tài năng với tiết mục đàn piano, hát bài "Em về tinh khôi'".

Tại đêm chung kết, Hải My gây ấn tượng với khán giả và ban giám khảo bằng nét đẹp đầy nữ tính và ngọt ngào. Bạn gái tin đồn của Văn Hậu sở hữu chiều cao 1m67 cùng số đo ba vòng lần lượt là 78-56-89. Cô từng được nhiều khán giả đặt biệt danh "bản sao Nhã Phương".

Doãn Hải My được đánh giá cao trước đêm chung kết nhưng chỉ dừng chân ở vị trí top 10.

Sinh viên lớp chất lượng cao trường đại học hàng đầu Việt Nam về ngành luật

Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, cô đã được giới truyền thông quan tâm khi sở hữu sắc vóc nổi bật và bảng thành tích học tập ấn tượng.

Được biết, trước đây, cô từng là cựu học sinh trường THCS-THPT Marie Curie, Hà Nội. Doãn Hải My có 12 năm liền học sinh giỏi, từng là thủ khoa Văn cấp 3, đạt IELTS 7.0 và thông thạo tiếng Trung giao tiếp…

Bảng điểm khiến nhiều người trầm trồ của Người đẹp tài năng.

Không những thế, Hải My còn thành thạo nhiều môn năng khiếu như: hát, vẽ, múa, chơi đàn piano... và hiện đang là sinh viên năm nhất lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội.

Trường Đại học Luật Hà Nội được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy, môi trường học tập năng động và hiệu quả, giáo viên nhiệt tình và hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi. Trường đã và đang nằm trong top những trường đại học hàng đầu Việt Nam về ngành luật.

Trường đã và đang nằm trong top những trường đại học hàng đầu Việt Nam về ngành luật.

Lớp chất lượng cao Doãn Hải My theo học cũng có yêu cầu đầu vào khắt khe. Theo đó, việc xét tuyển sẽ diễn ra sau khi các sinh viên nhập trường. Tùy theo số lượng đơn đăng kí nhà trường sẽ quyết định thi tuyển hay xét tuyển dựa trên hồ sơ.



Không chỉ xinh đẹp và học giỏi, sinh viên Doãn Hải My còn được đánh giá cao vì thường xuyên có mặt trong các hoạt động ngoại khóa và tình nguyện.



Doãn Hải My còn được đánh giá cao vì năng nổ trong các hoạt động tình nguyện.

Trường Đại học Luật Hà Nội cũng là nơi MC Danh Tùng VTV theo học. Vừa là MC vừa là diễn viên và đã có tấm bằng Đại học ngành Công nghệ Thông tin, nhưng Danh Tùng vẫn đều đặn mỗi tối đến trường Đại học Luật Hà Nội để học cao học Luật Hành chính.

"Ai cũng muốn được ngôi vị cao nhất, nhưng tôi thì khác"

Doãn Hải My chia sẻ mục tiêu của cô đến với cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam không vì danh hiệu mà mong muốn thông qua cuộc thi sẽ học hỏi được những kiến thức mới, trải nghiệm mới và có thêm nhiều cơ hội làm được những việc có ích, lan tỏa tình yêu thương tới tất cả mọi người. Cô may mắn nhận được nhiều ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Do đó, người đẹp đặt tâm lý thoải mái tham gia vào cuộc thi, không ngại đối diện áp lực.

Người đẹp đặt tâm lý thoải mái khi tham gia vào cuộc thi.

Tự nhận xét về bản thân, Hải My nói: "Dù tôi có vẻ ngoài như mọi người thường nhận xét là nền nã và dịu dàng, tôi tự nhận thấy mình có tính cách mạnh mẽ, tự lập và có trách nhiệm. Tôi cũng tôn trọng những giá trị truyền thống và thích lối sống hướng về gia đình cũng như những người mình thương yêu".

Hải My né tránh khi được hỏi về Văn Hậu.

Trong đêm chung kết, cầu thủ Đoàn Văn Hậu xuất hiện bên cạnh thí sinh Doãn Hải My. Nhiều nghi vấn anh đến cổ vũ người yêu tin đồn. Chia sẻ về chuyện này, nữ thí sinh nói: "Trong buổi họp báo hôm nay, trả lời câu chuyện riêng tư về gia đình và phía em thực sự không phù hợp. Em xin phép từ chối trả lời câu hỏi này".