Không chỉ gây choáng với vòng 1 "ngồn ngộn", Dương Mịch còn bị soi nhan sắc thật qua loạt hình do người qua đường chụp tại sự kiện vừa qua

Tối 10/12 vừa qua, sự kiện Lễ trao giải MAHB (Esquire Man At His Best) do tạp chí thời trang dành cho quý ông Esquire (Esquire Thời Thượng Tiên Sinh) tổ chức đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sự kiện nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của Dương Mịch. Là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ nhưng không vì thế mà Dương Mịch bị "ngó lơ", ngược lại cô rất được săn đón. Bên cạnh những bức hình do cánh săn ảnh chuyên nghiệp chụp thì có không ít tay máy nghiệp dư cũng đã đăng tải hình ảnh của Dương Mịch tại sự kiện nhưng chưa hề được chỉnh sửa.

Qua những bức hình chưa chỉnh sửa, có thể thấy nhan sắc thật của Dương Mịch lộ dấu hiệu xuống sắc và trông khá mệt mỏi do việc phải chạy show liên tục tại nhiều sự kiện khác nhau trong dịp cuối năm này. Tuy nhiên, điều này cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều tới nhan sắc của Dương Mịch. Làn da của Dương Mịch vẫn được đánh giá là căng mịn so dù đã bước sang tuổi 34.

Ngoài ra, Dương Mịch cũng thu hút chú ý với khoảnh khắc nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ phía đàn em Hứa Khải. Trong hai bức hình được cư dân mạng đăng tải, Hứa Khải không chỉ lấy chai nước còn mở luôn nắp rồi đưa cho Dương Mịch uống.

Nguồn: Weibo, Sina