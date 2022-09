Không chỉ đóng góp ý tưởng, Thế Hệ Xanh trồng 3.000 cây xanh cho Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)

Ấp ủ những ý tưởng để gieo mầm xanh cho Trái Đất

Mỗi năm có tới 4,7 triệu héc-ta rừng bị mất đi. Trong khi đó, rừng bao phủ 1/3 diện tích đất liền trên Trái Đất, cũng là "mái ấm" của 80% động vật hoang dã và còn tạo nên sinh kế cho người dân với khoảng 90% người nghèo nhất thế giới sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng.

Hãy hình dung một tương lai gần, nơi mà mỗi người đều nuôi dưỡng được tình yêu với cây xanh, gắn bó hơn với thiên nhiên thông qua những thẻ bài chứa đựng câu chuyện về các loại mầm xanh khác nhau; nơi mà từng cây bút chì đã qua sử dụng đều có thể đổi thành một cây xanh trồng tại nơi mình sinh sống; hoặc từng chồng sách, giấy, báo cũ đều đem lại một "linh mộc" - người bạn cây thân thiết, đồng hành cùng mội người trên hành trình bảo vệ màu xanh Trái Đất.

Chắc chắn, những cánh rừng sẽ hùng vĩ trở lại, tình trạng mất rừng sẽ có biến chuyển tích cực hơn, đặc biệt là khi những ý tưởng dù là bé nhỏ nhất như thế trở thành hiện thực. Và đó cũng chính là những sáng kiến của các bạn trẻ đạt kết quả xuất sắc trong cuộc thi Dirt For Green Kids Challenge 2022 - do OMO, TOMATO Children’s Home và Design for Change Vietnam phối hợp tổ chức.

Với độ tuổi rất nhỏ, các bạn trẻ tham gia chương trình đều nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng

Với tình yêu thiên nhiên đặc biệt và ước muốn trồng thật nhiều cây, xây mái ấm cho muôn loài, những hạt mầm sáng kiến đã nảy lên bên trong những nhà kiến tạo tương lai xanh như thế. Thậm chí, đội Green Earth đến từ Hải Phòng đã hiện thực hóa ý tưởng của mình, trồng được 1.000 cây tại rừng ngập mặn ở xã Phù Long, huyện Cát Hải (Hải Phòng).



Pony Tree - Đội có dự án tốt nhất trong cuộc thi - sẽ tiếp tục vun đắp cho ý tưởng của mình thành hiện thực ở quy mô rộng khắp hơn nữa

Cuộc thi Dirt for Green Kids Challenge được khởi động không chỉ là sân chơi tìm kiếm các tài năng nhí mà còn nhằm kiến tạo một Thế Hệ Xanh mới, truyền cảm hứng cho cộng đồng trực tiếp "lấm bẩn" trồng cây cho nhà, cho rừng, chung tay cùng các bạn nhỏ để cải thiện màu xanh của mái ấm mà muôn loài khát khao giữ lấy.

"Lấm bẩn" để trồng mái ấm cho muôn loài

Với 32.000 lượt bình chọn cho 15 đội thi từ cộng đồng mạng chỉ trong vòng 9 ngày, cuộc thi Dirt For Green Kids Challenge 2022 đã để lại một dấu ấn đặc biệt trên hành trình "Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam" của OMO, góp một phần rất lớn trong chiến dịch "Trồng Mái Ấm Cho Muôn Loài" mà OMO đang kêu gọi nhiều người lan tỏa.

Tại vòng chung kết của cuộc thi, nhiều bạn nhỏ và phụ huynh đã cùng ký tên và trao lời chúc, công nhận rừng xanh là mái ấm của muôn loài, tượng trưng cho việc trao "Sổ Tái Định Cư" cho các loài động vật hoang dã.

Trao "Sổ Tái Định Cư" là cách chúng ta góp cánh tay, trồng cây, xây mái ấm cho muôn loài

Và đặc biệt không để mọi điều dừng lại ở ý tưởng, lời kêu gọi hay vận động, OMO đã trao tặng giải thưởng vô cùng thiết thực cho các Đại Sứ Thế Hệ Xanh - đội được bình chọn nhiều nhất - là một chuyến "lấm bẩn" thực tế tại Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh). Tiếp tục củng cố niềm yêu mến thiên nhiên, OMO hướng dẫn các bạn nhỏ cách làm banh hạt giống và tự tay gieo những mầm xanh mới cho rừng.

Với những nỗ lực kêu gọi cộng đồng "Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam", OMO hy vọng rằng hành trình mình khởi xướng sẽ có Thế Hệ Xanh - là những người tiếp lửa - truyền cảm hứng để duy trì, trồng và tái tạo nhiều cánh rừng khắp lãnh thổ Việt Nam.

Các đại sứ thế hệ xanh trao tặng những mầm xanh cho Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)

Bằng cách quy đổi mỗi bình luận ủng hộ cho chiến dịch thành một cây xanh, OMO tạo điều kiện cho tất cả chúng ta đóng góp "Trồng Mái Ấm Của Muôn Loài". 230.000 cây xanh từ năm 2019 đến nay, thêm 150.000 cây dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022, 9 vườn quốc gia và 19 tỉnh thành trên khắp cả nước là những con số đáng khích lệ mà OMO cùng cộng đồng đã đạt được trên hành trình "Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam".

Mỗi cây xanh là một tin vui cho những cánh rừng Việt Nam

Không chỉ đóng góp lớn cho mục tiêu trồng 1 triệu cây đến năm 2025 trong hợp tác với Bộ Tài nguyên & Môi trường, OMO kỳ vọng thông điệp này sẽ mang sức ảnh hưởng ngày càng lớn, để bất kỳ ai cũng gieo trong mình hạt mầm về ý thức bảo vệ rừng và môi trường sống của các loài sinh vật.

Ở một tương lai không xa, khi mà ai cũng xắn tay chẳng ngại "lấm bẩn" để gieo mầm xanh, không chỉ động vật hoang dã được sống bình yên dưới mái nhà xanh, mà chính mỗi con người cũng sẽ thêm hạnh phúc với thiên nhiên hài hòa, sinh kế bền vững và bầu không khí trong lành.