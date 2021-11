Không chỉ cướp trắng "át chủ bài" của H'Hen Niê, Lương Thùy Linh còn khiến Thùy Dương "muối mặt" vì mất trò cưng

Tối ngày 14/11, tập 2 The Next Face Vietnam 2021 đã chính thức được lên sóng với những tình tiết đầy hấp dẫn, lôi cuốn xoay quanh cuộc đua nước rút của Top 20 thí sinh nhằm giành tấm vé vào đội hình chính thức của 3 mentor quyền lực.

Bên cạnh những thử thách tại chỗ đầy bất ngờ dành cho thí sinh, tập 2 của The Next Face Vietnam 2021 còn "chiêu đãi" khán giả bằng những chiêu bài lôi kéo thí sinh vô cùng kịch tính và quyết liệt đến từ Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, và TyhD Thùy Dương.

Thử thách đầu tiên mà chương trình đặt ra cho Top 20 chính là việc yêu cầu thí sinh phải tìm cách tự thay đổi diện mạo trong vòng 30 phút sao cho thật thu hút để có thể chụp được bức hình avatar ấn tượng nhất. Chưa dừng lại tại đó, The Next Face Vietnam tiếp tục "làm khó" thí sinh với thử thách quay video ngắn giới thiệu bản thân và kêu gọi khán giả ủng hộ, theo dõi chương trình với chủ đề "Who you are".

Bước vào vòng Pick-team, 15 thí sinh sẽ phải dùng hết những thế mạnh thuyết phục của mình nhằm gây ấn tượng trước 3 mentor để họ giơ bảng "Like" vào đội của mình. Điểm gay cấn ở vòng thi này đó chính là sự xuất hiện của quyền "cướp" thí sinh khiến màn tranh giành của bộ ba mentor trở nên gay cấn và sôi nổi hơn bao giờ hết. Mỗi HLV được duy nhất 1 lần cướp thí sinh bằng cách giơ bảng "cướp" lên bất kỳ lúc nào trong lúc giành thí sinh, nếu có 2 HLV giơ bảng cùng một lúc thì quyền cướp biến mất và thí sinh có quyền được chọn về đội mình mong muốn.

Là giám khảo đã theo sát thí sinh từ những ngày đầu tiên, thế nên không nằm ngoài dự đoán của khán giả, mentor H'Hen Niê đã là người đầu tiên hoàn thành mục tiêu săn 4 thành viên.

Nguyễn Đặng Thanh Tuyền - cô gái 1m74 với khuôn mặt góc cạnh chuẩn người mẫu là thí sinh mở đầu cho sự “thuận buồm xuôi gió” của team H’Hen Niê.

Tiếp đó, ngay khi chàng người mẫu lai Stephen Nguyễn vừa xuất hiện, cả Mentor H’Hen Niê và TyhD Thùy Dương đều phải lập tức dùng quyền “cướp” thí sinh để ra sức giành giật, và cuối cùng anh chàng đã lựa chọn về team của “nàng hậu quốc dân”.

Thừa thắng xông lên, H’Hen Niê tiếp tục “chiêu mộ” thành công Đặng Minh Châu và Kiều Diễm - hai sắc màu mới lạ có niềm đam mê mãnh liệt với nghề người mẫu tại cuộc thi lần này.

Mentor TyhD Thùy Dương cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi nhanh chóng "về đích" thứ hai với dàn thí sinh ấn tượng.

Trong đó phải kể đến chàng trai Nguyễn Thế Duy - thí sinh vô cùng thiện chiến khiến Mentor TyhD và Lương Thùy Linh đã có những màn phải tranh luận "nảy lửa".

Tiếp sau đó, “vận động viên bóng chuyền” Từ Thị Thu Vân và trai đẹp Đen Nguyễn cũng nhanh chóng được vị HLV cá tính đưa vào danh sách “gà cưng” chỉ trong vài giây các thí sinh này xuất hiện trên sân khấu.

Đồng thời, “drama queen” cũng thuyết phục thành công Shisa Phạm - một thí sinh theo đuổi phong cách unisex khá nổi tiếng trong cộng đồng model LGBT về với #TeamTyhD.

Là mentor trẻ tuổi nhất, cứ ngỡ Mentor Lương Thùy Linh sẽ "e dè" trước hai đàn chị dày dặn kinh nghiệm. Thế nhưng, có thể thấy nàng hậu GenZ lại là người gây bất ngờ nhất trong tập 2, khi liên tục chơi "hệ chiến thuật" với những 'nước cờ' xuất sắc.

Bằng những lập luận sắc bén, Lương Thùy Linh đã sử dụng quyền cướp thí sinh duy nhất của mình để “cướp trắng" từ tay Hoa hậu H’Hen Niê thí sinh H’Vi Ktla - đồng hương Ê - đê của H’Hen và được đồn đoán là “át chủ bài” của cuộc thi năm nay, khiến cả trường quay vô cùng sững sờ.

Lương Thùy Linh tiếp tục nhận được cái gật đầu của Nguyễn Hoàng Thu Trúc - thí sinh mới sinh năm 2002 nhưng đã có kinh nghiệm 5 năm với nghề mẫu.

Tiếp tục với những lập luận thông minh của mình, nàng hậu GenZ một lần nữa “giật thẳng tay” Phạm Phan Y Hạ - thí sinh sở hữu chiều cao 1m81 đầy ấn tượng từ đàn chị TyhD Thùy Dương, mặc dù TyhD chính là cô giáo uốn nắn cho Y Hạ từng bước catwalk đầu tiên.

Cuối cùng, Lê Lâm Duy, thí sinh đến từ Quảng Trị đã trở thành mảnh ghép “chốt đơn” cho #TeamLuongThuyLinh, và cũng là thí sinh nam duy nhất của đội hình GenZ này.

