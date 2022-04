Khống chế con đại gia, cướp 3 tỷ đồng ở TP.HCM

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 5 vừa bắt giữ băng nhóm dùng dao, búa khống chế cướp gần 3 tỷ đồng hết sức táo tợn trên địa bàn.

Nhóm cướp bị Công an bắt giữ.

Trước đó, tối 9/4, gia đình của em S. (SN 2008) tại căn nhà đường Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM đi ăn tối nên để em S. cùng 2 người giúp việc ở lại nhà. Khi gia đình này đi khỏi thì có 1 thanh niên tới bấm chuông gọi cửa nói là giao túi hàng.

Nghe tiếng chuông gọi của Lê Thị Hồng (SN 1987, là người giúp việc) ra mở cửa thì bất ngờ thanh niên đẩy Hồng ra xông vào nhà. Tiếp đó, một thanh niên khác đi vào rồi khép cửa cổng lại. Khi vào trong cả 2 lấy búa, dao trong túi balo uy hiếp khống chế S. cùng Hồng và Lê Thị Dư (SN 1950, là người giúp việc) trói lại bằng dây. Tiếp đó, cả 2 kè dao vào người em S. và dắt lên tầng trên yêu cầu đọc mật khẩu để mở cửa phòng.

Tại đây, cả 2 lục lọi lấy nhiều tiền Việt, USD bỏ vào balo rồi đi xuống dưới. Sau đó, cả 2 nhanh chóng chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát. Người giúp việc cùng cháu S. báo cho gia đình và công an.

Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 5 có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Gia đình cho biết, tài sản bị cướp gần 3 tỷ đồng gồm tiền Việt và USD.

Sau 2 giờ, bằng nghiệp vụ trinh sát công an đã ập vào căn nhà trọ ở đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Thái (SN 1994), Lê Hồng Khanh (SN 1980), Trần Minh Trung (SN 1985), Bùi Thị Thảo (SN 1996, là vợ của Khanh). Khám xét căn nhà trên, công an thu giữ nhiều tiền USD, tiền Việt.

Qua làm việc, nhóm này thừa nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ cướp ở căn nhà đường Trần Bình Trọng, quận 5. Từ lời khai, công an bắt giữ thêm Hồng, Dư.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

https://afamily.vn/khong-che-con-dai-gia-cuop-3-ty-dong-o-tphcm-20220410175650225.chn