Không cần nhịn ăn hay tập thể dục, chuyên gia chỉ bạn 5 mẹo giảm cân nhanh chóng bậc nhất mà năng lượng vẫn dồi dào

Tất cả chúng ta đều biết đến câu "thần chú" giảm cân nổi tiếng là: Tập luyện nhiều lên và ăn ít đi.

Không ai có thể phủ nhận rằng chăm chỉ tập luyện vừa giúp chị em giảm mỡ lại còn cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, hàng chục nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục có thể không phải là cách tốt nhất để giảm cân, thậm chí nó không thể thu nhỏ vòng eo của bạn nhiều như thay đổi thói quen sống. Trong thực tế, có những cách giảm cân hợp lý hơn, không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vì những bài tập nặng nề hay cảm giác đau khổ khi phải nhịn đói nữa.

Tập thể dục có thể không phải là cách tốt nhất để giảm cân, thậm chí nó không thể thu nhỏ vòng eo của bạn nhiều như thay đổi thói quen sống.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn 5 cách vừa giúp giảm cân không cần ăn kiêng hay tập luyện vừa đảm bảo sức khỏe.

1. Hãy nhai kỹ khi ăn

Nếu muốn giảm cân, bạn vẫn có thể ăn no nhưng nhất định phải điều chỉnh lại tốc độ ăn của mình.

Bộ não của chúng ta cần một khoảng thời gian khá lâu mới có thể nhận được tín hiệu từ ruột thông báo đã no bụng. Vì thế việc nhai kỹ, ăn chậm sẽ giúp cho cơ thể không tiêu thụ quá nhiều dinh dưỡng dư thừa, lại còn cảm thấy no lâu hơn.

Điều này đã được khẳng định trong một nghiên cứu thực hiện tại Luân Đôn (Anh) cho thấy những người ăn chậm tiêu thụ ít hơn 66 calo mỗi bữa so với những người ăn nhanh, không những vậy họ còn cảm thấy no lâu hơn. Thậm chí, nếu bạn có thể làm điều đó trong mỗi bữa ăn, bạn sẽ giảm hơn 9kg mỗi năm.

2. Luôn mang theo bên cạnh một chai nước

Nếu đang có ý định giảm mỡ, việc mang theo một chai nước bên cạnh thật sự vô cùng quan trọng. Một nghiên cứu trên tạp chí Physiology & Behavior cho biết, 60% thời gian chúng ta giải tỏa cơn khát bằng cách ăn chứ không phải uống nước.

Các chuyên gia tin rằng sai lầm bắt nguồn từ việc bộ não khó phân biệt được cảm giác đói và khát do các tín hiệu tương tự nhau. Việc giữ một chai nước bên cạnh không chỉ giúp bạn đáp ứng cơn khát một cách chính xác, mà nước uống cũng có thể giúp bạn cảm thấy no, giữ cho quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn.

3. Dùng các loại bát kích thước nhỏ khi ăn

Theo chuyên trang sức khỏe nổi tiếng Healthline, sử dụng bát đĩa nhỏ chắc chắn có thể giảm cân vì chúng khiến cho khẩu phần ăn của bạn trông đầy đặn hơn. Hơn nữa, những người sử dụng bát đĩa nhỏ có xu hướng ngại lấy đồ ăn, vì thế lượng calo tiêu thụ sau mỗi bữa sẽ không quá nhiều.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên phụ nữ nên uống 300ml nước ấm trước bữa ăn vì như vậy có thể làm bạn cảm thấy no hơn và tránh ăn quá nhiều trong bữa ăn. Ngoài việc uống nước trước bữa ăn, bạn cũng có thể ăn trái cây, uống sữa và ăn một số loại rau ít calo để kiểm soát hiệu quả lượng thực phẩm mình sắp nạp vào.

4. Tiêu thụ nhiều rau xanh, thực phẩm giàu protein

Nếu là một người muốn giảm cân, thực đơn của bạn nên áp dụng nguyên tắc: Rau tăng gấp đôi, đồ ngọt giảm một nửa. Rau rất giàu chất xơ và vitamin, có thể ức chế sự tích tụ chất béo và đẩy nhanh quá trình đốt cháy mỡ thừa. Đồng thời, ăn nhiều rau cũng sẽ khiến chị em nhanh no hơn mà không còn cảm thấy thèm ăn vặt nữa.

Ngoài ra, các thực phẩm giàu protein như thịt nạc, trứng, thịt ức gà, cá, sữa chua Hy Lạp, đậu lăng, hạt diêm mạch, hạnh nhân... cũng rất cần thiết trong khẩu phần của bạn. Chúng có thể làm tăng cảm giác no, giảm cảm giác đói và giúp bạn ăn ít calo hơn. Điều này có thể là do protein ảnh hưởng đến một số hormone đóng vai trò trong cảm giác đói và no, bao gồm ghrelin và GLP-1.

5. Ngủ ngon và tránh căng thẳng

Khi nói đến sức khỏe, mọi người thường bỏ qua giấc ngủ và căng thẳng. Trên thực tế, cả hai đều có tác động mạnh mẽ đến sự thèm ăn và cân nặng của bạn. Thiếu ngủ có thể làm rối loạn các hormone điều chỉnh sự thèm ăn leptin và ghrelin. Ngoài ra, hormone cortisol cũng sẽ trở nên tăng cao khi bạn căng thẳng.

Các hormone này dao động có thể làm tăng cảm giác đói và khiến bạn thèm ăn các loại thực phẩm không lành mạnh, dẫn đến lượng calo cao hơn. Hơn nữa, thiếu ngủ mãn tính và căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì.

(Nguồn: Eatthis, Healthline)