Không cần đến một stylist, tôi vẫn tìm được những kiểu trang phục hợp với thân hình tròn đầy thẳng đuột của mình

Không phải ai cũng may mắn sở hữu vóc dáng với những đường cong nuột nà, tôi - Julia 35 tuổi là một trong đại đa số những người không may ấy, sở hữu thân hình đầy đặn với vòng 2 khá to. Chính bởi vòng 2 thiếu thon gọn mà tôi luôn có cảm giác thân hình mình thẳng đuột, không hề có một chút eo nào. Cũng may, tôi có thể tận dụng trang phục thường ngày để khắc phục nhược điểm này. Và đương nhiên không phải kiểu dáng nào cũng đảm nhiệm được nhiệm vụ ấy, và tôi đã thử không biết bao nhiêu bộ cánh, kiểu dáng và họa tiết mới tìm ra được những kiểu trang phục hợp với vóc dáng của mình. Và dưới đây là những gì tôi tâm đắc nhất.

Sọc dọc/ choé nhìn bao giờ cũng mảnh mai hơn kẻ ngang, nhưng không có nghĩa là sọc ngang mặc dìm dáng. Bạn thấy đấy tôi mặc sọc ngang nhìn vẫn tương đối gọn gàng nhờ chọn đúng phom dáng phù hợp. Nếu mặc sọc ngang, tốt nhất bạn nên chọn những bộ đầm dáng ôm nhẹ chiết nhẹ phần eo, như vậy bạn vẫn tạo được đường cong tương đối cho vóc dáng của mình.

Cùng là kẻ ngang nhưng khi tôi diện bộ đầm với đường kẻ to bản sáng màu nhìn thân hình tôi càng thêm mũm mĩm, trong khi bộ đầm kẻ ngang thanh mảnh lại góp phần giúp vòng eo như nhỏ hơn, vóc dáng như thanh thoát hơn nhiều. Không những thế vòng 1 của tôi nhìn còn hấp dẫn hơn so với thực tế. Đấy không phải tất cả kẻ ngang đều dìm dáng phải không.

Những bộ đầm quá ôm sẽ làm nổi mọi nhược điểm vóc dáng, thay vào đó tôi chọn bộ đầm ôm nhẹ với thiết kế tối giản cho mình.

Những người có vóc dáng thẳng đuột, vòng eo bánh mì như tôi nên chọn những bộ đầm ảo ảnh thị giác ví dụ như bộ đầm này chẳng hạn. Thiết kế ôm sát với đường sọc dọc mảnh mai tôn chều cao, phần chiết eo màu đen như thể một chiếc thắt lưng corset đang thắt lấy vòng 2 tạo hiệu ứng thon gọn bất ngờ.

Đường kẻ/ uốn lượn hai bên hông cũng tạo độ tương phản đánh lừa thị giác của người nhìn về bộ đầm tối giản của bạn. Những thiết kế như này cải thiện vóc dáng vô cùng tài tình, nó khiến vóc dáng tròn đầy trở nên thon gọn hơn và vóc dáng thặt đuột nhìn rõ đường cong đồng hồ cát hơn.

Những đôi giày màu đen luôn dễ mix đồ, là món phụ kiện không thể thiếu trong mọi tủ đồ nhưng đôi màu nude mới có tác dụng kéo dài đôi chân, cảm giác như chiều cao và vóc dáng được cải thiện đáng kể.





Ngay cả đến áo khoác cũng nên ưu tiên những thiết kế chiết eo để tạo đường cong ảo cho vòng eo của bạn. Đừng để vóc dáng của bạn như bị nuốt chửng bởi tất cả các kiểu dáng rộng rãi, thẳng đuột để không hỗ trợ cải thiện vóc dáng một chút nào.

Nguồn: Brightside.me