Không cần cầu kỳ, 5 cách mặc áo len màu trung tính sẽ giúp chị em sành điệu cả tuần

Không cần quá nhiều chi tiết hay màu sắc nổi bật, áo len màu trung tính như be, kem, nâu nhạt, xám hoặc trắng ngà vẫn có thể mang đến vẻ ngoài tinh tế và thanh lịch cho bất kỳ ai. Sức hút của gam màu này nằm ở khả năng dễ tính, đó là dễ phối, dễ mặc, và luôn toát lên cảm giác sang nhẹ nhàng. Dưới đây là 5 gợi ý phối đồ với áo len màu trung tính giúp bạn biến hóa phong cách cả tuần mà chẳng tốn công nghĩ ngợi.

Áo len màu trung tính và chân váy ngắn

Khi kết hợp áo len màu trung tính với chân váy ngắn, bạn sẽ có ngay một outfit vừa nữ tính vừa năng động. Một chiếc áo len cổ tròn màu kem hoặc be đi cùng chân váy chữ A là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy chọn chân váy có chất liệu da hoặc tweed để tăng phần sang trọng.

Giày cao cổ hoặc boots ngắn sẽ giúp tổng thể cân đối và "ăn gian" chiều cao. Vào những ngày lạnh hơn, khoác thêm áo blazer hoặc áo khoác dáng dài tông xám nhạt, bạn sẽ có ngay set đồ dạo phố vừa ấm áp vừa thời thượng.

Áo len màu trung tính và chân váy dài

Với những ai yêu phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, sự kết hợp giữa áo len trung tính và chân váy dài là lựa chọn không thể bỏ qua. Chân váy lụa hoặc voan bay nhẹ sẽ làm nổi bật vẻ mềm mại của áo len, đặc biệt khi bạn sơ vin một phần vạt áo để tạo độ thả tự nhiên.

Gam màu trắng ngà đi cùng váy tông pastel như hồng phấn, xanh nhạt hay nâu sữa mang đến cảm giác dịu mắt và cực kỳ hợp cho những buổi café cuối tuần. Nếu muốn set đồ trông hiện đại hơn, bạn có thể thêm thắt lưng mảnh hoặc túi xách nhỏ có chi tiết kim loại sáng.

Áo len màu trung tính và quần âu

Đây là combo hoàn hảo cho môi trường công sở. Áo len màu trung tính phối cùng quần âu ống suông giúp tạo nên vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn thoải mái. Một chiếc áo len cổ tròn hoặc cổ tim màu xám nhạt đi cùng quần âu đen, nâu hoặc xám đậm sẽ giúp bạn trông vừa gọn gàng vừa chuyên nghiệp.

Nếu muốn tăng độ thời trang, bạn có thể chọn quần có nếp ly nhẹ hoặc đeo thêm dây chuyền vàng nhỏ để tạo điểm sáng. Đôi giày loafer hoặc giày mũi nhọn màu be sẽ là lựa chọn lý tưởng, vừa tôn dáng vừa giữ được sự tinh tế vốn có của tổng thể.

Áo len màu trung tính và quần jeans

Không gì dễ mặc và thân thiện hơn quần jeans. Khi kết hợp áo len trung tính với quần jeans, bạn có ngay outfit hoàn hảo cho những ngày không biết mặc gì. Dáng áo hơi oversized phối cùng quần jeans ống đứng hoặc ống rộng tạo nên phong cách phóng khoáng, trẻ trung.

Nếu thích sự gọn gàng, bạn có thể sơ vin toàn bộ áo vào quần, thêm thắt lưng da nâu và một đôi giày thể thao trắng. Còn muốn cá tính hơn, hãy thử layering áo len cùng sơ mi trắng cổ bẻ, để hở phần cổ và vạt áo ra ngoài, cách phối này luôn mang lại cảm giác thời thượng, không cần cố.

Áo len màu trung tính và quần trắng

Gam trắng luôn là lựa chọn "đinh" khi muốn tạo vẻ ngoài tươi sáng và cao cấp. Khi phối áo len trung tính với quần trắng, bạn sẽ có ngay outfit mang hơi hướng tối giản nhưng vẫn đầy ấn tượng.

Hãy thử kết hợp áo len màu be nhạt hoặc xám tro với quần vải trắng ống rộng. Đôi giày mule, sandal hoặc sneaker trắng sẽ giúp tổng thể liền mạch và thanh thoát hơn. Nếu muốn tăng chút cá tính, bạn có thể khoác ngoài áo trench coat màu nâu nhạt hoặc mang túi xách màu đen để tạo điểm tương phản tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm