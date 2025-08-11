Không cách nào dìm được Moon Ga Young

Moon Ga Young đang ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp, nhận được nhiều tình cảm từ công chúng. Bên cạnh đó, đại sứ Dolce & Gabbana còn ghi điểm với gu thời trang đẹp mắt, tinh tế cùng khả năng "cân đồ" ấn tượng. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1996 tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa khi xuất hiện tại sân bay với diện mạo xinh đẹp hút hồn. Thậm chí, qua ống kính được truyền thông ghi lại ở khoảng cách siêu gần, mọi đường nét của nữ diễn viên đều tỏa sáng khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt.

Ống kính zoom cận cảnh nhan sắc của Moon Ga Young nhanh chóng hút hơn 1,4 triệu lượt xem. (Nguồn: LIVE2315tae)

Moon Ga Young khiến người xem khó có thể rời mắt với thần thái sang chảnh. Nữ diễn viên chọn lối makeup nhẹ nhàng, tự nhiên cùng kiểu tóc buông xõa đơn giản nhưng vẫn vô cùng rạng rỡ, tươi tắn. Ngay cả với ống kính zoom cận, ngôi sao Kbiz cũng chinh phục người xem nhờ làn da sáng, mướt mịn ít khuyết điểm.

Moon Ga Young "ăn trọn" ống kính cam thường.

Không chỉ tối giản trong makeup, outfit Moon Ga Young diện cũng rất casual nhưng vẫn thời thượng, mang tính thẩm mỹ cao. Cô diện áo tank top trắng ôm vừa vặn, khéo léo khoe vòng eo thon gọn cùng phần vai và cánh tay săn chắc, kết hợp cùng quần jeans ống loe màu xanh cổ điển. Điểm nhấn cho outfit này là chiếc belt charm nhỏ xinh, tạo cảm giác vừa retro vừa sang chảnh, hút mắt. Người đẹp lựa chọn phụ kiện gồm túi xách da nâu sang trọng và áo khoác màu be cầm tay để hoàn thiện tổng thể một cách hài hòa. Với chiều cao lý tưởng cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, Moon Ga Young khiến người xem khó có thể rời mắt, dù diện outfit tối giản vẫn toát lên khí chất ngút ngàn.

Outfit casual, đơn giản nhưng vẫn rất thời trang, tôn dáng tinh tế của Moon Ga Young.