Không biết gì về skincare và bị chê mặt như bà lão 60 tuổi: Cô nàng này quyết tâm thay đổi làn da với kết quả không thể mỹ mãn hơn

Chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ về quá trình trị mụn, tính đến thời điểm hiện tại là đã 4 tháng 1 tuần mình sử dụng Obagi.



Trước đây khi chưa dùng Obagi, thật sự mình biết skincare là gì, không hề dùng sữa rửa mặt, kem chống nắng lại càng không, và cũng không biết da mình thuộc loại da gì luôn. Mình đi ngoài đường về chỉ rửa mặt bằng nước lạnh bình thường rồi đi ngủ luôn chứ không dùng tẩy trang hay sữa rửa mặt, nói chung thời điểm đó mình khá bỏ bê làn da. Cho đến một ngày, có người bảo nhìn mặt mình như bà lão 60 tuổi, lúc đấy mình mới bắt đầu nhìn kĩ lại làn da không những đầy mụn mà lỗ chân lông còn to tướng, lúc ấy mình mới hối hận vì đã không để ý đến da sớm hơn.

Người đầu tiên giới thiệu mình biết đến Obagi chính là mẹ, nhưng vì ở bên Singapore, dùng Obagi phải đi khám và được bác sĩ rồi kê đơn thì mới mua được. Chính vì thế mà mình đã tìm hiểu và biết đến De Skin Journey, may mắn của mình đó là gặp được chuyên gia chăm sóc da có tâm.

Routine của mình trong 4 tháng là thay đổi hơn 4 lần, ban đầu mình dùng Retinol để làm quen rồi chuyển sang Tretinoin 0,1. Hiện tại mình đang dùng Tretinoin 0,05. Da của mình vẫn chưa sạch hẳn nhưng mụn ẩn thì hết hơn 99,9% và nền da bây giờ cũng ổn hơn rất nhiều so với trước đây. Ban đầu chỉ mong là hết mụn, bớt sần sùi nhưng khi hết mụn thì mong nó căng bóng, đẹp hơn đẹp hơn.

Mình có ghi lại loạt thay đổi của làn da trong quá trình mình sử dụng các sản phẩm, nhìn loạt ảnh mọi người sẽ thấy có giai đoạn da mình ửng đỏ và bong tróc, ban đầu mình cũng khá sợ vì chỉ da càng tệ hơn, nhưng khi biết chăm sóc da thì mình cũng tìm đọc nhiều thông tin hơn để có thêm kiến thức skincare, vào theo như mình tìm hiểu, thì da mình bị bong thế này là do sử dụng cùng lúc nhiều hoạt chất treatment (bao gồm BHA, Retinol/Tretinoin). Lúc này, da được kích thích tăng sinh tế bào, đồng thời các lớp tế bào già cỗi, thoái hóa ở trên cũng được thúc đẩy để bong ra nhường chỗ cho lớp da mới được đẩy lên. Thực tế, nếu sử dụng các sản phẩm treatment để điều trị da thì bạn phải tìm đến những cơ sở tư vấn chuyên nghiệp, bởi nếu kết hợp sai các hoạt chất dẫn đến 1 trong hai quá trình sinh mới - bong cũ không xảy ra đồng thời, thì da sẽ ở trong tình trạng sần bì và ngày càng tệ hơn. Đương nhiên nếu chỉ dùng các sản phẩm treatment không thì da mình không thể đẹp lên được, mình cũng được tư vấn dùng thêm nhiều sản phẩm phục hồi, chủ yếu là các sản phẩm cấp ẩm để cải thiện nền da, hạn chế tình trạng mất nước, mỏng màng tế bào do treatment hoạt động kèm cơ chế rút nước khỏi da.

Dù mới biết đến skincare, với chút kiến thức ít ỏi khi chăm sóc da thì mình khuyên các bạn nên đầu tư vào các sản phẩm có uy tín, tránh mua những sản phẩm kem trộn hay những sản phẩm được quảng cáo là giúp da đẹp chỉ sau 2 3 ngày sử dụng. Muốn đẹp thì cần có thời gian. Đối với da mụn thì càng cần phải quan tâm đến da nhiều hơn, WHO đã khẳng định mụn là một bệnh mãn tính, sau khi điều trị dứt cơn, nếu không chăm sóc cẩn thận thì vẫn có nhiều nguy cơ bùng phát lại. Đó là lý do vì sao nhiều bạn đi bác sĩ da liễu điều trị đỡ xong tái lại nhiều lần. Đó không phải do bác sĩ không giỏi hay làm sai, mà vì bạn tìm đến bác sĩ với hy vọng điều trị dứt điểm đợt mụn nhưng hoàn toàn không hiểu về vấn đề da liễu đó bởi bác sĩ cũng thường tập trung vào việc chữa triệu chứng tạm thời mà thôi.

Đây là những sản phẩm mình đang sử dụng, ngoài các sản phẩm của Obagi thì mình còn dùng thêm các sản phẩm của Paula's Choice hay Zo Skin Health. Nhìn loạt đồ skincare của mình, mọi người sẽ nghĩ là nhiều quá, làm sao để bôi hết, nhưng thật ra mình sử dụng xen kẽ các sản phẩm và không bôi hết cho 1 lần skincare như nhiều người nghĩ đâu.

Địa chỉ tư vấn: De Skin Journey

