Không bị động khi lựa chọn môn học theo Chương trình mới

Học sinh lưu ý gì trước thay đổi?



Ngày 3/8, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình GDPT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Môn học Lịch sử (từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội) trở thành môn học bắt buộc. Như vậy, chương trình có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

Lưu ý HS về điểm mới, thầy Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), cho biết: Theo quy định trước đây, mỗi trường THPT xây dựng một số tổ hợp môn học lựa chọn gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học).

Còn quy định mới, HS được chọn tự do 4 môn trong 9 môn trong nhóm các môn lựa chọn (thay vì trước đây các em phải chọn 5 môn trong 3 tổ hợp). Các môn học lựa chọn gồm: Địa lý; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mỹ thuật.

Sự khác biệt so với Thông tư 32 là HS không bắt buộc phải chọn ít nhất một môn học cho một tổ hợp môn mà lựa chọn tùy ý 4 môn trong 9 môn học lựa chọn đã nêu trên. Điều này tạo điều kiện cho HS được lựa chọn môn học yêu thích phù hợp với năng lực của mình. Tuy nhiên, thầy Hoàng Minh cũng đưa lời khuyên, ngoài các môn đã lựa chọn, HS cần nghiên cứu những môn học còn lại trong số các môn lựa chọn để phát triển toàn diện hơn.

“Sau khi Thông tư 13 được ban hành, Sở GD&ĐT An Giang đã định hướng cho các trường THPT và trung tâm GDTX tổ chức họp phụ huynh HS tư vấn việc lựa chọn cho con em mình phù hợp với sở trường của cá nhân. Sở dự kiến HS lớp 10 vào trường sớm hơn một tuần so với khối lớp khác để có thời gian triển khai lựa chọn môn học phù hợp, đặc biệt là công tác biên chế lớp học” - ông Hoàng Phát Đạt thông tin.

Cũng nhấn mạnh điểm mới của Thông tư 13 so với Thông tư 32 như trên, ông Hoàng Phát Đạt, Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên, Sở GD&ĐT An Giang, cho rằng, để thuận lợi, HS nên chọn theo các hướng sau: Chọn môn học theo sở thích của cá nhân HS; môn học theo khối thi hiện hành (như khối A, B, C, D…).

Ví dụ, HS có sở trường các môn tự nhiên nên chọn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Những em có sở trường môn học xã hội có thể chọn Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Công nghệ… Các em cũng có thể chọn môn học theo tổ hợp mà nhà trường đã xây dựng sẵn…

Không bị động

Hiện, Trường THPT Yên Thế (huyện Yên Thế, Bắc Giang) cơ bản hoàn thành việc xếp lớp, phân công chuyên môn, sẵn sàng cho năm học 2022 - 2023. Chia sẻ của cô Hiệu trưởng Hoàng Thị Hạnh, triển khai những thay đổi trong Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình GDPT 2018, với nhà trường là thuận lợi.

Trước hết do nắm thông tin sớm và chủ động trong triển khai để có thể đáp ứng ngay khi Thông tư 13 của Bộ ban hành. Cùng với đó, theo quy định mới, HS được lựa chọn 4 môn học trong 9 môn học (Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật), không còn phụ thuộc vào nhóm môn như trước. Đây là lợi thế của HS khi chọn môn để học và các trường THPT cũng dễ phân chia tổ hợp môn.

“Thông tư 13 được nhà trường cập nhật trên trang thông tin điện tử, thầy cô cũng bằng nhiều cách chia sẻ thông tin. Với sự phát triển của công nghệ thông tin nên HS lớp 10 và phụ huynh đã nhanh chóng nắm bắt được thay đổi. Trong đợt HS đến nộp hồ sơ nhập học (cuối tháng 7), nhà trường tranh thủ làm công tác truyền thông, qua lực học để gợi ý, định hướng HS chọn được tổ hợp phù hợp nhất.

Ngày 10/8, toàn bộ HS đến nhận trường, nhận lớp, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai tới các em một lần nữa. Hiện hầu như HS của trường đã hoàn thành việc lựa chọn môn học, nhưng chắc chắn sẽ có em còn có thay đổi. Xin lưu ý, các em nên chốt lựa chọn của mình trong tháng 8, khi bắt đầu năm học rồi không nên có sự xáo trộn nữa vì ảnh hưởng tới việc xếp lớp, tổ chức dạy học” - cô Hoàng Thị Hạnh lưu ý.

Việc lựa chọn môn học sau khi có Thông tư 13, môn Lịch sử trở thành bắt buộc, theo thầy Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài nằm trong dự tính của nhà trường. Trường Phú Bài đã nhanh chóng thông báo tới HS, cha mẹ HS nội dung Thông tư 13, trong đó lưu ý về sự thay đổi gồm môn học bắt buộc và các môn tự chọn.

Đồng thời, định hướng, gợi mở cho HS một số nhóm môn phù hợp với tình hình, đặc điểm của nhà trường (cơ sở vật chất, GV bộ môn), nhưng vẫn bảo đảm phát triển năng lực toàn diện của HS và định hướng nghề nghiệp sau này. Hiện, trường cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để trang bị kịp thời, đáp ứng việc dạy - học trong năm học mới.

Với Trường THPT Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), nhà trường gặp khó khăn nhất định trước những thay đổi khi Thông tư 13 được ban hành liên quan đến công tác phân công chuyên môn và phương án thi tốt nghiệp cho Chương trình GDPT 2018.

Chia sẻ của thầy Trần Huy, Hiệu trưởng nhà trường, trước mắt, trường chủ động xây dựng phương án sắp xếp tổ hợp sao cho vừa đáp ứng nguyện vọng tuyển sinh ĐH của HS, vừa bảo đảm mặt bằng lao động tại đơn vị. Sau khi dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập với lớp 10 năm học 2022 – 2023 của sở GD&ĐT vào 9/8, trường sẽ triển khai họp với cha mẹ HS, tổ chức cho HS đăng ký theo nguyện vọng, rồi tiến hành phân lớp.

Tại Bắc Ninh, ông Nguyễn Minh Nhiên - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên, Sở GD&ĐT - cho biết: Địa phương đã triển khai Thông tư 13 tới các nhà trường, yêu cầu đơn vị thông báo tới HS, cha mẹ HS lớp 10 năm học 2022 - 2023 để kịp thời đăng ký nguyện vọng học tập. Nhà trường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để xây dựng nhóm tổ hợp môn phù hợp với đăng ký nguyện vọng của HS. Sau khi tổng hợp kết quả, sở GD&ĐT sẽ tổ chức hội nghị các hiệu trưởng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất triển khai thực hiện cho năm học 2022 - 2023.

“Từ tháng 2/2022, Bắc Ninh tổ chức thăm dò ý kiến, nguyện vọng học các môn lựa chọn lớp 10 (với HS lớp 9 năm học 2021 - 2022) nên trường THPT đã có điều kiện rà soát đội ngũ. Điểm khó lớn nhất là đa số các trường chưa có môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Sở GD&ĐT đã tổ chức rà soát đội ngũ GV môn học này; trước mắt phương án là hợp đồng GV bộ môn Nghệ thuật với các trường có lớp học có lựa chọn môn Âm nhạc hoặc Mỹ thuật; sau đó, xin chủ trương bổ sung biên chế. Để hỗ trợ tốt cho môn học, sở GD&ĐT xây dựng đội ngũ cốt cán phần lớn là GV Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm, tổ chức hỗ trợ hoạt động chuyên môn cho môn Âm nhạc, Mỹ thuật THPT” - ông Nguyễn Minh Nhiên chia sẻ.