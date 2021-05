Không ăn chơi, không người đẹp, SOOBIN và SlimV làm gì trong MV mới?

Tối ngày 12/5 SpaceSpeakers tung teaser chính thức cho MV The Playah phiên bản mới được sản xuất bởi SlimV và do SOOBIN thể hiện.



EP The Playah là dự án được SpaceSpeakers và SOOBIN đầu tư mạnh tay và ra mắt khán giả vào cuối năm 2020. Sau gần nửa năm, SpaceSpeakers quyết định phát hành phiên bản đặc biệt của do SlimV đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc và được chỉ đạo sản xuất bởi chính SOOBIN.

Teaser The Playah (Special Performance) - SOOBIN X SLIMV.

The Playah do SlimV đảm đương toàn bộ phần sản xuất âm nhạc. Chỉ với vài khoảnh khắc lướt nhanh trên màn hình nhưng khán giả có thể thấy được The Playah khác hoàn toàn với những MV âm nhạc trước đây của chính SOOBIN hay SpaceSpeakers. MV sẽ không có những cảnh ăn chơi hay người đẹp khoe đường cong cơ thể gợi cảm.

SlimV.

SOOBIN.

SOOBIN không còn vào vai bất kì ai, mà là chính mình - một nghệ sĩ đứng trên sân khấu để trình diễn nhạc phẩm của mình. Bên cạnh sự hỗ trợ của các nhạc công, SOOBIN cũng sẽ có phần solo piano trong MV lần này. Đây cũng là lần hiếm hoi SOOBIN tự trình diễn piano trong MV của mình.

Chia sẻ về lần hợp tác thứ 2 cùng SlimV, SOOBIN cho biết: “Anh SlimV là một người cực kỳ giỏi về chuyên môn âm nhạc, với vốn kiến thức và nền tảng âm nhạc chuyên sâu, SOOBIN hoàn toàn yên tâm khi cùng anh thực hiện sản phẩm này. Ở anh SlimV luôn có 1 cái gì đó pha trộn giữa hiện đại và cổ điển, học thuật nhưng lại rất tân tiến, hợp thời. Cả 2 anh em đã dành khoảng thời gian rất dài, qua khá nhiều lần chỉnh sửa để làm ra được sản phẩm này. Điều mà SOOBIN cảm thấy ấn tượng và sướng nhất chính là MV The Playah mang tới cho khán giả chính là không gian âm nhạc của SOOBIN dưới góc nhìn của của SlimV".

MV The Playah sẽ được ra mắt vào ngày 14/5.