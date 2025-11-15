Không ai nói cho tôi: Giữ nhà sạch tốn kém hơn tôi tưởng, đến khi lập bảng chi dọn dẹp, tôi đứng hình thật sự

Tôi vốn nghĩ dọn nhà là chuyện “mấy chục nghìn mỗi tuần”: mua chai nước lau sàn, ít nước rửa chén, vài miếng bọt biển… hết. Nhưng sau nhiều tháng liên tục hụt tiền chợ dù ăn uống chẳng thay đổi, tôi bắt đầu ngờ ngợ: hay chính việc giữ nhà sạch đang ngốn ví mình mà không hay?

Tò mò, tôi lấy sổ và lập thử một bảng chi tiêu dọn dẹp trong 30 ngày – và cú sốc đầu tiên đến chỉ sau 10 phút: chi phí dọn dẹp trong nhà tôi cao hơn 2 lần so với tiền… ăn sáng.

1. Bảng chi tiêu khiến tôi đứng hình

Tôi ghi lại tất cả những thứ “vặt vãnh” mà lâu nay tôi luôn mua theo thói quen. Khi gom chúng vào một bảng, tôi mới biết mình đang đốt tiền vào những món tưởng rẻ nhưng mua liên tục.

Bảng chi tiêu dọn dẹp 30 ngày của tôi

Hạng mục Số lượng Giá/đơn vị (đ) Thành tiền (đ) Nước lau nhà 2 chai 42.000 84.000 Nước rửa chén 3 chai 28.000 84.000 Nước giặt + xả 2 túi lớn 145.000 290.000 Viên khử mùi – tẩy bồn cầu 4 viên 20.000 80.000 Giấy vệ sinh 10 cuộn 12.000 120.000 Giấy bếp 3 cuộn 25.000 75.000 Túi rác 2 gói 28.000 56.000 Miếng rửa bát 6 miếng 5.000 30.000 Dụng cụ tẩy rửa khác — — 140.000 Tổng 949.000 đồng/tháng

Chín trăm bốn mươi chín nghìn đồng. Gần 1 triệu/tháng chỉ để dọn sạch nhà – con số này khiến tôi ngã ngửa vì trước giờ luôn nghĩ chỉ loanh quanh 300–400 nghìn.

2. Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất: Sạch không đồng nghĩa với… tiêu nhiều

Trước đây tôi dọn nhà theo kiểu “có gì mua nấy”, thấy giảm giá là mua thêm dự trữ. Tôi thích nhà lúc nào cũng thơm, phòng tắm không được có 1 giọt ố vàng, nhà bếp phải sáng bóng. Nhưng sạch đến mức “mệt ví” thì đúng là quá tay.

Tôi rút ra 3 sai lầm:

- Dùng sản phẩm vượt mức cần thiết: nước rửa chén đổ một phát cả dòng, nước lau sàn pha mùi nặng cho “thơm lâu”.

- Mua theo cảm hứng: thấy dung dịch mới, bao bì đẹp, nghe “diệt 99% vi khuẩn” là mua.

- Không theo dõi lượng dùng: chai nào hết thì thay, chẳng tính toán mức tiêu hao.

Kết quả: nhà sạch, nhưng ví mỏng.

3. Ba thay đổi nhỏ giúp tôi giảm gần 40% chi phí dọn dẹp

Sau cú sốc bảng chi tiêu, tôi quyết tâm thay đổi. Tôi thử trong 4 tuần và đúng là khác hẳn.

1) Chuyển sang sản phẩm gốc đậm đặc – tiết kiệm gấp đôi

Nước lau nhà, nước giặt, nước rửa chén dạng đậm đặc dù giá cao hơn chút nhưng pha được nhiều hơn. Tôi giảm được 30–50% lượng dùng, mùi cũng dễ chịu hơn.

2) Giới hạn “định mức dọn dẹp” theo tuần

Tôi ghi rõ:

- Giấy bếp: 1 cuộn/tuần

- Giấy vệ sinh: 2 cuộn/tuần

- Túi rác: 1 gói nhỏ/tháng

- Viên tẩy bồn cầu: 1 viên/tuần

Chỉ cần có mức trần, tôi không còn mua lung tung nữa.

3) Ưu tiên 1–2 loại đồ vệ sinh đa năng

Một chai xịt đa năng thay được 3–4 loại trước đây. Nhà vẫn sạch mà tủ đồ vệ sinh gọn hơn rất nhiều.

Sau 1 tháng, chi phí dọn dẹp của tôi giảm từ gần 1 triệu xuống khoảng 580.000 đồng – tiết kiệm gần 400.000 đồng/tháng mà nhà chẳng hề… bẩn đi.

4. Khoảnh khắc “tỉnh ngộ”: tôi không hề tiết kiệm – tôi chỉ chưa tính đúng

Khi viết bảng chi tiêu, tôi mới hiểu vì sao bao người nói: “Nhà sạch là nhà tốn công, nhưng nếu không biết cách, sẽ thành nhà tốn tiền”.

Giữ nhà sạch không có lỗi. Nhưng giữ nhà sạch theo kiểu cảm tính mới là thứ ngốn ví.

Giờ đây, mỗi khi bước vào căn bếp thơm mùi tinh dầu hay phòng khách sáng sủa, tôi không còn cảm giác “chắc lại tốn một mớ”. Tôi biết mình đang tiêu đúng – tiêu đủ – và tiêu thông minh.

Giữ nhà sạch vẫn là niềm vui của tôi. Nhưng nhờ một bảng chi tiêu nhỏ, tôi mới biết điều quan trọng nhất không phải mua đúng sản phẩm, mà là hiểu đúng thói quen của chính mình.