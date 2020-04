Khốn khổ vì em chồng có thói xấu lục lọi, hay ăn cắp vặt, chị dâu có pha "bắt gian" bất ngờ nhưng gây đầy tranh cãi

Lâu nay người ta cứ nói về mối quan hệ đầy căng thẳng giữa mẹ chồng - nàng dâu mà quên đi một mối quan hệ khác, "nhức nhối" không kém, ấy là mối quan hệ "chị dâu - em chồng".

Nếu không may gặp phải một vị em chồng khắc khẩu, chuyên rình tật xấu hoặc nhỡ nhàng của chị dâu để bêu riếu như cô em chồng chê chị dâu không biết gọt mướp dạo nọ, lười biếng và thích "củ hành" chị dâu hoặc chuyên có thói... rình mò, ăn cắp vặt thì thật sự thương cho cô chị dâu đó.

Mới đây, một câu chuyện đăng tải trên mạng xã hội xoay quanh việc sống chung nhà giữa nàng dâu trẻ và cô em chồng cùng pha "xử lý" em chồng "cực ngầu" thu hút sự quan tâm tranh luận của rất nhiều chị em bỉm sữa.

Người chị dâu này kể lại: "Các cụ bảo cấm có sai, "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", vừa nãy mình mới "giã" cho em gái chồng 1 trận xong.

Chẳng là mình với em gái chồng không ưa nhau từ khi hai vợ chồng còn yêu nhau. Cho đến khi lấy vẫn không ưa.

Nhà chồng thì bố mẹ chồng thoải mái, dễ tính chỉ khó chịu mỗi bà cô chồng. Đợt này không hiểu sao mà mình cứ hay bị mất tiền. Mình thì nghi là do nó rồi, vì chỉ có mỗi nó ở nhà. Mấy lần mình nói bóng nói gió thì mặt nó cứ câng câng, cay lắm.

Hôm bữa nó không ở nhà mình mới lắp cái camera trong phòng để rình xem như thế nào. Hôm nay mình cố tình không khoá cửa phòng và để 2 triệu trong hộc bàn trang điểm. Y như rằng chiều đi làm về kiểm tra tiền thì mất 2 triệu.

Mình xem lại camera thì thủ phạm không phải ai khác là em chồng. Mình mới nhắn tin cho nó xem nó bảo ra sao. Cay thật nó dám thách thức mình.

Đoạn tin nhắn qua lại giữa chị dâu và em chồng.

Tầm tối nhà tập trung đầy đủ mình mới mở video cho cả nhà xem. Thế là nó chửi mình, bảo âm mưu hại nó rồi chửi bố mẹ đẻ mình. Mình bực quá mới xông phi đạp với vả nó mấy cái. May là chồng và bố mẹ chồng can kịp chứ không thì no đòn...".

Ảnh minh họa

Chẳng là, vốn đã không ưa nhau từ trước, cho đến khi về làm dâu, cô em chồng có thói ăn trộm tiền nên người chị dâu đã rất bức xúc. Để nghĩ cách "bắt gian", người chị dâu bèn để tiền trong ngăn kéo và không chốt cửa, gắn camera và mọi hành vi của cô em chồng lập tức bị quay hết lại. Tuy nhiên, hành động của người chị dâu sau đó mới gây chú ý.

Đến tối khi cả nhà tập trung đầy đủ, chị dâu đã mang video cho cả nhà xem, 2 bên xảy ra cự cãi, người chị dâu xông vào đạp cho em chồng mấy cái trước sự chứng kiến của cả gia đình chồng. Chính tình huống này đã gây ra tranh cãi. Nhiều người cho rằng, với một cô em chồng hỗn láo, ăn trộm thì việc bị trừng trị thế là đáng lắm. Cô còn dám chửi bố mẹ chị dâu thì hỗn không để đâu cho hết.

- "Đánh như vậy là đáng lắm. Đã ăn trộm đồ còn dám hỗn láo, chửi cả bố mẹ mình thì như vậy là còn nhẹ đấy".

- "Thứ em chồng hỗn láo thật sự, phận làm em đã láo lếu rồi còn ăn cắp vặt, phải dậy cho 1 bài học cho chừa đi".

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, dù thế nào chị dâu cũng không nên động thủ. Chị dâu em chồng còn có quan hệ với nhau cả đời, chuyện đánh đập trước mặt bố mẹ chồng thật sự không phải phương án hay:

- "Mình nghĩ dừng ở việc cho cả nhà xem camera để cô em chồng hết đường chối cãi là được rồi, còn đâu để bố mẹ chồng bạn dạy cô ta, mình không nên động thủ vì dù sao cũng còn phải chung sống với nhau lâu dài".

- "Động thủ với em chồng chắc do bạn tức quá, nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại thì không nên, sau này nhìn nhau cũng khó, chưa kể bố mẹ chồng là vậy nhưng bố mẹ nào họ chả thương con họ".

Quả thật, đây là một tình huống khá tréo ngoe mà không phải hiếm gặp trong xã hội ngày nay. Ứng phó với mẹ chồng chưa đủ, không ít nàng dâu phải đau đầu tìm cách hòa hợp với các "bà cô" bên chồng. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã rơi vào cảnh "cơm không lành, canh không ngọt" vì bế tắc trước những chiêu trò tai quái của em chồng.

Biết điều cư xử, sinh hoạt đã là một nhẽ bất tiện, ngược lại, vô tâm, vô tính lại kèm cả vô duyên và... tắt mắt nữa thì thế nào gia đình cũng xảy ra nội chiến.