Khởi tố nữ bác sĩ đầu độc cháu nội bại não ở Thái Bình

Ngày 11/8 nguồn tin từ Viện KSND TP Thái Bình (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định của Công an thành phố về việc khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình, Phó Trưởng khoa Sản-Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư).

Bà Lệ bị khởi tố tội Giết người

Theo thông tin ban đầu, bà Lệ là người gây rúng động dư luận những ngày qua khi bị nhà chức trách phát hiện có hành vi đầu độc chính cháu nội của mình.

Cụ thể, cháu Lê Trần Dương M. (1 tuổi) bị sinh non, từ khi sinh ra cháu đã bị bệnh bại não, hở hàm, ếch thường xuyên ốm yếu. Cháu ở với bố mẹ ở Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian qua cháu được bố mẹ gửi về quê ở Thái Bình, nhờ ông bà nội là vợ chồng bà Chử Thị Mỹ Lệ chăm sóc.

Ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận cháu M trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày được theo dõi, điều trị tại đây bệnh tình của M không giảm, nặng hơn, M được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Quá trình cấp cứu, điều trị, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân M. có chất độc.

Điều tra, xác minh sự việc, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) xác định cháu bé đã bị bà Lệ-bà nội mình đầu độc bằng thuốc diệt chuột.

Vụ việc sau đó được Công an quận Đống Đa bàn giao cho Công an TP Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

Khai nhận với công an, bà Lệ cho biết lý do mình đầu độc cháu nội là thấy cháu bị đa dị tật bẩm sinh, ốm đau liên miên, rất khổ sở nên muốn "giải thoát" cho cháu, giúp cháu và bố mẹ cháu đỡ khổ.

Đến ngày 2/8, bị can Lệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.