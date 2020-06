Khởi tố mắt xích trong đường dây lừa những phụ nữ lớn tuổi thiếu thốn tình cảm

Ngày 12/6, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tại sản.

Theo tài liệu, từ đầu năm 2020, Nguyễn Thị Hằng câu kết với đối tượng Njoku Peter Chikere (SN 1983, quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia) và nhiều đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các phi vụ lừa đảo. Nạn nhân của nhóm đối tượng này là những phụ nữ đã có tuổi, thiếu thốn tình cảm.

Sau khi lập các tài khoản facebook ảo, Hằng và đồng bọn thay nhau đóng giả là những doanh nhân người Mỹ thành đạt. Những "doanh nhân" này giới thiệu đang sinh sống và làm việc ngoài lãnh thổ nước Mỹ, nhiều tiền nhưng cô đơn, có nhu cầu tìm bạn tâm tình.

Trong vụ án này, người phụ nữ tên Q. ở TP.Hồ Chí Minh bị lừa số tiền lên đến 500.000USD. Người phụ nữ này là doanh nhân. Công việc thành đạt nhưng chị Q. lại lận đận trong đường tình duyên.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng, mắt xích trong đường dây lừa đảo.

Cách đây mấy tháng, chị nhận được tin nhắn messenger của 1 người đàn ông nước ngoài. Người này tự giới thiệu tên là Peter, người Mỹ. Peter cho chị Q. biết mình là kỹ sư xây dựng và đang làm việc ở Malaysia.

Peter thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm đến chị Q. Hai người nhắn tin qua messenger bằng google dịch hàng đêm. Nhận được sự quan tâm của 1 người đàn ông lịch lãm, nhiều tiền, chị Q. đã xiêu lòng. Peter cho biết, sau khi hoàn tất dự án ở Malaysia sẽ về Việt Nam chung sống cùng chị Q.

Vì vậy, khi "người tình" vay số tiền 30.000USD thì chị Q. đã lập tức đồng ý. Lúc này, Nguyễn Thị Hằng đã giả làm nhân viên ngân hàng tiến hành nhận tiền của chị Q.

Trong vòng thời gian chưa đầy tháng, Peter đã 19 lần vay tiền của chị Q.. Hắn hứa hẹn với chị Q. khi sang Việt Nam sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Chị Q. đã đi vay mượn khắp nơi, vay ngân hàng, thậm chí là vay tín dụng đen để chuyển tiền cho người yêu. Tổng số tiền chị Q. gửi cho Peter lên đến 500.000USD.

Biết chị Q. không có khả năng vay mượn để gửi tiếp, Peter đã cắt đứt liên lạc. Người phụ nữ này bị sốc vì bị "người yêu" lừa dối nên phải nhập viện vì tai biến.

Hiện, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tìm các bị hại trong vụ án này.