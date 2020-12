Khởi tố Giám đốc Hàn Quốc sát hại, phân xác đồng hương ở TP.HCM

Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) bị khởi tố với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Lệnh bắt và các quyết định của Công an TP.HCM đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Jeong In Cheol bị bắt khẩn cấp vào chiều ngày 28/11 khi đang ẩn náu tại căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2, TP.HCM).

Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã giết bạn đồng hương Han Tong Duk (SN 1987) rồi phân xác giấu vào vali tại căn nhà 4 tầng ở khu dân cư Him Lam, quận 7, TP.HCM.

Nguyên nhân được người này cho biết vì nạn nhân thiếu nợ nhưng không trả theo lời hẹn mà còn đòi cấn trừ 1.8 tỷ đồng tiền hùn vốn mở công ty.

Nạn nhân bị giết ngay tại trụ sở công ty là căn nhà 4 tầng. Jeong In Cheol khai đã dụ nạn nhân lái chiếc KIA màu đen đến hiện trường chơi vào tối 25/11, cho thuốc vào bia để nạn nhân uống, ngất đi rồi ra tay tàn độc.

Sau khi nạn nhân chết, Jeong In Cheol còn lấy tiền và tài sản, thu dọn hiện trường rồi mới rời đi. Đáng chú ý, Jeong In Cheol còn thú nhận việc giết nạn nhân cho người ở công ty.

Hiện trường vụ án mạng.

Như đã thông tin, tối 27/11 chủ căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM tới kiểm tra nhà khách thuê vừa trả và phát hiện một chiếc vali màu hồng.

Kiểm tra, chủ nhà phát hiện một thi thể không nguyên vẹn nên đã hô hoán và trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng giết người, phân xác xảy ra.