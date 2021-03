Khởi tố chủ khách sạn ở TP.HCM đưa 35 người Trung Quốc vào ở trái phép để tìm cách vượt biên sang Campuchia

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" do Trần Anh Tài cùng đồng phạm thực hiện;

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh Tạm giam đối với Trần Anh Tài, Đổng Duy Trị và Trịnh Minh Hoàng.

Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Qua công tác nghiệp vụ và tin báo của quần chúng, Công an TP xác định đối tượng Trần Anh Tài (sinh năm 1974, thường trú Quận 10) đã câu kết với Đổng Duy Trị (sinh năm 1981, thường trú quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (sinh năm 1987, thường trú tỉnh Cà Mau, chủ khách sạn Symphony) để đưa số người Trung Quốc về khách sạn Symphony (quận 1) lưu trú rồi tiếp tục đưa đi An Giang, sang Campuchia để thu lợi bất chính.

5 đối tượng Trung Quốc được phát hiện tại quận Gò Vấp trước khi di chuyển đến khách sạn Symphony.

Trước đó vào ngày 6/3, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM và Công an Quận 1 đã phát hiện và tạm giữ 35 người Trung Quốc tại khách sạn Symphony, hiện đã đưa đi cách ly tại Củ Chi theo quy định.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng Trần Anh Tài, Đổng Duy Trị và Trinh Minh Hoàng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như trên để thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định.