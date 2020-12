Khói bụi đô thị, hiểm nguy xã hội đang thay đổi phong cách sống giới thương gia, doanh nhân

Họ ngày càng có xu hướng rời xa thành phố, lui về "ở ẩn" tại những khu vực có thiên nhiên rộng mở.

Lý do khiến xu hướng rời xa phố thị đang tăng nhanh trong giới thương gia, doanh nhân

Theo báo cáo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, chỉ số chất lượng không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thời điểm ở mức xấu với chỉ số AQI từ 150 đến 200, có lúc vượt 200 tương đương mức rất xấu. Tình trạng bụi mịn PM2.5 là những hạt nhỏ bay lơ lửng trong không trung là nguyên nhân tiềm ẩn của hàng loạt các căn bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Kéo theo đó là diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp kéo dài cùng các vấn đề về giao thông, cơ sở hạ tầng quá tải vẫn là nỗi ám ảnh mỗi ngày của nhiều gia đình thành thị.

Trước những mối nguy đe dọa trực tiếp đến đời sống sức khỏe và tinh thần của gia đình, nhiều doanh nhân, gia đình thương gia có xu hướng lựa chọn những ngôi nhà thứ hai xa rời thành phố, hoặc đưa gia đình lui về "ở ẩn" tại những vùng đất có hệ sinh thái thiên nhiên rộng mở. Những nơi này giúp họ tìm lại sự cân bằng, đồng thời kiến tạo một môi trường sống lành mạnh để nuôi dạy con cái. Đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường, hàng loạt dự án second home sinh thái lần lượt ra đời tại những thành phố du lịch hàng đầu như Đà Nẵng, Hội An.

Hội An - Vùng đất giao thoa giữa dòng chảy văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên

Hội An những năm gần đây trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình doanh nhân, thương gia khi tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng. Bao trùm bởi cảnh sắc thiên nhiên yên bình cùng nguồn đất đai dồi dào, Hội An không chỉ ban tặng một môi trường sống lành mạnh mà còn mở ra những cơ hội đầu tư rộng mở.

Theo Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam, năm 2020, thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam lọt top 5 điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á theo bình chọn của trang Pretty World Wild. Với những Cù Lao Chàm, bãi biển An Bàng, vịnh Cửa Đại, sông Cổ Cò… Hội An nhắc thế hệ sau nhớ mãi về một địa danh "vàng son", nơi từng là cửa ngõ giao thương sầm uất bậc nhất giữa Việt Nam và thế giới.

Với những lợi thế nổi trội về du lịch, chủ đầu tư Đạt Phương phát triển dự án quần thể biệt thự sinh thái Casamia tại Hội An với mong muốn níu chân du khách bằng những trải nghiệm khó quên, đầy xúc cảm tại nơi đây.

Casamia - Ngày Trở Lại đong đầy xúc cảm cho quý gia chủ

Trở lại sau giai đoạn đầu được đông đảo khách hàng đón nhận, dự án biệt thự sinh thái Casamia tại Hội An quay lại ở giai đoạn hai và đem theo thông điệp thân thương hơn đến những khách hàng tiềm năng.

Đồng cảm với những lo ngại của các gia chủ trước những mối đe dọa đến từ thành thị, Casamia ra mắt những mẫu biệt thự, shophouse với thiết kế sắc nét khắc họa lối sống Thuận Nhiên - xu hướng sống gần gũi thiên nhiên và đề cao những giá trị nguyên bản của con người. Với mật độ cây xanh và mặt nước lên đến 38,33 %, Casamia xóa nhòa khoảng cách giữa "nhà" và "nơi nghỉ dưỡng".

Các tiểu khu Casa Rivana (biệt thự ven sông), Casa Vela (biệt thự VIP), Casa Gala (khu shophouse) nép mình bên sông Cổ Cò và được bao bọc giữa màu xanh trong lành của khu bảo tồn dự trữ sinh quyển Rừng Dừa Bảy Mẫu nổi tiếng. Tại Casamia, không gian sống hiện đại giao hòa giữa vẻ đẹp của thiên nhiên nguyên bản, đem đến một môi trường sống lành mạnh cho con trẻ phát triển, là chốn bình yên để thế hệ trước an hưởng tuổi già.

Không chỉ là một hệ sinh thái thu nhỏ, Casamia đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng dành cho gia đình đa thế hệ với hệ thống tiện ích nội khu chuẩn quốc tế: clubhouse, nhà hàng, công viên trung tâm, spa-gym, bến du thuyền… để mỗi ngày tại đây đều trở thành khoảnh khắc bình yên vô giá bên cạnh những người thân yêu.

Nơi đây vẫn thấp thoáng bóng dáng của một Hội An hoài cổ như mái vòm âm dương, nét làng trong phố... nhưng không thiếu đi sự hiện diện của kiến trúc đương đại với bể bơi vô cực, bến du thuyền riêng tại gia. Sự góp mặt từ những tên tuổi hàng đầu như RAY ARCHITECHTURE, KTS. Võ Trọng Nghĩa, Casamia sẽ làm hài lòng những gia chủ có gu đầu tư khác biệt.

Sở hữu vị trí đắc địa nhất tại vùng sinh quyển cửa biển, Casamia hội tụ đầy đủ yếu tố của một nơi an cư hoàn hảo - hướng đến cộng đồng cư dân tinh hoa yêu thích lối sống gần gũi thiên nhiên, muốn tìm về những giá trị tự nhiên nguyên bản.

