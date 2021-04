Khoe trái bí đao "siêu to siêu khổng lồ" nặng đến 50kg, anh chàng khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt: Bổ ra nấu chắc cả huyện ăn mới hết!

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội bỗng xôn xao hình ảnh 1 trái bí đao "khủng long" phải nặng đến cả nửa tạ đang treo lủng lẳng trên giàn.



Người đăng bài viết chia sẻ: "Trái bí đao khổng lồ, ăn không biết bao giờ mới hết".

Vì trái bí đao quá to lớn, nên chủ nhân của nó đã phải lấy 1 mảnh bao bì buộc thành giá đỡ để tránh tình trạng sập giàn. Một người đàn ông cao to đứng kế bên quả bí đao chụp ảnh mà lọt thỏm, điều đó đủ để cho thấy trái bí này "siêu to siêu khổng lồ" như thế nào.

Trái bí đao khổng lồ, có khi phải nặng đến nửa tạ.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến quả bí đao lạ lẫm này. Nhiều người thắc mắc rằng, đây có phải là giống đột biến hay không? Hương vị của nó khi ăn sẽ thế nào. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, trái bí này mà bổ ra nấu thì cả huyện ăn no nê mới hết!

Tuy nhiên đây là giống bí không còn quá xa lạ ở vùng đất Bình Định. Ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, hầu như vườn nhà nào cũng có một giàn lủng lẳng những trái bí khổng lồ. Trung bình mỗi trái nặng khoảng 50kg, có khi lên đến 70kg, cao 60 - 90cm.

Những trái bí được "mắc võng" để không bị rớt khỏi giàn. Ảnh: Thanh niên

Được biết giống bí này bắt đầu trồng từ tháng 11, đến tháng 4 Âm lịch là thu hoạch. Để cho ra những trái bí siêu to siêu khổng lồ, người nông dân phải chăm chút rất cẩn thận, từ khâu gieo hạt, bón phân đến khâu tưới tiêu và dựng giàn.



Bí này chủ yếu để làm nguyên liệu sản xuất nước giải khát (trà bí đao). Giàn bí cũng có thể cho một lượng nước rất lớn (để uống tươi hoặc nấu nước giải khát), mỗi dây bí có thể lấy vài lít nước.

Hiện hình ảnh về trái bí siêu to siêu khổng lồ này vẫn đang nhận về nhiều lượt theo dõi của dân mạng.