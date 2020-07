Khoe nhẫn đính hôn, cô nàng băn khoăn vì nó trông giống cột đèn tín hiệu giao thông nhưng sức tưởng tượng của dân mạng còn phong phú hơn

Được người mình yêu cầu hôn và chuẩn bị làm cô dâu xinh xắn trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp là điều hầu hết các bạn gái đều mong mỏi. Có người cho rằng nhẫn càng to càng chứng tỏ tình cảm của chàng trai dành cho cô gái càng lớn và cũng chứng minh được tiềm lực kinh tế của người đàn ông mà cô gái tin tưởng trao trọn cuộc đời.

Mới đây, một cô nàng sống ở bang Texas (Mỹ) đa đăng tải lên một nhóm kín Facebook có tên là That's It, I'm Ring Shaming với gần 115.000 thành viên để trưng diện cho cả thế giới thấy chiếc nhẫn đính hôn to đùng của mình.

Đó là chiếc nhẫn với mặt khá to, 3 viên kim cương to xếp thành hàng và rất nhiều những viên đá nhỏ lấp lánh xung quanh. Cô nàng cũng tự thừa nhận hình dạng độc đáo của chiếc nhẫn bằng câu hỏi cư dân mạng: "Chiếc nhẫn này trông có giống tín hiệu giao thông hay cái loa thùng không?".

Ngay lập tức, bức ảnh của cô gái đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với hàng ngàn bình luận. Cư dân mạng cho rằng cô gái đang khoe khéo chiếc nhẫn đính hôn cực to của mình. Tuy nhiên, sức tưởng tượng của cư dân mạng còn gây bất ngờ hơn nhiều, họ không nghĩ nó giống cột đèn tín hiệu giao thông mà lại cho rằng nó giống những mảnh ghép lego hơn.

Một số bình luận của cư dân mạng.

Một số người lại sử dụng phép chơi chữ về đèn giao thông trêu đùa cô gái. Có người còn nói đùa rằng: "Tôi sẽ bật đèn đỏ hoàn toàn nếu ai đó cố gắng đặt nó vào ngón tay của tôi". Hiện tại bức ảnh vẫn đang thu hút nhiều bình luận từ phía cộng đồng mạng.

Trước đó, một cô nàng (giấu tên) cũng hí hửng đăng tải hình ảnh chụp bàn tay đeo chiếc nhẫn mới được bạn trai dùng để cầu hôn lên mạng xã hội Facebook. Chiếc nhẫn nhỏ xinh lấp lánh với 9 viên đá kích cỡ khác nhau xếp theo hình cành hoa. Cô nàng tưởng nhận được lời khen nhẫn đẹp thì gặp phải vấn đề không thể ngờ, chiếc nhẫn hoàn toàn bị lu mờ bởi móng tay út trông khá bẩn mình. Thế là thay vì được tung hô, chính chủ lại tự nhận về mọi sự xấu hổ.

(Nguồn: The Sun)