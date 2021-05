Khoe có bài thuốc chữa COVID-19 bằng lá cây trên mạng xã hội, nam thanh niên bị công an triệu tập

Ngày 17/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ làm rõ và xử lý 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook gây hoang mang dư luận.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên "Lang Hoàng Chín" đăng tải một bài viết vào nhóm "Cộng Đồng Công nhân KCN Phước Mỹ" (nhóm này có hơn 340.000 thành viên) có nội dung:

"Mọi người ơi mình có thuốc nam trị covid mà chưa có người bị covid thử thuốc, mình đã uống rồi rất an toàn, phương thuốc có 6 loại lá vo lấy nước uống trực tiếp". Bài viết này đã khiến dư luận hoang mang.

Nội dung anh C. đăng tải trên facebook gây hoang mang dư luận.

Vào cuộc xác minh công an xác định anh L.V.C. (32 tuổi, trú tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là chủ tài khoản Facebook "Lang Hoàng Chín" đã đăng tải thông tin trên.

Làm việc với công an, anh C. trình bày, trước đó anh đã nghe một người hàng xóm nói có một loại thuốc nam khi uống vào có thể chữa được bệnh Covid-19. Do thiếu hiểu biết nên anh C. đã đăng tải nội dung này trên lên Facebook.

Anh C. làm việc với công an.

Công an sau đó đã giải thích cho anh C. biết nội dung anh đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid19. Anh C. sau đó đã nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để có hướng xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.