Khóc thét với loạt phim kinh dị xứ Hàn: Son Ye Jin nhìn thấy ma, Park Shin Hye bị nghi là kẻ sát nhân

Trong không khí của ngày Halloween, người người nhà nhà rủ nhau xem những bộ phim khiến bản thân sợ dựng cả tóc gáy. Đây là những dự án điện ảnh kinh dị Hàn Quốc mà bạn không nên bỏ qua trong dịp đặc biệt này.

Spellbound - Lời nguyền tình yêu

Phim kể câu chuyện về Ma Jo Goo (Lee Min Ki) - một ảo thuật gia không ngừng cố gắng tìm kiếm sự mới mẻ cho màn biểu diễn của mình, và Kang Yeo Ri (Son Ye Jin) - một cô gái có vẻ ngoài nhút nhát cùng khả năng đặc biệt là nhìn thấy ma. Dù 2 con người có tính cách khác biệt, thế nhưng khi cùng hợp tác trong công việc, Jo Goo và Yeo Ri bắt đầu nhận ra rằng họ cần nhau nhiều hơn những gì họ biết.

Son Ye Jin vào vai Kang Yeo Ri - một cô gái có thể nhìn thấy ma.

Nếu bạn đang muốn xem một một bộ phim kinh dị nhẹ nhàng trong mùa Halloween này, thì Spellbound là một lựa chọn phù hợp. Chưa kể, diễn xuất tự nhiên của Lee Min Ki và Son Ye Jin chắc chắn sẽ làm hài lòng khán giả.

Peninsula - Bán đảo

Peninsula lấy bối cảnh 4 năm sau đại dịch xác sống trong Train to Busan. Hàn Quốc nay đã bị cách ly hoàn toàn và những người sống sót được đưa đến các quốc gia lân cận để tị nạn. Jung Seok (Kang Dong Won) vốn là một cựu lính thủy đánh bộ đang sống ở Hong Kong cùng anh rể Chul Min (Kim Do Yoon). Khi đại dịch bùng phát, cả hai đã phải tận mắt chứng kiến vợ và con của Chul Min, cũng tức là chị ruột và cháu trai của Jung Seok, trở thành xác sống.

Hai anh em nhận lời của một băng đảng quay trở lại Hàn Quốc tìm chiếc xe chở 20 triệu USD bị mất tích trước đó. Nhiệm vụ tưởng chừng dễ dàng khi bầy xác sống trở nên vô hại trong bóng tối. Tuy nhiên, họ lại bị Băng 631 gồm toàn những cựu binh sống sót phục kích. Bị ép vào đường chết, họ bèn lên kế hoạch cướp lại xe tải chở tiền để có thể thoát khỏi "vùng đất thây ma" này.

A Tale of Two Sisters - Câu chuyện của hai chị em

Đây là bộ phim dựa trên truyện câu chuyện dân gian có tên “Jangwha và Hongryun”, A Tale of Two Sisters xoay quanh một gia đình gồm hai chị em gái cùng người cha nhu nhược và người mẹ kế hiểm độc. Sau khi hồi phục sức khỏe, hai chị em Su Mi và Su Yeon trở về nhà. Dù được mẹ kế đón tiếp niềm nở nhưng cô chị Su-mi luôn tìm cách tránh mặt bà trong khi cô em Su Yeon lại tỏ ra sợ hãi.

Những sự việc kỳ quái liên tục xảy ra: ngôi nhà bị ma ám còn lũ chim của người mẹ kế trẻ bị đầu độc. Một hôm, khi người cha vắng nhà, Su Mi nhìn thấy mẹ kế lôi một chiếc bao lớn vấy máu qua một hành lang tối như mực. Cô lần theo dấu máu, đồ rằng trong chiếc bao là thi thể em gái. Kết quả là Su mi ẩu đả kịch liệt với mẹ kế và ngã xuống bất tỉnh.

A Tale of Two Sisters được xem là bộ phim kinh điển của xứ Hàn khi mượn những thế lực siêu nhiên để tiết lộ những bí mật kinh hoàng đến đau lòng của gia đình nhân vật chính.

Death Bell - Hồi chuông tử thần

Phim bắt nguồn từ căn bệnh thành tích ở trường học nọ, Mọi chết chóc bắt đầu kể từ khi một giọng nói lạ vang lên ở loa phát thanh yêu cầu các học sinh phải giải được bài tập đưa ra, nếu không, từng người một sẽ phải chết. Ban đầu, họ cứ tưởng đây là một trò đùa, chỉ đến khi ông Lee và một số học sinh lần lượt bị giết và mất tích bí ẩn, tất cả mới hoảng loạn, họ cùng chia nhau ra làm bài tập để tìm lối thoát cho mình.

Chỉ còn lại một người duy nhất có thể bảo vệ họ, đó chính là thầy Kim. Thế nhưng, đám học sinh không hề biết rằng kẻ đang âm thầm xuống tay tàn bạo với họ chính là người thầy này. Nguyên nhân khiến thầy trở thành kẻ sát nhân bởi con gái của ông ta bị đối xử bất công, dù cố gắng học hành chăm chỉ vẫn không thể được tuyển vào lớp ưu tú vì giáo viên đã bị những học sinh giàu có hối lộ.

The Evil Twin - Quỷ song sinh

The Evil Twin được chuyển thể dựa trên một câu chuyện dân gian cổ của Hàn Quốc. Trong phim, do bị đám bạn trêu chọc, hai cô bé song sinh Hyo Jin và So Yeon đã rơi xuống nước. Tuy nhiên, chỉ có So Yeon (Park Shin Hye) sống sót nhưng lại bị hôn mê 10 năm.

Mọi chuyện bắt đầu khi So Yeon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và không nhớ về những gì xảy ra trong quá khứ. Đó cũng là lúc giông bão nổi lên ở ngôi làng vốn bình yên. Những người trước đây đã khiến em của So Yeon chết đuối lần lượt bị mất tích. Mọi người nghi ngờ cô là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này…

The Evil Twin là bộ phim mà khán giả không nên bỏ qua trong dịp Halloween này.

The Silenced - Ngôi trường ma quái

The Silenced lấy bối cảnh trong những năm 1930. Nhân vật chính Ju Ran (Park Bo Young) có sức khỏe không tốt, bởi vậy cô buộc phải chuyển vào sống ở trường nội trú.

Tuy nhiên, trong thời gian Ju Ran ở đây, những học sinh trong trường đột nhiên mất tích bí ẩn. Vào một buổi tối, Ju Ran và người bạn của mình đã lẻn vào phòng hiệu trưởng để xem nhật ký của những người bạn đã biến mất, với mong muốn tìm ra điều gì đó. Tại đó, họ đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng rằng ngôi trường này thực chất là một trại thí nghiệm và vật thử chính là các cô gái vẫn trong độ tuổi vị thành niên.

Park Bo Young.

