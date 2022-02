Khoảnh khắc u buồn của Công nương Diana ngay trong buổi đính hôn với câu nói phũ phàng của Thái tử Charles "gây bão" MXH

Cách đây 41 năm, vào ngày 24/2/1981, khi Công nương Diana mới 20 tuổi, bà đã xuất hiện cùng Thái tử Charles trước truyền thông và công chúng để thông báo về việc đính hôn của cả hai.

Đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi này chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày đính hôn đã được người hâm mộ hoàng gia "khai quật" lại. Trong số đó, có một chi tiết đáng buồn, dường như dự báo về cuộc hôn nhân bất hạnh của cặp đôi đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, ở trong buổi họp báo tại Điện Buckingham, một phóng viên đã đặt ra câu hỏi rằng cặp đôi có thực sự yêu nhau hay không, Công nương Diana nhanh chóng trả lời là: "Tất nhiên rồi". Trong khi đó, Thái tử Charles lại có phản ứng gây thất vọng. Ông né tránh câu trả lời bằng cách đặt ra câu hỏi: "Tình yêu đích thực là như thế nào?".

Phản ứng thất vọng của Công nương Diana.

Đoạn clip được chia sẻ trên truyền thông cho thấy gương mặt của Công nương Diana tối sầm lại và tỏ rõ sự thất vọng sau câu nói đầy phũ phàng của Charles. Thật khó để Thái tử nước Anh gọi đó là tình yêu bởi ông và Diana mới chỉ gặp nhau 12 lần trước khi ngỏ lời cầu hôn.

Piers Brendon, nhà sử học hoàng gia cho biết: "Biểu cảm trên gương mặt bà ấy thật rõ rệt. Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy để lộ cảm xúc thất vọng rõ ràng với ông ấy trước camera như vậy trước đây. Đây đúng là một đoạn video đáng nhớ".

Nhà văn Richard Kay cho biết: "Thật đáng kinh ngạc khi xem đoạn video này, tôi chưa từng xem qua trước đây. Sự im lặng giữa họ thật nặng nề".

Người viết tiểu sử hoàng gia Angela Levin cho rằng cuộc phỏng vấn đính hôn ấy là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự khác biệt và những vấn đề tiềm ẩn giữa nhà Spencer và Windsor. Bà cho hay: "Charles thật sự bối rối về cách trả lời câu hỏi của mình. Đừng quên ông ấy lớn lên và được Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh dạy phải che giấu cảm xúc".

Andrew Morton, người viết tiểu sử của Công nương Diana cho biết: "Bạn có thể thấy ánh sáng trong đôi mắt bà ấy bỗng chốc vụt tắt, Diana cảm thấy thế giới gần như sụp đổ".

Công nương Diana đã có ngày đính hôn không mấy vui vẻ.

Trong bộ phim tài liệu Diana: In Her Own Words, cố Công nương đã chia sẻ về cảm giác của bản thân khi nghe câu trả lời đầy phũ phàng của chồng. Công nương Diana nhớ lại: "Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn đúng vào ngày tuyên bố đính hôn. Một ký giả hỏi: 'Hai người có yêu nhau không?'. Khi đó, tôi còn nghĩ đây quả là một câu hỏi sâu xa. Tôi liền đáp: 'Tất nhiên là có rồi', nhưng Charles thì lại bảo: 'Yêu nghĩa là gì nhỉ?'. Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Một câu trả lời kỳ lạ. Nó khiến tôi tổn thương rất lâu".

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Thái tử Charles lập tức gọi điện cho Nữ hoàng. "Ông gọi cho mẹ chỉ để thông báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ, theo như bà mong muốn. Ông đã tìm được một người vợ, và thế là xong", nhà viết tiểu sử hoàng gia Christopher Wilson nói.

Nguồn: Daily Mail

