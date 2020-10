Khoảnh khắc Son Ye Jin né tránh không cho Jung Hae In hôn nhưng với Hyun Bin lại trái ngược hoàn toàn

Mối quan hệ của Son Ye Jin và Hyun Bin tiếp tục được netizen đem ra so sánh. Theo đó, mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao với clip so sánh cảnh hôn nhau của Son Ye Jin với 2 bạn diễn nam mà cô từng tham gia đóng chung là Hyun Bin và Son Ye Jin.

Theo đó, ở bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Jung Hae In và Son Ye Jin có khá nhiều những cảnh hôn mùi mẫn, âu yếm nhau, khiến khán giả từng có giai đoạn đẩy thuyền cho cặp đôi này. Tuy nhiên, trên phim ngọt ngào bao nhiêu thì ở hậu trường, cả hai lại tương tác không mấy mặn mà. Đặc biệt ở hậu trường khi diễn thử cảnh hôn, Son Ye Jin không ngần ngại né tránh Jung Hae In.

Son Ye Jin né tránh Jung Hae In dù chỉ đang diễn cảnh hôn thử ở hậu trường phim.

Tuy nhiên khi Son Ye Jin tham gia diễn xuất trong bộ phim Hạ cánh nơi anh, đóng cùng với Hyun Bin. Phản ứng của "chị đẹp" lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì né tránh như Jung Hae In, nữ diễn viên lại khá mạnh dạn với Hyun Bin. Thậm chí, cô có chút hụt hẫng khi nam diễn viên chỉ đang giả vờ diễn cảnh hôn.

Diễn cảnh hôn với Hyun Bin, Son Ye Jin lại không hề né tránh.

Jung Hae In và Hyun Bin đều từng là "người yêu" của Son Ye Jin trong phim. Vào thời điểm Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi lên sóng, không ít khán giả cũng đẩy thuyền cho cặp đôi này, tuy nhiên phản ứng dành cho bộ phim này lại không quá lớn so với Hạ cánh nơi anh mà nữ diễn viên đóng chung với Hyun Bin, bởi lẽ Son Ye Jin chênh lệch Jung Hae In lên đến 7 tuổi. Thế nên tới thời điểm hiện tại, "chiến hạm" BinJin vẫn đang được khán giả vô cùng yêu thích.