Khoảnh khắc sốc: Người đàn ông bắt được con cá "từ thời tiền sử" nặng 266kg, video quay cận cảnh sinh vật khổng lồ gây choáng

Tờ USA Today mới đây đưa tin về một sự việc hy hữu xảy ra ở khu vực sông Fraser thuộc địa phận tỉnh British Columbia, Canada. Một người đàn ông làm nghề hướng dẫn câu cá đã bắt được một sinh vật khổng lồ dài tới 3,3m, nặng tới 266kg và có tuổi đời lên đến khoảng 100 tuổi, trông vô cùng khó tin.

Cụ thể, vào tuần trước, anh Dan Lallier, đến từ Alberta, đang câu cá với hướng dẫn viên câu cá lâu năm Yves Bisson trên sông Fraser thì bất ngờ bắt được một con cá khổng lồ có kích thước còn to hơn cả một con cá sấu "khủng".

Người đàn ông bắt được cá khổng lồ từ thời tiền sử gây sốc

Hướng dẫn viên câu cá Yves Bisson nói với USA Today: “Sau khi nó nhảy lên khỏi mặt nước 2 lần để vùng vẫy, chúng tôi đã "tóm gọn" được nó. Tất cả chúng tôi đều nhìn nhau đầy hoài nghi trước kích thước khổng lồ của con vật. Chúng tôi biết đó là một thứ rất đặc biệt".

Nhóm của Yves xác định đây là một con cá tầm có tuổi đời ước tính khoảng 100 tuổi. Loài cá này còn được gọi với cái tên "khủng long sống" hay "cá nguyên thủy" vì các đặc điểm hình thái của chúng hầu như không đổi nếu so với các hóa thạch.

Cận cảnh kích thước khủng của con cá.

Yves nói rằng ông đã câu được hơn 22.000 con cá tầm trong suốt 20 năm làm nghề hướng dẫn câu cá và đây là con cá nặng thứ 2 mà ông bắt được.

Cá tầm đôi khi được gọi là "khủng long sống" vì nó là một loài cá có từ thời tiền sử và duy trì nòi giống đến tận ngày nay.

"Đây là một trong những điều tôi sẽ không bao giờ quên", Yves nói với Storyful. Còn anh Dan Lallier thì trải qua một loạt cung bậc cảm xúc, từ sốc, ngạc nhiên đến phấn khích, kinh ngạc và sợ hãi.

Sau khi bắt được con cá, nhóm của Yves lại thả nó xuống sông. Một đoạn video được đăng tải lên Youtube cho thấy cảnh ông Yves túm đầu con cá và kéo nó xuống vùng nước nông.

Ông Yves, người sở hữu một công ty điều hành các chuyến đi câu cá ở Mỹ Yves Bisson Sturgeon Co., nói với For The Win Outdoors: "Đây là hành vi rất bình thường. Cá tầm vẫn rất yên bình và ngoan ngoãn ở vùng nước nông sau khi được thả. Con cá khổng lồ này đã bơi đi sau khi được thả, cảnh mà video không cho thấy và tôi chắc chắn rằng nó sẽ sống thêm 100 năm nữa".

Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, ông Yves cũng đăng tải một video con cá tầm khổng lồ nhảy lên mặt nước lên trang Instagram của công ty và thu hút tới 4,7 triệu lượt xem. Con cá khủng được xác định là cá tầm, khoảng 50 tuổi và nặng hơn 158 kg, dài 2,7 mét. Nó nhảy lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi mạnh, suýt rơi vào chiếc thuyền khiến những người trên đó hét lên kinh hoàng.

Nguồn: USA Today

