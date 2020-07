Khoảnh khắc người đàn ông bắt gọn bé trai rơi tự do từ tầng 5 khu chung cư xuống khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại một sự việc xảy ra vào ngày 09/07 tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Cụ thể, trong video là hình ảnh một em bé đang bị rơi tự do từ tầng 5 của một khu chung cư và bé trai đã may mắn thoát chết khi có một người đàn ông ở dưới bắt được.

Cư dân trong khu nhà đã nhanh chóng có mặt bên dưới khi phát hiện bé trai đang ở trong trạng thái cheo leo trên mép của ban công căn hộ, cách mặt đất khoảng hơn 30m. Cậu bé không thể giữ được, tay bị trượt đi và rơi tự do xuống dưới. Bé trai đã lộn nhào vài vòng trước khi rơi trúng tấm đệm được trải sẵn phía dưới mái hiên, bật ra và có một người đàn ông bắt được. Được biết, đó là người hàng xóm có tên là Li Dehai.

Nhờ tình huống phản xạ nhanh nhạy của anh Li, bé trai không gặp phải bất kỳ chấn thương nào và thoát chết thần kỳ.

Em bé rơi tự do từ tầng 5 chung cư nhưng may mắn thoát chết do hàng xóm bắt được.

"Tôi phát hiện ra thằng bé đang bị treo bên ngoài ban công, ngay lập tức tôi mang chăn căng ra bên dưới và gọi thêm 3 người nữa đến hỗ trợ hứng cậu bé." - anh Li chia sẻ. Sau đó, Li để ý mái hiên bên dưới làm bằng kính và nó có thể khiến cho em bé bị thương nếu rơi trúng. Họ đã đem thêm chăn dày hơn đến, trải sẵn lên mái. Khi bé trai rơi, anh Li đã đứng sẵn trên ghế đẩu bên dưới với 2 tay dang rộng, sẵn sàng bắt lấy cậu bé.

Rất may là không có ai trong vụ việc bị thương.

Sau màn cứu người ngoạn mục, anh Li có bị thâm bầm một vài chỗ trên tay nhưng may mắn không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào. Cảnh sát địa phương sau đó đã tìm đến để trao tặng anh Li bằng khen cho hành động cứu người này.

