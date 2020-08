Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra dự báo thời tiết cho Hà Nội những ngày sắp tới. Từ đêm 18-20.8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 21-25.8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.