Khoảnh khắc cô gái trẻ chấp chới giữa dòng nước và pha giải cứu đầy căng thẳng của CSGT khiến dân mạng khen ngợi hết lời

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô gái trẻ nhảy xuống sông tự tử và pha "ứng cứu" kịp thời của chiến sĩ CSGT.

Phát hiện cô gái đang chấp chới giữa dòng nước, CSGT ngay lập tức lao xuống ứng cứu

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, khi thấy cô gái trẻ chấp chới giữa dòng nước, người chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng lao xuống sông cứu cô gái lên bờ.

Phía trên bờ, người đi đường chứng kiến sự việc đã không khỏi lo lắng, hô hoán cứu nạn nhân.

Các chiến sỹ thuộc Thủy đoàn I Cục CSGT phát hiện cô gái đang chấp chới giữa dòng sông Đuống nên ngay lập tức nhảy xuống ứng cứu

May mắn sau đó, chiến sĩ CSGT đã đưa được cô gái trẻ vào bờ an toàn. Được biết, cô gái sau đó đã được CBCS của Thủy đoàn 1 đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa ngã tư Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Do được cứu hộ cứu nạn kịp thời cùng sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, cô gái đã dần bình phục.

Được biết cô gái tên H.T.T (31 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Do buồn chuyện gia đình nên cô gái đã có hành động dại dột như vậy...