Khoảnh khắc chưa từng thấy của vợ chồng Công nương Kate được máy quay ghi lại khiến dân tình xôn xao

Mới đây, trong đoạn trailer về chương trình Royal Carols: Together at Christmas được phát sóng đêm Giáng sinh, khoảnh khắc đặc biệt chưa từng thấy trước đây của vợ chồng Công nương Kate đã được ống kính máy quay ghi lại.

Theo đó, trong sự kiện do Công nương Kate chủ trì, Hoàng tử William mặc vest xanh navy, đeo cà vạt đỏ đồng điệu với chiếc đầm rực rỡ của nàng dâu hoàng gia. Trong lúc Ellie Goulding hát ca khúc Have Yourself A Merry Little Christmas, Công tước xứ Cambridge bất ngờ lén quay sang nhìn vợ mình và bị Công nương phát hiện.

Sau đó, cả hai cùng mỉm cười như hiểu rõ ý tứ ánh mắt đối phương dành cho mình. Nữ công tước để lộ gương mặt hồng hào dường như cô đang tỏ ra ngượng ngùng trước cái nhìn đắm đuối của chồng nơi đông người.

Khoảnh khắc đầy ngọt ngào của vợ chồng Công nương Kate.

Tuy nhiên, khoảnh khắc này chỉ diễn ra vài giây. Cặp vợ chồng nhanh chóng lấy lại sự tập trung vào màn trình diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng. Ellie Goulding giữ vị trí đặc biệt trong trái tim cặp vợ chồng hoàng gia bởi cô từng biểu diễn trong đám cưới họ năm 2011.

Một đoạn video được hé lộ tuần trước cho thấy Kate mặc áo len đỏ gợi nhắc Công nương Diana và bà mẹ 3 con ngồi trong Tu viện, nơi nhà Cambridge kết hôn 10 năm trước và giới thiệu về chương trình. "Tôi rất vui mừng được chủ trì chương trình Together at Christmas tại Tu viện Westminster", nữ Công tước 39 tuổi rạng rỡ nói trước máy quay.

Trước đó, hôm 8/12, Kate cùng chồng, Hoàng tử William, có mặt tại Tu viện Westminter ghi hình cho chương trình. Đồng hành cùng Kate còn có các thành viên khác trong hoàng gia như nữ Bá tước Sophie xứ Wessex, vợ chồng Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie. Ngoài ra, gia đình Middleton cũng tham dự để ủng hộ Kate.

Nữ ca sĩ Ellie Goulding biểu diễn trong buổi hòa nhạc.

Vợ chồng Công nương Kate rạng rỡ trong buổi hòa nhạc Giáng sinh.

Khoảnh khắc "tình bể bình" đầy ý nhị của nhà Cambridge đã khiến dân mạng lịm tim. Cặp đôi hiếm khi công khai thể hiện tình cảm trước công chúng do đó khi nhìn thấy ánh mắt đắm đuối mà Hoàng tử William dành cho vợ cùng nụ cười ngọt ngào mà Kate đáp lại chồng mình đã cho thấy cặp đôi yêu nhau như thế nào. Sau 10 năm kết hôn và có 3 đứa con, tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Trong khi các thành viên hoàng gia đang nhộn nhịp cho các hoạt động chào mừng lễ Giáng sinh thì mới đây hoàng gia Anh thông báo rằng Nữ hoàng đã hủy kế hoạch Giáng sinh truyền thống ở Sandringham. Hàng năm, Nữ hoàng thường ở bất động sản Sandringham thuộc hạt Norfolk từ cuối tháng 12 đến sau ngày 6/2 để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Tuy nhiên, do số ca mắc biến chủng Omicron tăng nhanh tại Vương quốc Anh, bà quyết định ở lại lâu đài Windsor.

Quyết định trên đồng nghĩa việc hoạt động đi bộ thường niên của hoàng gia đến nhà thờ vào sáng 25/12, vốn rất được người hâm mộ quan tâm, cũng sẽ bị hủy bỏ. Trước khi quyết định trên được đưa ra, các thành viên hoàng gia đã lên kế hoạch đảm bảo họ sẽ gặp Nữ hoàng dịp Giáng sinh, để bà không phải đón ngày lễ này thiếu đi sự có mặt của người thân.

