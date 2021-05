Khoa Pug ở Mỹ tậu siêu xe tiền tỷ để "giảm áp lực xài tiền", nhiều dân chơi ở Việt Nam nhìn mà ao ước

Sau khi gây sốc với thông tin sang Mỹ "vừa xài tiền vừa học tiếng Anh", Khoa Pug mới đây gây chú ý với video đi chọn siêu xe tại showroom Porsche, Mỹ.

"Mình qua đây đi du học, cần xe để đi học. Mình cầm qua đây 500.000 USD thì làm sao để hết? Đi mua xe cho hết chứ các bạn, mua xe để bớt áp lực xài tiền!", Khoa Pug mở đầu video của mình.

Khoa Pug chọn nhiều mẫu xe Porsche hạng sang.

Theo đó, Khoa Pug cho biết mình mang theo 500.000 USD (hơn 11 tỷ 500 triệu VND) sang Mỹ và có nguyện vọng sử dụng hết số tiền này trong vòng 1 năm.

"Ở Việt Nam mình mua chiếc Mercedes C300 AMG không phải vì mình thích nó đâu, mà do ở Việt Nam giá xe với giá thuế cao quá nên mua Mercedes đi là "vừa miếng", chứ tôi là tôi thích Porsche kìa, mà tiền ít thì đâu dám đòi hít dầu thơm nên ngậm ngùi đi C300, bạn nào tinh ý thì biết tôi phá xe cỡ nào, mang C300 lên cày nát đường núi Tây Bắc có ngán đâu, do tôi mua đi tạm chứ không phải thích nên không cần giữ xe", Khoa Pug nhắc lý do mình mua chiếc Mercedes C300 AMG ở Việt Nam.

"Showroom Porsche mình đến mua nằm ở khu Riverside, cách quận Cam 30 phút chạy cao tốc, showroom này rất to, đủ loại mẫu mã, từ Sedan 4 chỗ như Panamera, Taycan, gầm cao Macan, Cayenne đến 2 cửa như 718, 911 đều có. Sau khi dạo một vòng showroom thì hoa cả mắt, xe cũ xe mới rất nhiều giá, mà tôi chân ướt chân ráo mới qua Mỹ, đường đi còn không rành, biển hiệu còn không rõ, luật lệ thì chưa nắm, thuế phí thì chưa thông mà đã đi mua xe rồi...", anh chàng tâm sự.

Khoa Pug cho biết mình mua xe để "đỡ áp lực xài tiền".

Sau khi xem qua nhiều dòng siêu xe, nhờ sự hỗ trợ của một nhân viên showroom Porsche là người gốc Việt sống ở Mỹ, Khoa Pug đã chọn được chiếc Porsche 718 Boxster GTS 4.0 có giá gốc là 89.500 USD, tính thuế phí và giá lăn bánh là 115.000 USD (khoảng 2,7 tỷ VND).

"Mình có 500.000 (đơn vị USD), mình đi học bên này hết 25 - 30.000 rồi. Chiếc này là 103.000 nữa là 150.000, mình còn 350.000 để sống 1 năm", Khoa Pug nói.

Khoa Pug chọn được Porsche 718 Boxster GTS 4.0 giá hơn 110.000 USD.

Theo đó, Khoa Pug tiết lộ mình phải trả giá khi mua xe ở Mỹ vì giá mà showroom đưa ra sẽ chênh lệch nhiều so với giá gốc.

"Đến lúc chốt xe thì mình yêu cầu gặp Salesman biết nói tiếng Việt mình mới làm việc, nói tiếng Anh thì dẹp nghỉ về, vậy là mấy anh Tây nói kêu chờ xíu, để đi kiếm Salesman biết nói tiếng Việt đến tiếp mình. Nói chung là mua xe ở Mỹ phải biết trả giá, Dealer nói thách nhiều lắm, may mình gặp Tony (nhân viên của showroom) biết nói tiếng Việt sơ sơ, chứ không gặp Salesman tiếng Anh sao biết mà hỏi thuế phí này kìa, ngặt một nỗi ngay tại bang California mà nó còn chia thuế theo khu vực, ví dụ ở Los Angeles thuế khác, ở Santa Barbara thuế khác, khá nhức đầu vụ này", Khoa Pug giải thích về vấn đề mua siêu xe phải trả giá bên Mỹ.