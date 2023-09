Khóa ẩm da suốt 120h bằng công nghệ 3D Matrix - Bí mật đằng sau dòng gel tắm hot bậc nhất hiện nay!

Vì thế, sự ra đời của 1 hoạt chất cấp ẩm sâu, khiến da luôn mềm mượt suốt 120h đã làm chị em phái đẹp phải "chao đảo"!

Hoạt chất "thần thánh" giúp da body ẩm mượt suốt 120h

Một làn da đủ độ ẩm sẽ có khả năng đàn hồi tốt, căng mướt, mịn màng, hạn chế tiết dầu và không gặp phải những vấn đề về lão hoá sớm.

Sau nhiều nỗ lực nghiên cứu, hãng dược phẩm danh tiếng Provital, Tây Ban Nha, đã thành công tạo ra hoạt chất có khả năng khóa ẩm trên da tới 120h, đây là bước đột phá lớn trong ngành mỹ phẩm và được bảo hộ độc quyền với tên thương mại là Hydrafence.

Gel tắm Sapphire chứa hoạt chất Hydrafence có khả năng giữ ẩm suốt 120 giờ

Hydrafence là công thức "thuần chay", kết hợp giữa amylopectin chiết xuất từ gạo và tảo biển đỏ. Amylopectin sở hữu cơ chế giữ ẩm cực tốt nhờ khả năng tạo ra một lớp màng mỏng không gây nhờn và nhẹ nhàng trên bề mặt da. Thêm vào đó các amylopectin trong Hydrafence được sắp xếp theo cấu trúc 3D matrix giúp ngăn chặn sự tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài khiến nước trên bề mặt da "bốc hơi".

Không chỉ bảo vệ da khỏi các yếu tố bên ngoài, chiết xuất gạo và tảo biển đỏ còn có khả năng hút ẩm từ tầng dưới của da lên lớp thượng bì, giúp bề mặt da trở nên căng mọng, ngậm nước. Điều này đồng nghĩa với việc làn da sẽ không bị khô ráp, được nuôi dưỡng mềm mịn, mướt mát trong suốt 120h.

Với khả năng giữ ẩm "thần thánh" như vậy, không có gì ngạc nhiên khi sản phẩm gel tắm chứa Hydrafence được săn đón khắp các diễn đàn làm đẹp.

Gel tắm Sapphire của Rewhitez - Hơn cả khả năng dưỡng ẩm

Gel tắm Sapphire của Rewhitez là sản phẩm tiên phong tại Việt Nam ứng dụng Hydrafence trong công thức, giúp làn da sau khi tắm vẫn được giữ ẩm tối đa lên tới 120h, từ đó giúp da sáng khỏe tự nhiên. Đây là ưu điểm nổi bật hơn hẳn so với các sản phẩm khác trên thị trường.

Với đặc trưng là sản phẩm làm sạch body, không thể không nhắc tới khả năng làm sạch sâu cấp độ phân tử của dòng gel tắm này. Với tiêu chí là hãng dược mỹ phẩm cao cấp và an toàn, Gel tắm Sapphire nhà Rewhitez "chơi lớn" khi sử dụng hoạt chất làm sạch thế hệ alpha là Decyl Glucoside và Cocamidopropyl Betaine (CAPB) hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên (dầu dừa và dầu hạt cọ) an toàn, dịu nhẹ ngay cả với làn da nhạy cảm.

Gel tắm Sapphire chứa hoạt chất làm sạch thế hệ Alpha, cùng các thành phần dịu nhẹ từ thiên nhiên khác

Các hoạt chất làm sạch thế hệ alpha này có khả năng hình thành các micelle hút chất bẩn và dầu trên da vào bên trong, tạo thành một cấu trúc bảo vệ để ngăn chặn các chất này quay trở lại bề mặt da. Đặc biệt các hoạt chất này không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da, không gây kích ứng da như chất tẩy rửa sulfate thường có trong các sản phẩm làm sạch khác.

Không chỉ giúp làm sạch sâu, giữ ẩm tới 120h, Gel tắm Sapphire của Rewhitez còn làm da trắng mịn, đều màu nhờ chứa chiết xuất 7 loại quả (mâm xôi, táo, đào, kiwi, đu đủ, dưa leo và dâu tây). Các thành phần này giúp tẩy da chết dịu nhẹ, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, ngăn chặn sự hình thành melanin gây sạm màu da đồng thời bảo vệ da khỏi các tổn thương do các gốc tự do, ô nhiễm và tia cực tím, kháng viêm và ngừa mụn.

Chiết xuất 7 loại quả trong Gel tắm Rewhitez giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân xấu như: Gốc tự do, tia UV,...

Do sở hữu thành phần bisabolol chiết xuất từ cúc la mã, vũ khí làm sạch và chống viêm hiệu quả, đồng thời sở hữu khoảng pH tối ưu nên dòng Gel tắm Sapphire còn dùng an toàn được với cả vùng bikini , giúp vùng kín luôn được bảo vệ, thơm và thoáng. Với công năng tuyệt vời này, không có gì ngạc nhiên khi sản phẩm này được giới làm đẹp đánh giá là sản phẩm "all in one", giúp phái đẹp tiết kiệm rất nhiều thời gian chăm sóc bản thân cũng như chuẩn bị đồ khi đi xa.

Tất cả nguyên liệu trong Gel tắm Sapphire của Rewhitez đều được cung ứng bởi những nhà máy hàng đầu tại Đức, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản như Provital, Gattefossé, BASF,... Sản phẩm được chứng nhận FDA của Cục Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ về dây chuyền sản xuất.

Đặc biệt, dòng Gel tắm Rewhitez Sapphire còn sở hữu hương thơm nước hoa lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Với dứa, đào, mơ, tử đinh hương, diên vĩ, hoa nhài và hoa hồng làm nguyên liệu chủ đạo cùng khả năng lưu hương tới hơn 4h, gel tắm mang lại cảm giác thư giãn, tự tin sau mỗi lần sử dụng.

Việc sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, cùng với công thức được tính toán kỹ lưỡng, Gel tắm Sapphire mang đến trải nghiệm làm sạch ưu việt đồng thời nuôi dưỡng làn da từ sâu trong lớp biểu bì. Kết hợp khả năng giữ ẩm đặc biệt lên tới 120h cùng khả năng lưu hương tới 4h, Gel tắm Sapphire thực sự là giải pháp hoàn hảo giúp tín đồ làm đẹp sở hữu làn da trắng, mịn, mướt và thơm trong cùng một sản phẩm, dùng chỉ trong một bước.