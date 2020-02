Khó xử khi bị đồng nghiệp và sếp gửi lời mời kết bạn trên facebook, nàng công sở được dân mạng hiến kế giải quyết

Tài khoản mạng xã hội là một mái nhà ảo riêng tư được thành lập với các mục đích khác nhau. Trên đó, có người muốn kết bạn bốn phương, tìm đường nổi tiếng nhưng có người chỉ muốn dùng nó để "trút bầu tâm sự thầm kín" về cuộc sống thường ngày nên không thích được biết đến nhiều.



Nàng công sở trong câu chuyện dưới đây thuộc trường hợp thứ 2, tuy nhiên đó lại chính là lý do khiến cô lâm vào tình cảnh khó xử khi bị sếp và đồng nghiệp chủ động gửi yêu cầu kết bạn facebook. Cụ thể, cô vò đầu bứt tóc đăng đàn kể lể như sau:

"Mọi người cho em hỏi, có nên kết bạn facebook với sếp và đồng nghiệp ở công ty không ạ? hôm trước mọi người có hỏi facebook em nhưng em không nói gì chỉ cười, đến khi về mọi người âm thầm tìm ra facebook em do check những người like bài trên fanpage công ty (trước khi vào em có like mấy bài).

Mọi người gửi lời kết bạn, có cả sếp nữa, em nên giải quyết thế nào đây? Thật sự em không thích mấy nhưng giờ mọi người gửi yêu cầu kết bạn rồi, chả lẽ em để đó không quan tâm".

Quả thật, với dân công sở "sống nội tâm", thích kể chuyện thầm kín trên mạng xã hội mà nói, việc bị đồng nghiệp và sếp dò la ra tài khoản facebook cá nhân để gửi yêu cầu kết bạn đúng là tình huống đầy nan giải.

Không chấp nhận thì sợ mích lòng, bị bảo là "chảnh", mà chấp nhận thì lại có quá nhiều rủi ro, đại loại như công việc căng thẳng, túc tắc đăng đàn than thở trên facebook xong bị đồng nghiệp phát hiện kiểu nào cũng rắc rối to, thậm chí đến tai sếp có khi còn lãnh ngay cái kết đắng lòng.

Với tính chất nan giải ấy nên câu chuyện sau khi đăng đàn ít lâu vào trong một hội nhóm chuyên "tám" chuyện công sở trên MXH đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, nhất là "500 anh chị em" dân văn phòng.

Bên dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến với mục đích giúp đỡ giải quyết tình huống đã được viết ra như sau:

"Mọi người đã gửi lời mời thì chấp nhận thôi bạn, giờ chỉ có tiến chứ không lùi được nữa đâu. Nhưng nhớ lưu ý mỗi khi đăng bài hay story nhé, kẻo lại trở thành đề tài buôn chuyên của hội đồng nghiệp lắm mồm".

"Đắn đo như bạn thì chắc là cũng hay nói xấu người này người kia hoặc than thở chuyện đời sống riêng tư trên facebook rồi nhỉ? Cách tốt nhất bây giờ là chấp nhận hết yêu cầu kết bạn nhưng sau đó lại cho họ vào danh sách hạn chế, mỗi khi đăng bài facebook thì set chế độ không cho danh sách bị hạn chế nhìn thấy".

"Mình quan điểm là phân biệt rõ cuộc sống cá nhân và công việc nên không kết bạn với đồng nghiệp vì dễ bị tọc mạch soi mói chuyện đời tư. Tuy nhiên, trường hợp facebook của bạn đã bị phát giác ra thì hoặc là chấp nhận rồi cho họ vào một danh sách hạn chế nào đó để giảm thiểu khả năng nhìn thấy bài của mình, hoặc là kệ, không accept, tìm cớ bảo facebook đó không dùng nữa, áy náy thì lập facebook ảo và add lại họ thôi".

Thế đấy, vấn đề đồng nghiệp (và cả sếp) kết bạn facebook đối với nhiều dân công sở mà nói, tưởng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào nhất là khi bản thân họ thuộc tuýp người sống khép kín, hướng nội.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cách giải quyết thế nào cho tốt nhất, mỗi cá nhân nên suy xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nhé! Nếu bí quá có thể tham khảo các cách dân mạng gợi ý bên trên trong trường hợp facebook của mình đã bị "rình mò" ra, còn không, giấu được lúc nào cứ giấu!