Khó tin mỹ nhân casting phim thôi mà viral toàn thế giới: Gương mặt của 1 thiên thần, sức hút không thể chối từ

Suốt khoảng 2 thập kỷ kể từ khi nổi lên cùng nhóm nhạc huyền thoại SNSD cho đến khi chuyển hướng sang diễn xuất, Yoona luôn được xem là cái tên chưa bao giờ hết hot. Thời gian gần đây, bên cạnh việc nhận giải Diễn viên được yêu thích tại Baeksang 2026, Yoona còn gây bão mạng xã hội với thông tin casting vai nữ chính trong Unnatural - bản remake từ bộ phim Nhật Bản cùng tên.

Thông tin Yoona đóng chính Unnatural bản remake gây bão khắp cõi mạng (ảnh: fanpage Thời thượng Lâm Duẫn Nhi).

Từ những gì được truyền thông quốc tế đăng tải, cô đã được chọn và đây gần như chắc chắn sẽ là dự án phim tiếp theo của minh tinh sinh năm 1990. Được biết, đây là bộ phim thuộc thể loại bí ẩn, trong đó các bác sĩ pháp y sẽ dùng khả năng của mình để tìm ra chân tướng phía sau những vụ án bất thường.

Đáng chú ý, thông tin Yoona đóng chính Unnatural đã viral trên nhiều nền tảng khác nhau. Nó lọt top 20 bảng giải trí Weibo, hashtag 언내추럴 (tên phim bằng tiếng Hàn) được tìm kiếm nhiều thứ 2 tại Hàn Quốc và đứng thứ 35 toàn thế giới trên nền tảng X.

Suốt gần 2 thập kỷ qua, Yoona là cái tên chưa bao giờ hết hot tại làng điện ảnh Hàn Quốc.

Đối với thông tin Yoona đóng chính Unnatural, nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ. Đây là điều dễ hiểu bởi Yoona là cái tên có sức hút cực lớn. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như 1 thiên thần mà có lẽ dù 100 năm hay 1000 năm sau cũng chẳng tìm ra người thứ 2. Quan trọng hơn, diễn xuất của Yoona cũng đã cho thấy nhiều sự tiến bộ so với thời mới dấn thân vào điện ảnh.

Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục có những vai diễn trong các bộ phim tạo được tiếng vang lớn như Big Mouth, Khách Sạn Vương Giả, Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia, Em Xinh Tinh Quái hay gần đây nhất là Ngự Trù Của Bạo Chúa - bộ phim tạo sức hút lớn và giúp cả Yoona lẫn bạn diễn Lee Chae Min được vinh danh tại Baeksang 2026.

Với cá nhân Yoona, Unnatural vừa là thách thức vừa là cơ hội để cô chứng tỏ năng lực diễn xuất của bản thân.

Nếu thành công, bộ phim này hứa hẹn sẽ giúp cô tiếp tục có bước thăng tiến mạnh mẽ trên hành trình theo đuổi điện ảnh.

Thực tế, tên tuổi của Yoona thường gắn liền với các bộ phim lãng mạn. Trong khi đó, Unnatural thuộc một thể loại hoàn toàn khác. Chính vì vậy, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để cô nàng chứng minh khả năng diễn xuất của mình. Nếu có thể thành công, chắc chắn nó sẽ giúp sự nghiệp của Yoona có thêm một bước tiến dài.

nguồn: Weibo, X