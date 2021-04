Khổ sở vì căn bệnh khiến chị em không thể kiểm soát được bản thân, "lên đỉnh" 12 lần/ngày, thậm chí 180 lần trong 2 giờ

"Lên đỉnh" suốt 4 giờ không dứt phải cầu cứu bác sĩ

Chia sẻ câu chuyện của mình trên chương trình TLC's Sex Sent Me To The ER (Sex đưa tôi tới phòng cấp cứu), một phụ nữ tên Liz đã tiết lộ rằng cô buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ do có cơn cực khoái tưởng chừng như "không bao giờ kết thúc".

Liz không thể ngừng "lên đỉnh" sau khi quan hệ tình dục với bạn trai. Điều này khiến cô khổ sở cả thể chất, tình cảm lẫn tinh thần. "Hầu hết những người chưa từng trải qua trải nghiệm này sẽ nghĩ đạt cực khoái kéo dài 5 phút hoặc 1 giờ sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng cho đến khi thực sự trải nghiệm nó bạn mới thấy mọi chuyện không hề dễ chịu chút nào", Liz cho biết.



Liz kể về cơn cực khoái kéo dài bốn giờ của mình (Ảnh: TLC)

Cô đã thử một số biện pháp để kết thúc sự cực khoái này, như là uống rượu vang đỏ, dùng thuốc kháng histamine... nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Sau đó, gạt đi sự ngại ngùng, Liz quyết định gọi cho bác sĩ: "Cuối cùng, tôi đã gọi cho tất cả các chuyên gia y tế mà tôi từng gặp trong đời để tìm câu trả lời. Tôi cũng phải gọi điện và nói với sếp rằng mình không được khỏe lắm để xin nghỉ".

Sau khi nghe cô trình bày, các bác sĩ đều khuyên nên đến trạm y tế. May mắn là cuối cùng cơn cực khoái đã dừng lại trước khi cô kịp làm gì.

Nhưng cũng kể từ đó, Liz bắt đầu đạt cực khoái một cách thường xuyên mà không cần kích thích. "Ban đầu, nó xuất hiện sau khi quan hệ tình dục, rồi nó thường xuyên đến mức làm bất cứ điều gì, từ xem TV, đi bộ xuống phố... tôi cũng đạt cực khoái ngay lập tức. Thậm chí tôi có tới 12 lần cực khoái kéo dài tự phát trong một ngày", cô nói.

Các diễn viên đã diễn lại các cảnh trong trường hợp của Liz (Ảnh: TLC)

Cuối cùng, Liz đã được kê đơn thuốc chống động kinh. Số cơn cực khoái giảm đi rõ rệt, xuống còn vài ngày/lần, rồi khoảng 1 lần/tuần và sau đó là 1 lần/tháng. Sau khoảng 4-5 tháng, Liz đã có thể hoàn toàn kiểm soát được cơ chế này của cơ thể mình.

Thường xuyên "lên đỉnh" mất kiểm soát, có khi 180 lần trong 2 giờ

Mặc dù từng trải qua thời gian không mấy vui vẻ với tình trạng "lên đỉnh mất kiểm soát" nhưng Liz vẫn còn may mắn vì đã khắc phục được sau vài tháng. Tình trạng như cô Liz mắc phải được gọi là chứng rối loạn kích thích sinh dục (PGAD) và Liz không phải là bệnh nhân duy nhất.

Trước đó, tạp chí Women's Health cũng chia sẻ trường hợp của Cara Anaya (Mỹ) - người phụ nữ thường xuyên trong trạng thái "lên đỉnh không kiểm soát" tới 6 giờ/ngày, có khi đến 180 lần trong 2 giờ hoặc 2-3 lần/phút.

Cara cho biết cách đó 3 năm, cô phát hiện bệnh sau một lần đi siêu thị. Cô cảm thấy hưng phấn cao độ khi nhìn thấy, ngửi hoặc chạm vào bất kỳ món đồ nào. Cô hốt hoảng vì sự kích thích kéo dài không ngừng cho đến khi cô bị ngã xuống sàn và "lên đỉnh" nhiều lần.

Từ khi phát hiện bệnh, Cara đã thử mọi cách để chữa trị tình trạng này như tắm nước đá, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục đều đặn. Tuy nhiên, không có cách nào hiệu quả. Có thể nói, căn bệnh này đã hủy hoại rất nhiều thứ của Cara, khiến cô phải sống ẩn dật ở nhà.

Cara chia sẻ về cuộc sống khó khăn khi không thể kiểm soát được cực khoái. Ảnh: Barcroft.

Chứng rối loạn kích thích sinh dục PGAD là gì?

Theo Hội Y học giới tính tình dục (ISSM), PGAD còn được gọi là hội chứng hưng phấn tình dục liên tục (PSAS). Các triệu chứng phổ biến của chứng PGAD thường là cực khoái không kiểm soát, ngứa ran, đau ở âm vật, tắc nghẽn và co thắt âm đạo. Ngay cả khi không quan hệ tình dục, bạn có thể trải nghiệm hưng phấn tình dục như sưng âm đạo. Tất cả đều có thể kéo dài hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày. Nói cách khác, khiến người mắc bệnh phải chịu đựng sự kích thích không kiểm soát được. Sự kích thích này không liên quan đến ham muốn tình dục.

PGAD thường ảnh hưởng đến phụ nữ và có thể dẫn đến đau đớn, căng thẳng cũng các vấn đề tâm lý tái diễn bởi nó cản trở cuộc sống hàng ngày.

Hầu hết phụ nữ gặp phải tình trạng này đều có cảm giác hưng phấn tình dục hàng ngày, kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Một số khác lại đạt cực khoái kéo dài trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều năm.

Trong một báo cáo trên tạp chí y học PAIN, sau nhiều năm trăn trở tìm hiểu, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts của Mỹ cuối cùng đã tìm thấy mối liên hệ giữa PGAD và các dây thần kinh bị tổn thương ở cột sống, gây ra cảm giác kích thích trong cơ thể người.

Không có cách chữa trị nào cho chứng PGAD nhưng nó có thể được kiểm soát theo nhiều cách, bao gồm giảm căng thẳng, tập các bài tập sàn chậy... Những người mắc PGAD không nên lo lắng nhiều về bệnh vì điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này.