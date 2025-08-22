Khó như trượt đại học

Khi ÐH “khát” thí sinh

Năm 2024, cả nước có 733.600 thí sinh đăng kí xét tuyển ĐH. Số trúng tuyển đợt một gần 673.600. Tính đến hết thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, có 81,87% thí sinh chính thức trúng tuyển.

Như vậy, chỉ có khoảng 60.000 thí sinh trượt ĐH năm 2024. Nguyên nhân do thí sinh đăng kí nguyện vọng vượt năng lực, trong khi điểm của các em vẫn có cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng khác. Do vậy, nhiều trường ĐH vẫn “khát” thí sinh, tuyển bổ sung ngay khi công bố điểm chuẩn đợt 1.

Năm nay, không được xét tuyển sớm nên nhiều trường ĐH “sốt ruột”, lo lắng khi chưa “vợt” được thí sinh. Một số trường đã dùng “chiêu trò” để đón thí sinh ngay sau kết thúc đăng kí nguyện vọng.

Trường ĐH Gia Định gửi thư mời nhập học hệ ĐH chính quy năm 2025 từ đầu tháng 8, mời thí sinh đến làm thủ tục nhập học khóa học kĩ năng hành trang tân sinh viên với chủ đề thế hệ GenAI hội nhập quốc tế miễn phí và được cấp bằng chứng nhận.

Trường ĐH Văn Hiến thông báo hỗ trợ thí sinh từ 50-60% học phí học kì 1 và 10-30% học phí học kì 2 nếu thí sinh đăng kí trong khoảng thời gian quy định, đợt 2 kéo dài từ 1-5/8.

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM giữa tháng 7 gửi thư mời nhập học hệ ĐH chính quy năm 2025, căn cứ theo nguyện vọng đăng kí xét học bạ. Thí sinh trúng tuyển buộc phải tới các cơ sở của trường để làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định.

Ngày 20/8, chưa hết thời gian lọc ảo theo quy định, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM đã công bố điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm chuẩn dao động từ 15-20/30 điểm. Đây là cơ sở giáo dục ĐH thông báo ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất năm nay (12/30 điểm).

Trong khi theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải kết thúc thời gian lọc ảo mới được công bố điểm chuẩn trúng tuyển (thông tin gần đây nhất là 22/8).

Tuy nhiên, sau khi Bộ GD&ĐT lùi thời gian lọc ảo, nhà trường đã thu lại thông báo này.

Đề án tuyển sinh một số trường ĐH cũng để lại nhiều băn khoăn. Ví dụ trong đề án tuyển sinh năm 2025, Trường ĐH Gia Định đưa ra thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất. Trong đó, năm 2024, khi trường ĐH còn được xét tuyển sớm, 27/27 ngành của trường không có thí sinh xác nhận nhập học ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dù có chỉ tiêu và điểm chuẩn là 15/30. Thí sinh cũng từ chối tham gia phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM của trường.

Riêng phương thức xét học bạ có một số thí sinh xác nhận nhập học. Đặc biệt ngành Mạng máy tính và Truyền thông còn 3 không (không có thí sinh xác nhận nhập học ở cả 3 phương thức xét tuyển) dù có 40 chỉ tiêu. Năm 2023, tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với cả 3 phương thức xét tuyển của trường.

Hệ lụy lâu dài

Những năm qua, số lượng thí sinh trúng tuyển ĐH nhưng từ chối nhập học không ít. Nguyên nhân xuất phát từ việc trúng tuyển nguyện vọng không ưng ý; chỉ lấy thành tích cho trường THPT còn thí sinh đã có lựa chọn khác; thí sinh trúng tuyển nhưng lựa chọn du học…

Năm 2024, có khoảng 122.107 thí sinh không xác nhận nhập học, chiếm 18,13% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1. Năm 2023 gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 nhưng bỏ xác nhận nhập học. Năm 2022 con số này là hơn 103.000 thí sinh...

Thí sinh tìm hiểu thông tin lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2025. Ảnh: NAM TRẦN

Lãnh đạo một trường ĐH tư thục thừa nhận, số thí sinh trượt hoàn toàn khỏi các trường ĐH ở Việt Nam rất ít. Đây là kết quả của nhiều yếu tố: chỉ tiêu tuyển sinh được mở rộng; phương thức xét tuyển ngày càng đa dạng (thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, chứng chỉ quốc tế, kì thi riêng…); và sự phân tầng rõ rệt giữa các trường từ tốp đầu đến các trường địa phương, tư thục. Nhờ vậy, hầu hết thí sinh đều có thể tìm được ít nhất một cánh cửa vào ĐH.

Tuy nhiên, hiện tượng này cũng để lại không ít hệ quả. Thứ nhất, bằng ĐH có nguy cơ mất dần giá trị phân loại, bởi hầu như ai cũng có thể đỗ ĐH khiến tấm bằng không còn là thước đo năng lực rõ rệt.

Thứ hai, đào tạo ĐH có nguy cơ vượt quá nhu cầu thị trường, đặc biệt ở các ngành thí sinh ưa chuộng nhưng xã hội đã dư thừa nhân lực, dẫn tới tình trạng cử nhân thất nghiệp hoặc làm trái ngành.

Thứ ba, việc tiếp nhận đầu vào không đồng đều tạo áp lực lớn cho các trường, ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo. Điều này cũng gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Theo vị lãnh đạo trường ĐH tư thục, việc tuyển sinh dễ dãi khiến nhiều trường ĐH phải tiếp nhận thí sinh học lực yếu, gây áp lực cho giảng dạy và ảnh hưởng chất lượng đào tạo.

Nhiều gia đình đầu tư 3-4 năm học ĐH cho con, nhưng sau đó sinh viên không tìm được việc đúng ngành, hoặc phải quay lại học nghề. Cuối cùng, tâm lí “phổ cập đại học” khiến giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng ít được quan tâm, trong khi thị trường lao động lại thiếu trầm trọng nhân lực kĩ thuật và công nhân lành nghề.

Nhìn tổng thể, việc rất ít thí sinh trượt ĐH không hẳn là tín hiệu hoàn toàn tích cực. Vấn đề đặt ra là cần tái cân bằng hệ thống giáo dục, giữa ĐH và đào tạo nghề, đồng thời nâng cao chất lượng, thay vì chỉ mở rộng số lượng. Có như vậy, tấm bằng ĐH mới thực sự gắn với năng lực và giáo dục mới đáp ứng đúng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.