Khổ như cư dân tập thể cũ ở Hà Nội: Cục nóng điều hoà đặt giữa lối đi chung, dây điện chằng chịt "nắng lo chập, mưa lo giật"

Chuyện chỉ kể ở các khu tập thể kiểu cũ giữa Thủ đô Hà Nội, nơi mà các cư dân ngày ngày sống trong tâm trạng "treo lên hạ xuống" vì lo lắng an toàn cho căn hộ của mình.

Nếu như những chung cư mới xuất hiện đã đáp ứng phần nào yêu cầu về sinh hoạt cũng như an toàn ở mức độ cơ bản nhất của cư dân thì dường như những khu tập thể kiểu cũ đang ngày càng gặp nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng đáng lo ngại.

Phần lớn các khu tập thể kiểu cũ đã được xây dựng khá lâu năm, nhiều cơ sở hạ tầng đã trở nên không còn phù hợp và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cuộc sống hiện nay. Theo thời gian, không ít vấn đề phát sinh nhất là về thiết kế điện nước cũng như mỹ quan tổng thể của các tòa nhà.

Cục nóng được đặt ngay ngắn tại lối đi chung.

Bên cạnh đó, tổ chức quản lý, quản trị tại các khu tập thể cũng không thể sát sao như các chung cư kiểu mới dẫn đến việc cư dân tự ý lắp đặt, xây dựng, thay đổi thiết kế của tòa nhà khiến độ an toàn chung bị ảnh hưởng.

Tại 1 khu tập thể kiểu cũ, người dân tự lắp đặt điều hòa và thản nhiên đặt cục nóng ngay tại khu hành lang lối đi chung khiến hàng xóm xung quanh khá bức xúc bởi mỗi lần đi qua tầng này, hơi nóng phả ra từ cục nóng điều hòa khiến cả hành lang chung không khác gì cái lò.

Và đây là cách hộ dân này xử lý việc thoát nước cho điều hoà. Bên cạnh là dụng cụ để hóa vàng được sử dụng ngay tại chiếu nghỉ của tòa nhà.

Không chỉ vậy, do không thiết kế được đừng thoát nước nên chủ nhà đã nảy sinh ý tưởng khá khó hiểu đó là đặt 1 chiếc can nhựa để hứng nước. Tuy nhiên, sức chứa của can nhựa có giới hạn khiến lối đi chung không ít lần trở nên nhớp nháp vì nước điều hòa tràn ra từ can nhựa này.

Không chỉ vậy, những câu chuyện dở khóc dở cười hơn nữa như hành lang chung bỗng trở thành bãi đỗ xe với không ít các xe máy của cư dân để ngay ngắn giữa đường.

Bãi đỗ xe trên tầng... 5.

Chị P.A đang sống tại 1 khu tập thể thuộc khu vực quận Cầu Giấy chia sẻ.

"Mình cũng không hiểu bằng cách nào mà họ có thể đưa được cả 1 chiếc xe máy lên tầng 5, có hôm còn hóa vàng ngay cạnh xe máy luôn. Nhắc nhở đôi lần nhưng có vẻ không có tác động gì nên thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt".

"Mớ" dây điện cũ kỹ chằng chịt trên tường khiến cư dân tập thể lo ngay ngáy

Thế nhưng tất cả chưa đáng lo ngại bằng ma trận dây điện chằng chịt bắc ngang dọc khắp các tầng của tòa nhà. Lúc nắng nóng thì lo quá tải dẫn tới chập cháy, còn khi mưa thì thực sự là nỗi kinh hoàng với rủi ro dò điện.

Nhìn những ổ tò vò dây điện này khiến không ít người phải sởn da gà, còn với cư dân tại đây thì luôn phải sống trong bồn chồn lo lắng, nhất là mỗi khi có mưa lớn. Sau mỗi trận mưa lớn thì hầu hết các tầng nhà đều dột, thậm chí nước mưa còn chảy trực tiếp lên các dây điện đang mắc loằng ngoằng trên tường kia.

Thế mới thấy nỗi khổ của cư dân sống tại các khu tập thể kiểu cũ khi luôn phải sống trong tâm trạng bồn chồn lo lắng về sự an toàn của chính hộ mình đang sinh sống.