Khi quý ông nâng cấp "cậu nhỏ" bằng cách gắn bi để tăng khoái cảm: Câu chuyện không mới nhưng hãy nghe bác sĩ tiết lộ sự thật

Trào lưu gắn bi vào "cậu nhỏ" để tăng khoái cảm không còn là chuyện xa lạ

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội rộ lên trào lưu gắn bi vào "cậu nhỏ" để tăng cường khoái cảm, cho cuộc yêu sung mãn hơn. Đối với những quý ông thích đổi gió, vui vẻ bên ngoài, đây là chuyện không còn xa lạ.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội rộ lên trào lưu gắn bi vào "cậu nhỏ" để tăng cường khoái cảm, cho cuộc yêu sung mãn hơn.

Chỉ cần tìm kiếm "gắn bi dương vật" trên Facebook, google chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được hàng loạt kết quả từ các trang cũng như nhóm kín. Hầu hết đều quảng cáo là bác sĩ chuyên về tình dục và có những những feedback "chất như nước cất".

Thế nên, thế giới trang sức dành cho "cậu nhỏ" hiện nay vô cùng đa dạng. Gắn bi trở nên phổ biến nhất với đủ kích cỡ, chất liệu, từ sắt, ngọc trai, nhựa, silicone… với giá từ vài trăm ngàn một viên đến 2-3 triệu đồng. Có người gắn vài viên, có người gắn gần như toàn bộ, có người gắn vòng trên, có người lại gắn vòng dưới... Tùy nhu cầu và giá tiền, quý ông sẽ được gắn bi như mong muốn.

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), nhiều quý ông vì muốn tăng cảm giác, tăng sự chà xát khi quan hệ mà quyết định gắn bi vào "cậu nhỏ". "Nhiều người có thể nghĩ đây là thú vui lệch lạc, chỉ những người có vấn đề về đầu óc mới làm. Nhưng thực sự, không thiếu những quý ông yêu vợ, chung thủy một lòng với vợ mong muốn được làm điều này để vợ vui vẻ hơn khi mây mưa. Gắn bi vào "cậu nhỏ" trở thành nhu cầu của nhiều quý ông để đổi mới "chuyện ấy", muốn thăng hoa trong đời sống tình dục, muốn người mình yêu hạnh phúc hơn", bác sĩ Dung chia sẻ.

Từ đó cũng không thiếu những trường hợp tìm đến bác sĩ do gặp sự cố khi gắn bi vào dương vật. Nhiều quý ông phải nhập viện trong tình trạng dương vật bị biến chứng vì cố tình đeo những dụng cụ lạ. Nhiều người phải nhập viện trong tình trạng dương vật bị phù nề, tím đen, đau đớn...

Cẩn trọng với trào lưu gắn bi vào "cậu nhỏ": Không cẩn thận có thể nhiễm trùng, lây bệnh

Chuyện chăn gối là chuyện đòi hỏi cần có sự đổi mới thường xuyên, giúp đời sống vợ chồng thêm phong phú và gắn kết. Tuy nhiên, BS Kim Dung nhận định, nếu tự mày mò đổi mới bằng cách tìm mua rồi gắn bi vào "cậu nhỏ" tại nhà thì tuyệt đối không nên thực hiện. Hành động này có thể khiến quý ông rước họa vào thân, khiến "cậu nhỏ" có thể rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm như trên đã nói.

Nếu tự mày mò đổi mới bằng cách tìm mua rồi gắn bi vào "cậu nhỏ" tại nhà thì tuyệt đối không nên thực hiện.

"Tự gắn bi vào dương vật và đeo bi trong điều kiện không hợp vệ sinh, không được vô cùng còn dễ gây nhiễm trùng, gây rò tắc niệu đạo. Chưa kể những trường hợp này có nguy cơ lây truyền HIV, viêm gan B nếu gây chảy máu, dụng cụ không đảm bảo vô trùng", chuyên gia nhấn mạnh. Nguy cơ rủi ro cao khi tự ý thực hiện gắn bi vào dương vật tại nhà mà không được bác sĩ hay người có chuyên môn thực hiện.

"Ngay cả khi gắn bi vào "cậu nhỏ" với mục đích hoàn toàn chính đáng, quý ông cũng nên xem xét kỹ liệu điều này có cần thiết hay không. Bởi lẽ, hành động này cho đến nay y học chính thống vẫn chưa cho phép thực hiện, trừ khi có mục đích để điều trị bệnh", BS Dung nói.

Do đó, hầu hết các ca nâng cấp "súng ống" đều là do quý ông truyền miệng, rỉ tai nhau, tìm đến các phòng khám chui để làm thủ thuật. Nếu thực hiện ở đây chứ không phải tự làm tại nhà cũng chẳng đỡ nguy hiểm hơn. Vì ở phòng khám chui không có gì đảm bảo cho sức khỏe cũng như tránh những hệ lụy cho chính quý ông và bạn tình của mình.

BS Dung cũng tiết lộ, bản thân bà từng tiếp nhận nhiều trường hợp đến nhờ tháo bi vì cảm giác đau tức ở "của quý", cong vẹo dương vật... chứ không hẳn ai cũng cảm thấy thích thú. Riêng với chị em phụ nữ, chỉ một số ít có khoái cảm thực sự còn lại hầu hết đau đớn, sợ hãi. Bởi lẽ, kích thước dương vật khi được gắn bi quá to so với âm đạo của chị em. Điều này có thể gây đau đớn, thậm chí tổn thương vùng niêm mạc, chảy máu, viêm nhiễm phụ khoa. Trong khi đang "quan hệ" nhanh mạnh, chẳng may bi văng ra hoặc lưu lại trong âm đạo thì vô cùng nguy hiểm cho chị em phụ nữ.

Do đó, quý ông nếu thực sự muốn nâng cấp "súng ống" cần lường trước những rủi ro này để cân nhắc có nên cải thiện chuyện ấy theo cách này hay không.

"Chất lượng cuộc yêu không phải chỉ dựa mỗi vào kích thước "cậu nhỏ". Điều quan trọng hơn là cảm xúc của 2 người, kỹ năng khi "yêu", màn dạo đầu như thế nào. Chỉ cần cả 2 vui vẻ, thoải mái thì cuộc yêu sẽ thăng hoa nên đừng gồng mình cố gắng đổi mới chuyện phòng the bằng những cách nguy hiểm cho sức khỏe như vậy", chuyên gia khẳng định.