Khi những tiểu tiết làm nên sự tinh tế, ngọt ngào trong BST Afternoon Tea từ The Maven

Làng thời trang Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung, trong những năm gần đây, chứng kiến một làn sóng kiến tạo mạnh mẽ đầy cảm hứng từ các thương hiệu nội địa. Không chỉ vươn ra biển lớn, được các ngôi sao, stylist quốc tế tin chọn, thương hiệu thời trang Việt cũng từng bước vững chãi lấy được cảm tình từ các khách hàng trong nước. Là một trong những cái tên ấn tượng của làng thời trang Sài Gòn, The Maven luôn khẳng định vị thế của mình qua mỗi lần ra mắt bộ sưu tập. Afternoon Tea - BST mới nhất được tung ra vào tháng 5 năm 2024 cũng là một dấu ấn như vậy.



Nói về các thiết kế của thương hiệu, The Maven tìm cảm hứng trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Với Afternoon Tea, những buổi tiệc trà cuối chiều, vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa đón lấy những tia nắng hoàng hôn rực rỡ quả thực là một món quà giữa đời sống bận rộn. Lấy tông hồng ngọt ngào làm màu sắc chủ đạo, Afternoon Tea muốn giữ trọn tinh thần lãng mạn, thanh nhã của trà chiều, kết hợp với những màu sắc trung tính như beige, đen, xám để tôn lên sự sang trọng, thời thượng xuyên suốt BST.

Ra đời sau một thời gian dài ấp ủ bởi đội ngũ The Maven, bộ sưu tập "Afternoon Tea" tôn vinh nét đẹp hiện đại, nữ tính trong tâm hồn đầy thơ mộng, đồng thời vẫn luôn mạnh mẽ và độc lập trong mọi khoảnh khắc của các cô gái hiện đại. Để giải được "bài toán" này, đồng thời giữ trọn được tinh thần trang nhã của trà chiều, The Maven chọn những thiết kế có tính timeless - đi cùng với thời gian, nhưng được nhấn nhá, điểm xuyết ngẫu hứng với các chi tiết hoa, viền, đính kết, dây thắt nơ tỉ mỉ, tinh tế.

Nếu bạn là một tín đồ của các thiết kế tinh giản, thời thượng thì Afternoon Tea với các item như jeans ống suông, đầm suông trắng, croptop, yếm dây sẽ là những đại diện đầu tiên, làm điểm nhấn của toàn BST.

Không nói quá khi cho rằng, với Afternoon Tea, The Maven đã làm rất tốt trong việc khai thác kiểu dáng, làm sao để tôn lên nét lộng lẫy, kiêu kỳ của các cô nàng mà vẫn đảm bảo tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều mục đích, sự kiện. "Slay" một cách tinh tế trong từng khoảnh khắc, để mỗi phút giây đều là "It's time for Afternoon Tea" thực ra không hề dễ chút nào.

Cách The Maven giữ vững chất lượng của mình là tập trung vào chất liệu cao cấp, đường nét chỉn chu, gọn ghẽ. Tiếp theo, hãng đã làm rất tốt trong việc biến hóa những item kinh điển bằng những nhấn nhá có mục đích, khai thác sự ấn tượng trong họa tiết (hoa nhí, vải nhún viền, sequin…) để giúp các cô gái của chúng ta tỏa sáng ở mọi nơi.

Với các nàng công sở cần sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn mềm mại, nữ tính thì những set đồ có độ cắt out vừa phải, tông màu trung tính như Plumy White, Bianco Dress, Pamela Top kết hợp với blazer hoặc sơ mi dáng oversize, đi kèm giày cao gót, loafer sẽ là những lựa chọn tuyệt vời.

Với các nhu cầu dạo phố, đi cà phê cần sự ngẫu hứng, trẻ trung hơn thì Hannah Top, Jessica Dress, Lucy Pink Top hay Lewis Top ngẫu hứng đều là những gợi ý không thể bỏ qua.

Những cuộc vui cuối tuần sẽ thêm phần sôi động cùng Marco Dress, Anderson Dress với chất liệu bay bổng, thiết kế cắt xẻ đúng chỗ, tôn dáng nhưng vẫn thoải mái, dễ vận động, đặc biệt phù hợp với mùa hè nhiều sự kiện và những thử nghiệm mới.

Bạn đã chọn được cho mình những items đồng hành cùng mùa hè này với Afternoon Tea từ The Maven chưa? Hãy ghé thăm showroom mới khai trương của thương hiệu tại 15 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, Tp. HCM để thử sức tiềm The Maven mix and match đầy cảm hứng của bạn và tận hưởng nhiều khuyến mãi hấp dẫn từ MAVEN nhé!