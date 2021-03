Khi lên giường phụ nữ có 3 nỗi sợ "truyền kiếp", nếu đàn ông chủ động và kiên nhẫn "hóa giải" thì chứng tỏ anh ấy vừa tinh tế lại nhất mực yêu thương bạn!

Phụ nữ từ xưa đến nay, do đặc điểm giới tính và chịu ảnh hưởng từ quan niệm xã hội mà thường rụt rè và nhút nhát hơn so với đàn ông trong chuyện ân ái. Khi lên giường, phụ nữ sẽ có những lo lắng, bất an và không được cởi mở như nam giới.



Song người đàn ông tâm lý, tinh tế và thật sự yêu thương bạn sẽ thấu hiểu những nỗi sợ đó. Để từ đó anh ấy chủ động hóa giải khiến người phụ nữ của mình được vui vẻ, thoải mái trong mỗi cuộc yêu.

Ba nỗi sợ gần như đã trở thành “truyền kiếp” của phụ nữ khi lên giường:

Lo lắng về khiếm khuyết cơ thể

Không phải người phụ nữ nào cũng có thân hình lý tưởng như người mẫu. Chuyện họ nữ lo lắng về phần bụng thừa mỡ, cặp đùi to quá khổ hay vòng 1 phẳng lì là điều rất bình thường.

Khi lên giường, trút bỏ lớp trang phục vốn có thể che lấp những khuyết điểm cơ thể ấy, phụ nữ trần trụi trước mắt người đàn ông. Cô ấy sẽ không tránh khỏi tâm lý tự ti, lo lắng. Sợ bản thân không đủ hấp dẫn, sợ đối phương chán ghét đặc điểm xấu xí trên cơ thể mình.

Ảnh minh họa

Nhất là người vợ sau sinh, cơ thể có sự thay đổi lớn trong quá trình mang thai và sinh con, nỗi lo lắng ấy càng lớn. Lúc đó chỉ một lời chê bai hay cái nhíu mày ghét bỏ của chồng cũng đủ khiến cô ấy phải rơi nước mắt.

Nhưng đàn ông tinh tế và nhạy bén sẽ đọc được trong ánh mắt người phụ nữ của mình nỗi lo ấy. "Anh thích em như thế này…", để rồi chắc chắn họ sẽ dịu dàng thủ thỉ với bạn như vậy.

Không phải những lời khen ngợi giả dối, anh ấy biết rằng bạn còn khiếm khuyết. Song anh ấy thích sự chưa hoàn hảo ấy vì đó chính là con người bạn chứ không phải ai khác. Chỉ cần đẹp trong mắt người mình yêu thôi, đối với phụ nữ thế đã là đủ rồi.

Sợ kỹ năng của bản thân không tốt

Không phải ai cũng có kỹ năng giường chiếu điêu luyện. Nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường và bản tính cô ấy lại có phần hiền lành, nhút nhát.

Thế nhưng khi yêu thì ai cũng muốn người đàn ông của mình được vui vẻ và thỏa mãn. Mong ước không đi liền với năng lực thực tế, điều đó khiến phụ nữ phải thấp thỏm lo lắng kỹ năng của mình chưa được tốt, không khiến anh ấy hài lòng.

Người yêu bạn sẽ hiểu rõ tâm lý ấy và có cách để khiến bạn được an tâm. Cho dù kỹ năng của bạn thật sự rất tệ đi chăng nữa thì người đó cũng không bao giờ chê bai hay tỏ thái độ khó chịu đâu. Anh ấy luôn khích lệ và động viên bạn một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất, ghi nhận từng sự cố gắng và nỗ lực của bạn.

Quan trọng nhất, cho dù có thế nào thì chắc chắn cuộc ân ái với người phụ nữ mình yêu bao giờ cũng khiến đàn ông cảm thấy thỏa mãn và thăng hoa hơn hết. Bởi khi ấy giữa hai người không chỉ có sự hòa quyện về thể xác mà còn có sự cộng hưởng chặt chẽ về linh hồn.

Ảnh minh họa

Sợ mang thai ngoài ý muốn

Mang thai và sinh con đối với phụ nữ là một việc trọng đại, cần được lên kế hoạch cụ thể về thời gian, tâm lý và những điều kiện khác.

Mang thai ngoài ý muốn là nỗi lo của tất cả phụ nữ khi có quan hệ tình dục với người đàn ông của mình. Dẫu rằng tình cảm giữa hai người là thật lòng thì việc làm mẹ khi chưa sẵn sàng đối với cô ấy vẫn rất đáng lo.

Hiểu sâu sắc điều đó, anh ấy luôn chủ động thực hiện các biện pháp ngừa thai. Phụ nữ thường hay xấu hổ và vốn đã chịu nhiều thiệt thòi nên chuyện tránh thai anh ấy sẽ tự “vơ” trách nhiệm về mình.

Hành động chuẩn bị bao cao su còn cho thấy người ấy rất quan tâm đến sức khỏe của bạn. Họ không muốn bạn phải dùng thuốc tránh thai khi chưa sinh con lần nào, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người đàn ông khi yêu sẽ dụng tâm như thế đấy, quan tâm đến cảm xúc và chăm lo cho người phụ nữ của mình từ những việc nhỏ nhất. Nếu bạn đang sở hữu người đàn ông như trên thì xin chúc mừng nhé. Anh ấy của bạn chẳng những tinh tế, chu đáo, tâm lý vô cùng mà tình cảm dành cho bạn cũng đong đầy trong trái tim!