Khi hai ta về một nhà, đừng dựa dẫm hãy học cách chia sẻ

Theo đánh giá của chuyên gia tâm lý Tuệ An: "Đó là lý do sai lầm. Một lý do kết hôn thiếu sáng suốt sẽ để lại hậu quả lên mọi khía cạnh cuộc sống hiện tại, tương lai của bạn và con cái bạn".

Điều quan trọng để người phụ nữ hạnh phúc sau khi lập gia đình là luôn được chồng sẻ chia. Sự sẻ chia trong sinh hoạt gia đình, trong đời sống vợ chồng không cứ gì phải to tát mà nó xuất phát từ những điều bình dị nhất thể hiện qua bữa ăn, giấc ngủ, trong lời ăn, tiếng nói. Thấu hiểu, vị tha và bao dung cho nhau là tiền đề nhân đôi hạnh phúc gia đình.

Phụ nữ đừng mang tư tưởng dựa dẫm khi lấy chồng

Dựa dẫm là khi bạn phó mặc hoàn toàn cuộc đời của mình vào người khác, mong cầu họ làm chỗ dựa, làm điểm tựa cho mình. Còn CHIA SẺ tức là bạn vẫn sống độc lập với chính mình và có khả năng san sẻ với người bạn đời, bạn đồng thời cho và nhận chứ không chỉ biết nhận như người phụ nữ sống dựa dẫm.

Điều quan trọng nhất của phụ nữ dù kết hôn hay không kết hôn, kết hôn với người giàu hay người nghèo là họ vẫn tự tìm được hạnh phúc cho riêng mình bằng chính những nỗ lực của bản thân.

Phụ nữ nếu lấy được một người chồng tài giỏi để được dựa dẫm thì may mắn và niềm vui, tự hào. Nhưng nếu như không được như vậy, thậm chí họ phải quay lại gồng gánh thêm cả chồng thì cũng không sao hết. Khi mình cố gắng cho người mình yêu và anh ấy xứng đáng thì không phải điều gì xấu hổ cả. Nhưng hãy nhớ là hy sinh cho điều xứng đáng nhé.

Bạn ước mơ gì thì hãy tự chịu trách nhiệm thực hiện ước mơ ấy chứ đừng đẩy cho chồng. Đàn ông có người thích xông pha, có người lại thích an phận, phụ nữ cùng vậy. Mỗi người chúng ta có những sở trường, năng lực và nguyện vọng khác nhau nên đừng cố cưỡng cầu, ép buộc người bạn đời phải làm những việc mà anh ấy không muốn .

Không phải người đàn ông nào cũng đủ vững chãi để cho bạn dựa dẫm. Khi bạn mong cầu quá nhiều vượt lên cả điều kiện thực tế thì người đau khổ sẽ chính là bạn. Phụ nữ đừng mang tư tưởng dựa dẫm khi lấy chồng. Nhiều người sẽ nói rằng nếu vậy thì tôi còn lấy chồng để làm gì nữa?

Phụ nữ vẫn nên lấy chồng để cùng nhau chia sẻ

Chia sẻ cuộc sống ở đây không chỉ là chia sẻ tài chính không thôi mà còn là chia sẻ công việc nhà, chia sẻ việc nuôi dạy con cái, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn biến cố, khó khăn xảy ra trong cuộc sống để cùng nhau giải quyết, tháo gỡ.

Một điều nữa đó là để tiến đến hôn nhân thì chỉ tình yêu thôi là chưa đủ mà còn cần có sự sẻ chia nữa. Khi người ta không còn chia sẻ nữa cũng tức là họ không còn tình cảm với nhau nữa rồi.

Nếu một người phụ nữ không chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng chỉ biết ăn diện, sống vì bản thân cô ấy. Nếu một người đàn ông không biết chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con cái với vợ mà chỉ đi chơi… đó đều là biểu hiện của một cuộc hôn nhân đã chết và không sớm thì muộn cũng sẽ đổ vỡ.

Sự sẻ chia là vô cùng quan trọng. Người ta có rất nhiều cách để bắt đầu một tình yêu và duy trình hạnh phúc nhưng cách làm hiệu quả nhất chính là chia sẻ với nhau.