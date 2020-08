Khí gây hiệu ứng nhà kính tại Australia giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998

Đây là kết quả của việc áo đặt lệnh phong tỏa và người dân Australia bị hạn chế đi lại do dịch Covid-19. Theo báo cáo quốc gia về khí thải của Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên của Australia, trong quý II vừa qua, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Australia giảm 8%, tương đương với khoảng 10 triệu tấn carbon dioxide, là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1998. Trong đó, lượng khí phát do nhiên liệu máy bay thải ra giảm 79% và do nhiên liệu hóa thạch thải ra giảm 26,7%.

Việc hạn chế di chuyển bằng đường hàng không vì dịch Covid- 19 là một trong những nguyên nhân làm giảm lượng khí phát thải tại Australia trong thời gian qua. Nguồn: Getty.

Trước đó, số liệu của quý I năm nay, thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát mạnh mẽ cũng cho thấy, khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Australia cũng đang giảm ở mức 1,4%. Trong đó, mức giảm khí phát thải từ điện là 4,2%, từ các phương tiện giao thông là 0,4% và từ ngành nông nghiệp là 5,5%.

Như vậy việc sụt giảm trong thời gian gần đây đang làm lượng khí phát thải nhà kính của Australia thấp hơn 14,3% so với vào giữa năm 2005, mức cơ sở mà Thỏa thuận Paris đặt ra.

Lý giải về nguyên nhân chính làm cho lượng khí phát thải tại Australia giảm mạnh trong những tháng qua, Bộ trưởng Năng lượng Australia Angus Taylor khẳng định: “Các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên toàn đất nước đã tác động đến nền kinh tế và làm cho khí thải gây hiệu ứng nhà kính giảm”./.