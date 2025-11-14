Fanpage aFamily

Khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, cần mang theo giấy tờ gì?

Hồng Đào,
Chia sẻ
Thích0

Người dân không bắt buộc phải mang thẻ BHYT giấy, chỉ cần có thông tin định danh hợp lệ là có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT.

Ông Nguyễn Văn Nhựt (ở TP HCM) hỏi: Tôi chưa rõ nay khi đi khám bệnh tại bệnh viện thì cần mang theo giấy tờ gì để được hưởng quyền lợi BHYT. Nếu tôi quên mang thẻ BHYT thì có thể dùng giấy tờ khác thay thế được không?

Khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, cần mang theo giấy tờ gì? - Ảnh 1.

Người dân không bắt buộc phải mang thẻ BHYT giấy, chỉ cần có thông tin định danh hợp lệ là có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT

 Theo hướng dẫn của BHXH TP HCM, khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, ông chỉ cần mang một trong các loại giấy tờ sau để được hưởng quyền lợi:

- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng hoặc hình ảnh thẻ BHYT hiển thị trên ứng dụng VssID - BHXH số.

- Giấy tờ tùy thân có ảnh như CMND, CCCD, hộ chiếu… để đối chiếu thông tin.

- CCCD gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT. Ông có thể dùng trực tiếp mà không cần mang thẻ BHYT giấy.

Lưu ý:

- Tất cả giấy tờ cần đảm bảo thông tin trùng khớp họ tên, ngày sinh, mã số BHYT

- Trường hợp thẻ BHYT bị mất hoặc chưa nhận được, người bệnh vẫn có thể xuất trình VNeID hoặc ứng dụng VssID để được quét mã xác nhận điện tử.

Như vậy, hiện nay người dân không bắt buộc phải mang thẻ BHYT giấy, chỉ cần có thông tin định danh hợp lệ là có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT.

Theo Người Lao Động Copy link 11/14/2025 09:20 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/khi-di-kham-chua-benh-bang-bhyt-can-mang-theo-giay-to-gi-196251114083201258.htm
Top 3 loại nước làm trắng da, chống tia UV, giảm nếp nhăn khiến các mỹ nhân châu Á kết thân nhiều năm không muốn bỏ
Chia sẻ
Thích0