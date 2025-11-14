Khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, cần mang theo giấy tờ gì?

Ông Nguyễn Văn Nhựt (ở TP HCM) hỏi: Tôi chưa rõ nay khi đi khám bệnh tại bệnh viện thì cần mang theo giấy tờ gì để được hưởng quyền lợi BHYT. Nếu tôi quên mang thẻ BHYT thì có thể dùng giấy tờ khác thay thế được không?

Người dân không bắt buộc phải mang thẻ BHYT giấy, chỉ cần có thông tin định danh hợp lệ là có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT

Theo hướng dẫn của BHXH TP HCM, khi đi khám chữa bệnh bằng BHYT, ông chỉ cần mang một trong các loại giấy tờ sau để được hưởng quyền lợi:

- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng hoặc hình ảnh thẻ BHYT hiển thị trên ứng dụng VssID - BHXH số.

- Giấy tờ tùy thân có ảnh như CMND, CCCD, hộ chiếu… để đối chiếu thông tin.

- CCCD gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT. Ông có thể dùng trực tiếp mà không cần mang thẻ BHYT giấy.

Lưu ý:

- Tất cả giấy tờ cần đảm bảo thông tin trùng khớp họ tên, ngày sinh, mã số BHYT

- Trường hợp thẻ BHYT bị mất hoặc chưa nhận được, người bệnh vẫn có thể xuất trình VNeID hoặc ứng dụng VssID để được quét mã xác nhận điện tử.

Như vậy, hiện nay người dân không bắt buộc phải mang thẻ BHYT giấy, chỉ cần có thông tin định danh hợp lệ là có thể được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT.