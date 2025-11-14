Khi con người đến tuổi 60, nếu muốn sống thêm vài chục tuổi, hãy ghi nhớ 2 câu của cha ông để lại

Khi con người đến tuổi sáu mươi, cuộc sống bước vào nửa sau, sức khỏe đã trở thành tài sản quý giá nhất. Thay vì chạy theo danh vọng, tài sản và bận rộn khi còn trẻ, điều tôi nên theo đuổi bây giờ là một cuộc sống ổn định và lâu dài, để có thể sống thêm vài năm với gia đình và tận hưởng thêm vài năm cuộc sống trong sạch.

Trải qua nhiều năm qua, ông bà chúng ta đã tổng kết vô số bí quyết về giữ gìn sức khỏe, trong đó có hai câu tưởng chừng đơn giản nhưng lại nói lên chìa khóa sức khỏe khi về già. Nếu bạn có thể ghi nhớ và thực hành, bạn không chỉ có thể bớt đau đớn mà còn đảm bảo tuổi thọ và làm cho cuộc sống chất lượng hơn trong những năm sau này.

1. Đừng quan tâm quá nhiều đến cảm xúc sẽ ít bệnh tật và phước lành

Tổ tiên thường nói rằng "tức giận làm tổn thương cơ thể" và sau 60 tuổi, câu này càng đắt hơn.

Ở độ tuổi này, con người đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Lẽ ra phải hiểu thấu mọi thứ rõ ràng thì một số người lại lo lắng và không thể ngủ được vì những điều nhỏ nhặt, hẳng hạn như một lời nói vô tình của con cái hoặc một chút xích mích từ hàng xóm. Cũng có một số người luôn lật lại những câu chuyện cũ, vướng vào những hối tiếc trong quá khứ, lỗi lầm của người khác và để bản thân rơi vào những cảm xúc tiêu cực.

Những tính toán và tức giận này dường như đang "chiến đấu để thở", nhưng thực tế chúng đang "trả giá" cho sức khỏe của chính mình. Tức giận và trầm cảm làm tổn thương gan, lo lắng làm tổn thương lá lách và cảm xúc bất ổn lâu dài sẽ chỉ khiến bệnh tật đến cửa.

"Tấm lòng mở rộng, không so đo" không phải là nhún nhường hèn nhát, mà là sự thông minh biết buông bỏ. Với những việc nhỏ không quan trọng, học cách "một mắt nhắm, một mắt mở" với lỗi lầm của người khác, học cách "không oán trách quá khứ" với khuyết điểm của bản thân, học cách "chấp nhận và bao dung". Khi lòng rộng, tâm bình, khí huyết mới lưu thông, cơ thể tự nhiên ít bệnh.

Những người cao tuổi sống thọ thường là những người tâm thái điềm tĩnh, không hay so đo, biết tận hưởng sự an ổn hiện tại, không để những xáo trộn bên ngoài ảnh hưởng tâm trạng. Sự khoan dung này chính là "thuốc dưỡng sinh" tốt nhất. Sau 60 tuổi, hãy mở lòng, bớt tính toán, để phúc khí và sức khỏe luôn bên cạnh.

2. Siêng năng và không lười biếng, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng

Ông bà ta không khuyên "già thì nằm yên hưởng thụ" mà nhấn mạnh: "Vận động sẽ không suy yếu". Một số người lớn tuổi nghĩ rằng sau 60 tuổi nên "hưởng phúc an nhàn", ngày nào cũng chỉ ăn và ngủ, thậm chí lười đi dạo. Nếu thật như vậy thì lâu ngày cơ thể cứng nhắc, miễn dịch giảm, chỉ cần hơi lạnh cũng dễ ốm.

Một số người lại quá phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung, nghĩ rằng "ăn nhiều sẽ bồi dưỡng sức khỏe", nhưng lại quên rằng vận động mới là chìa khóa kích hoạt chức năng cơ thể. Ông bà ta nói: "Sinh mệnh nằm ở vận động", và với người 60 tuổi, siêng vận động vừa phải còn hiệu quả hơn mọi loại thực phẩm bổ sung.

Ở đây, "siêng vận động" không phải là tập luyện cường độ cao, mà là các hoạt động nhẹ nhàng, phù hợp với người già, ví dụ dậy sớm đi bộ, hít thở không khí trong lành, làm việc nhà, lau bàn, sắp xếp phòng, vận động xương khớp hoặc tập Thái cực quyền, nhảy múa ở quảng trường... Hoạt động nhẹ nhàng cũng có tác dụng vừa rèn luyện cơ thể vừa kết bạn.

Những vận động nhỏ này thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng sức mạnh cơ bắp, giữ cơ thể dẻo dai. Ngược lại, lười biếng sẽ làm chức năng cơ thể suy giảm, tinh thần sa sút. Sau 60 tuổi, đừng để lười biếng phá hủy sức khỏe. Vận động vừa phải, siêng năng, mới giúp cơ thể cứng cáp, tinh thần tràn đầy, sống vui khỏe và ý nghĩa.