Khi 400 em nhỏ cùng chơi nhạc: Giáo dục nghệ thuật không còn là "môn phụ"

Hơn 400 học sinh tiểu học đã cùng xuất hiện trên sân khấu trong một màn hòa tấu nhạc cụ quy mô lớn, tạo nên một trong những điểm nhấn ấn tượng tại lễ kỷ niệm 20 năm của Hệ thống Trường Liên cấp Lê Quý Đôn (Từ Liêm, Hà Nội).

Các em sử dụng nhiều loại nhạc cụ phương Tây như Violin, Sáo Recorder, Đàn Ukulele, Kèn phím, Piano, Nhạc cụ gõ. Tất cả trình diễn đồng đều và tự tin trước hàng nghìn khán giả. Đây được xem là dàn hòa tấu học đường có số lượng học sinh tham gia lớn hiếm thấy tại Hà Nội.

Được biết, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đưa sáo Recorder vào giảng dạy chính khóa từ nhiều năm nay và được nhiều giải thưởng quốc tế lớn.

Học sinh trình diễn sáo Recorder

Các em học sinh tự tin biểu diễn Ukulele, lan tỏa niềm vui âm nhạc.

Theo đại diện nhà trường, tiết mục không nhằm xác lập kỷ lục, mà để khẳng định vai trò của giáo dục nghệ thuật trong việc phát triển toàn diện học sinh, từ cảm xúc, kỷ luật đến khả năng làm việc nhóm.

Màn trình diễn nhận được nhiều tràng pháo tay kéo dài, cho thấy sức lan tỏa của mô hình giáo dục chú trọng cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật.

Chương trình "Nghe hoa hồng kể chuyện" là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Hệ thống Trường Liên cấp Lê Quý Đôn (2005-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đồng Thị Lan - Chủ tịch Hội đồng trường, nhà sáng lập Hệ thống Trường liên cấp Lê Quý Đôn cho biết, khi thành lập trường cách đây 20 năm, mong muốn lớn nhất là xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, phát triển toàn diện và nuôi dưỡng ước mơ.

Bà Đồng Thị Lan và BGH trường thực hiện nghi thức đánh dấu khoảnh khắc 20 tuổi của trường

Bà Đồng Thị Lan, Chủ tịch, Nhà sáng lập hệ thống trường.

Trong chiến lược phát triển giáo dục của Lê Quý Đôn, nghệ thuật không phải là "môn phụ", mà là một cấu phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, cảm xúc và năng lực toàn diện cho học sinh.

Trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục cần cân bằng giữa học thuật, kỹ năng và nghệ thuật, để học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn có kỷ luật, khả năng hợp tác và chiều sâu nhân bản. Triết lý này được cô đọng trong tinh thần: "Trái tim Việt Nam - Trí tuệ toàn cầu."

Sau 20 năm phát triển (2005-2025), Lê Quý Đôn hiện là hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT với gần 5.000 học sinh, được trao Huân chương Lao động hạng Ba và là một trong những đơn vị giáo dục tư thục tại Hà Nội theo đuổi mô hình giáo dục cân bằng giữa học thuật, nghệ thuật, hội nhập quốc tế.

Giáo viên Quốc tế hát bài Bèo Dạt Mây Trôi – Đi cấy gây thích thú

Giai điệu "Bèo dạt mây trôi – Đi cấy" vang lên qua phần trình bày của giáo viên quốc tế, tạo nên khoảnh khắc giao thoa văn hóa đầy ấn tượng.

Giáo viên quốc tế góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân gian Việt Nam trong môi trường giáo dục.

Một số khoảnh khắc ấn tượng trong Nhạc hội "Nghe hoa hồng kể chuyện" của Hệ thống Trường Lê Quý Đôn (Từ Liêm, Hà Nội)