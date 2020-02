Khẩu trang kháng khuẩn tái sử dụng 30 lần giá 7.000 đồng sản xuất như thế nào, mua ở đâu?

Khi khẩu trang đang trở thành vật dụng hữu ích để tránh lây nhiễm virus corona, nhiều doanh nghiệp dệt may đã vào cuộc sản xuất các loại khẩu trang vải, để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hôm qua, sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) và công ty con là công ty dệt kim Đông Xuân chính thức lên kệ.

Vinatex cho hay, dù từ trước đến nay, Tập đoàn và đơn vị thành viên sản xuất các mặt hàng chính không phải là khẩu trang, nhưng do yêu cầu cấp bách nên các doanh nghiệp thành viên tổ chức sản xuất mặt hàng này để cung ứng cho thị trường với giá bình ổn, tránh tình trạng khan hiếm, đầu cơ nhằm trục lợi của một số Nhà thuốc, đơn vị cung ứng khẩu trang y tế như thời gian vừa qua.

Cụ thể, khẩu trang vải dệt kim 100% cotton có 2 lớp, bao gồm một lớp kháng khuẩn. Sau khi thành phẩm, khẩu trang được giặt, hấp diệt khuẩn an toàn.

Tính năng kháng khuẩn của sản phẩm vẫn được bảo lưu 30 lần giặt khi sử dụng.

"Chúng được gia công hóa chất kháng khuẩn, sát trùng không gây kích ứng da. Sản phẩm bằng vải có thể sử dụng lâu dài, giảm chi phí và hạn chế lượng rác thải môi trường”, đại diện Vinatex cho hay.

Do nguyên liệu hoàn toàn do Công ty tự chủ sản xuất nên khẩu trang có giá bán lẻ là 7.000 đồng/chiếc, tương đương chi phí sản xuất.

"Chúng tôi đã tổ chức thiết kế, xây dựng quy trình may, cũng như đào tạo công nhân, triển khai quy trình sản xuất, sử dụng 1 số chuyền may để sản xuất khẩu trang. Những ngày đầu, do là mặt hàng mới, nên mỗi công nhân chỉ sản xuất trung bình được khoảng 100 sản phẩm/ngày", ông Lê Tiến Trường, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinatex cho biết.

Hơn nữa, đây là cao điểm sản xuất cho các đơn hàng Hè Thu năm 2020, cho nên doanh nghiệp phải bố trí lại, ưu tiên năng lực để sản xuất ra một mặt hàng hoàn toàn mới là khẩu trang.

Đến nay, Vinatex cho hay, doanh nghiệp đã nâng được công suất lên 300 – 400 sản phẩm/người/ngày.

Hiện tại, khẩu trang kháng khuẩn đang được bán tại 4 điểm gồm 67 Ngô Thì Nhậm, 460 Minh Khai, trung tâm thời trang Vinatex (25 Bà Triệu) và 57B Phan Chu Trinh, Hà Nội. Ngoài ra, sản phẩm cũng được phát miễn phí tại cổng May 10, đường Nguyễn Văn Linh.