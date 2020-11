Khánh Thi từ chối “thính” của “mỹ nam” Vũ Điệu Vàng vì thấy ông xã mình đẹp trai hơn

Tập 6 của chương trình Vũ Điệu Vàng có chủ đề Điện ảnh đã diễn ra khá kịch tính với 5 phần thi đầy máu lửa của các cặp thí sinh trong bảng 35 – 50 tuổi.

Có lẽ do đây là đêm thi quyết định top 4 của bảng nên các cặp đôi đều quyết tâm cao độ, thể hiện ở việc các tiết mục tuần này đều có sự kết hợp của nhiều vũ điệu, động tác khó, phần dàn dựng cũng công phu và hoành tráng hơn hẳn. Bên cạnh đó, nhiều cặp đôi cũng đã sẵn sàng lột xác, thay đổi phong cách mới lạ để mang đến bất ngờ cho khán giả.

Với tinh thần máu lửa và sự bứt phá đó, bảng xếp hạng tuần này đã có một sự xáo trộn mạnh mẽ. Điểm tuyệt đối cũng đã xuất hiện trở lại, tuy nhiên điều thú vị nhất là cặp đôi nhận được số điểm cao nhất lại là cặp đôi bị giám khảo Việt Hương dọa chọi dép.

Cặp đôi nhận được điểm tuyệt đối từ giám khảo Việt Hương, Khánh Thi và John Huy là Phú Vinh và Thục Lam. Có lẽ đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự bùng cháy hết mình của cặp đôi trẻ nhất bảng. Số điểm này có lẽ cũng không quá bất ngờ bởi Phú Vinh – Thục Lam là một cặp đôi tài năng và luôn nhận được nhiều lời khen của các giám khảo về kỹ thuật chuyên môn ở các đêm thi trước đó.

Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ dẫn đầu bảng vì theo các giám khảo, điều duy nhất cả hai còn thiếu đó là cảm xúc. Điểm yếu này đã được cả hai khắc phục trong bài thi tuần này.

Bài thi của Phú Vinh – Thục Lam được lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribbean. Trong đó, cả hai vào vai hai cướp biển và có màn giao đấu với nhau. Thục Lam đảm nhận phần lớn các màn đánh đấm mạo hiểm trong tiết mục. Chính vì điều này mà trong phần nhận xét, giám khảo Việt Hương đã "bức xúc" và dọa "chọi dép" thí sinh Phú Vinh vì để Thục Lam thực hiện những cảnh hành động "vật vã" như vậy.

Trước lời "hăm dọa" của giám khảo Việt Hương, Phú Vinh chỉ biết cười trừ. Thấy vậy, giám khảo Khánh Thi đã giải thích giúp anh vì cá tính của nhân vật thuyền trưởng Jack Sparrow có phần tinh quái và Phú Vinh vào vai như vậy là khá hợp. Việt Hương vẫn đánh giá tiết mục của cặp thí sinh thông minh, sôi động và chị thích tiết mục này.

Giám khảo Khánh Thi nhận xét tiết mục từ ý tưởng, câu chuyện cho đến dàn dựng, phối hợp với vũ đoàn minh họa đều hay, chỉ có điều cả hai cần tiết chế sức của mình. Giám khảo John Huy cũng góp ý phần biên đạo bài thi nên ngắn lại một chút thì sẽ tốt hơn.

Cặp đôi Dương Phú và Tuyết Trinh tiếp tục phát huy sở trường của mình qua bài nhảy sôi động trên nền ca khúc A little Party Never Killed Nobody – ca khúc nhạc phim The Great Gatsby. Vào vai hai nhân vật chính trong phim là Gatsby và Daisy, Dương Phú và Tuyết Trinh đã có một màn trình diễn cuốn hút và sôi động từ đầu đến cuối.

Ngay khi bài thi kết thúc, MC Đại Nghĩa đã "chất vấn" thí sinh Dương Phú vì hành động này và hỏi rằng có phải vì anh biết mình đẹp trai nên định "quyến rũ" 2 giám khảo nữ hay không. Là người từng lên sân khấu nhảy cùng Dương Phú ở vòng thi đầu, giám khảo Việt Hương đã phủ nhận ngay khả năng "nao núng" và bị mê hoặc bởi sự điển trai của nam thí sinh.

Chị tự tin cho biết ông xã của mình và của Khánh Thi rất điển trai, không hề kém cạnh Dương Phú. Giám khảo Khánh Thi cũng xác nhận điều này. Giám khảo John Huy cho biết anh ấn tượng với bài thi ở phần mở đầu. Giám khảo Khánh Thi cho rằng cặp đôi hơi tham khi nhảy quá nhiều và cần có khoảng nghỉ, tiết chế sức lại để dành cho những đòn nhảy quyết định được đẹp hơn.

Cả hai nhận được số điểm 27 và tạm đứng ở vị trí thứ hai.

Là cặp đôi có thế mạnh ở những bài nhảy nhẹ nhàng, cảm xúc, thế nhưng tuần này, You Phúc – Thế Vân đã quyết định thay đổi hình ảnh của mình khi thử sức ở thể loại hành động. Cả hai đã chọn 2 bộ phim hành động nổi tiếng là Nhiệm vụ bất khả thi và James Bond để dàn dựng thành một bài nhảy có nội dung nói về cuộc so tài giữa chàng điệp viên 007 và nữ siêu trộm xinh đẹp. Toàn bộ bài thi là những cảnh đánh nhau của cô nàng "siêu trộm" và chàng điệp viên, trong đó có cảnh cả hai thực hiện màn đánh "slow motion" đậm chất điện ảnh.

Với bài thi này, You Phúc – Thế Vân đã thành công trong việc làm mới hình ảnh của mình, tuy nhiên về hiệu quả của bài thi thì cả hai lại chưa thành công.

Theo giám khảo Việt Hương, bài thi chưa mang đến cho chị nhiều cảm xúc. Giám khảo John Huy cũng đồng tình với ý kiến của Việt Hương và cho rằng có đôi chỗ cả hai thí sinh bị mất trọng tâm và động tác chưa được mượt. Giám khảo Khánh Thi cho biết cặp thí sinh muốn thử sức ở thể loại mới, nhân vật mới nhưng nên chọn những thể loại phù hợp và trong vùng an toàn của mình. Cô cho rằng cả hai sử dụng quá nhiều động tác của Pasodoble trong khi thế mạnh của mình là nhảy Tango rất đẹp lại không được phát huy.

Với màn thử sức có phần mạo hiểm này, cặp đôi You Phúc – Thế Vân từ vị trí dẫn đầu ở vòng thi trước đã bất ngờ bị rơi xuống vị trí thứ 3 với số điểm nhận được là 24.

Cặp đôi Khánh Hân và Quốc Nam dự thi với bài nhảy được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh Em là bà nội của anh, trong đó cả hai sử dụng 2 ca khúc: Còn tuổi nào cho em và Mình yêu từ bao giờ. Việc phối hợp 2 ca khúc phần nào đã mang đến sự sinh động cho bài thi của Khánh Hân và Quốc Nam.

Tuy nhiên, theo giám khảo Việt Hương, bài thi của cả hai dàn dựng vẫn còn "nhẹ quá" và không có nhiều "mảng miếng" để tạo bất ngờ. Giám khảo John Huy nhận xét về phần biên đạo, cả hai có những động tác kỹ thuật tốt nhưng chỉ có một màu xuyên suốt bài thi và chưa có điểm nhấn. Giám khảo Khánh Thi thì cho rằng cả hai sử dụng quá nhiều tình tiết, điệu nhảy từ Rumba, Bachata đến Bebop nhưng lại không tập trung vào một điệu nào khiến cho bài thi tuy có hài hòa, hóm hỉnh nhưng chưa đủ "đã".

Với tổng điểm 20 từ 3 giám khảo, căp đôi Khánh Hân và Quốc Nam là cặp đôi cuối cùng lọt vào top 4 của bảng thi dành cho độ tuổi 35-50.

Đây là một tình huống ngoài ý muốn trong tiết mục của cặp đôi Văn Nghĩa - Mộng Thu. Cả hai dự thi với bài nhảy được lấy cảm hứng từ bộ phim Titanic, từ đoạn Jack và Rose nắm tay nhau cùng "bay" theo ánh hoàng hôn ở mũi tàu, đến khi chiếc tàu bị đắm và Jack quyết định hy sinh để cho người yêu được sống.

Bài thi khiến cho chị Mộng Thu xúc động đến mức bật khóc khi diễn cảnh sinh ly tử biệt cùng với ông xã của mình nhưng lại khiến giám khảo Việt Hương liên tưởng đến món bạch tuộc nướng. Giám khảo John Huy cho rằng sự cố ngoài ý muốn này vô tình phá cảm xúc của bài thi.

Giám khảo Khánh Thi đánh giá bài thi của cặp đôi chưa thật sự trọn vẹn. Với việc chen ngang của Việt Hương, giám khảo Khánh Thi nói đùa đàn chị đã lấy mất cát – xê của mình. Những câu nói đùa của Khánh Thi hay sự pha trò của giám khảo Việt Hương đã mang đến không khí tươi vui, sinh động hơn cho tiết mục của cặp đôi Văn Nghĩa – Mộng Thu, bởi so với các cặp đôi còn lại, cả hai có phần ít nói và trầm lắng hơn.

Dù đã có nhiều cố gắng và tiến bộ, song cặp đôi Văn Nghĩa – Mộng Thu đã dừng chân trong tập 6 của chương trình với tổng số điểm nhận được cho bài thi là: 19.

Như vậy, 4 cặp đôi của bảng thi dành cho lứa tuổi 35 – 50 đã được xác định là: Phú Vinh – Thục Lam, You Phúc – Thế Vân, Dương Phú – Tuyết Trinh và Quốc Nam – Khánh Hân. Tuần sau, chương trình sẽ tiếp tục quay trở lại với bảng dành cho lứa tuổi trên 50.