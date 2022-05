Khánh Thi khoe con gái giành Huy chương thể thao nhưng dân tình để ý ngay 1 điều, khen cô đầu tư cho chuyện học của con

Trải qua nhiều sóng gió, Khánh Thi - Phan Hiển hiện là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng thể thao Việt. Cặp đôi vàng của làng dancesport hiện có một trai, một gái. Con trai lớn tên Kubi, con gái út là Anna. Hai bé đều thừa hưởng hết nét đẹp ngoại hình và tài năng thể thao của cha mẹ. Tuy còn nhỏ nhưng Kubi đã giành 2 Huy chương bạc Dancesport vào năm 2019. Em gái Anna cũng chẳng hề kém cạnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ loạt ảnh cô con gái gần 4 tuổi đi thi thể thao và giành Huy chương. Người hâm mộ gia đình nữ kiện tướng đã nhanh chóng vào chúc mừng bé Anna và dành những lời khen đến sự tài năng, cũng như vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của cô nhóc.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng để ý đến bộ đồng phục Anna đang mặc và phát hiện ra ngôi trường Khánh Thi - Phan Hiển gửi gắm con theo học. Được biết, đây là một ngôi trường Mầm non song ngữ nổi tiếng ở quận 3, TP.HCM.

Đây là ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại. Các phòng học được thiết kế tràn ngập ánh sáng tự nhiên, trang bị dụng cụ học tập, đồ chơi phong phú. Về chương trình học, trường sử dụng Giáo trình The IEYC – Chương trình Giáo dục sớm Mầm non (15 tháng - 5 tuổi) và The IPC – chương trình Giáo dục tiểu học (5 tuổi - 6 tuổi). Ngoài ra, trường còn áp dụng khung chương trình kĩ năng thực hành của Montessori. Tất nhiên mức học phí tại trường không hề rẻ.

Cụ thể, phụ huynh sẽ phải đóng cho con các khoản sau:

- Tiền học phí: 7.200.000 VND/tháng

- Tiền ăn: 1.800.000 VND/tháng

- Textbook 1 năm học (áp dụng cho Nursery, Kinder 1, Kinder 2): 700.000 VND

- Phí Cơ sở vật chất (đóng 1 lần/năm): 4.000.000 VND

- Phí dã ngoại: 1.700.000 VND/năm

- Phí ghi danh: 2.000.000 VND

- Phí gửi ngoài giờ có ăn tối: 1.300.000 VND/tháng; không ăn: 700.000 VND/tháng

Ngôi trường con gái Khánh Thi theo học có cơ sở vật chất hiện đại.

Nếu sử dụng dịch vụ đưa rước, phụ huynh sẽ phải đóng thêm một khoản như sau:

- Từ 0-5km: 2.200.000 VND/2 chiều; 1.200.000 VND/chiều

- 5km-10km: 2.600.000 VND/2 chiều; 1.500.000 VND/chiều

- Trên 10km: 3.200.000 VND/2 chiều; 1.700.000 VND/ chiều

Như vậy, trừ khoản dịch vụ đưa rước thì phụ huynh sẽ phải đóng cho con khoảng 9 triệu VND/tháng, bao gồm học phí và tiền ăn. Chi phí một năm tổng cộng khoảng gần 100 triệu đồng bao gồm cả các khoản phí dã ngoại, cơ sở vật chất, textbook. Đây là mức phí không hề rẻ với các gia đình lao động bình thường. Có thể thấy, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển khá đầu tư cho chuyện học của con.

Được biết với cậu cả Kubi, cặp đôi nổi tiếng cũng rất đầu tư. Trước đây, con trai cả của Khánh Thi - Phan Hiển từng học tại một trường mẫu giáo quốc tế nổi tiếng. Vì tính cách con năng động nên Phan Hiển từng chia sẻ, vợ chồng anh trả tiền học phí cho ngôi trường quốc tế xa nhà và có khuôn viên rộng chỉ để Kubi được chơi thoả thích.

Tìm thông tin chia sẻ trên trang web của trường, mức học phí cho một năm học của trẻ mầm non tại đây cũng khá cao, bao gồm nhiều khoản phí phụ thêm như phí bán trú, phí xe buýt đưa đón, học phẩm, đồng phục, dã ngoại... Tùy từng chi nhánh, học phí sẽ dao động nhưng đều vào khoảng 40-60 triệu đồng/năm học.

Hiện tại, Kubi đã lên lớp 1. Thời gian trước Khánh Thi có chia sẻ một số bức tranh do con trai vẽ. Nhiều người đã tinh ý nhận ra tên ngôi trường mà Kubi theo học được viết ở góc phía bên trái bức tranh. Được biết, học phí lớp 1 của trường là 134,82 triệu đồng đối với học sinh lớp 1-5. Lớp 6-9 là 178,3 triệu đồng, lớp 10-11 là 256,75 triệu đồng và lớp 12 là 264,45 triệu đồng.

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng phí kiểm tra đầu vào/phí ghi danh là 3 triệu đồng, phí cơ sở vật chất 9 triệu đồng/năm.

