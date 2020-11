Khánh Thi bỏ giày lên sân khấu nhảy chân đất để thị phạm cho thí sinh "Vũ điệu vàng"

Đêm thi thứ 5 của chương trình Vũ Điệu Vàng có chủ đề Điện Ảnh vừa phát sóng vào tối 3/11 đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt và những bước nhảy thanh xuân của 5 cặp đôi tuổi 50+ ở bảng B.

Dù là bảng dành cho người cao tuổi nhưng sự hoành tráng, sáng tạo và bùng nổ trong các tiết mục chẳng hề thua kém so với bảng trẻ. Các Giám khảo liên tục hò hét, phấn khích, cổ vũ cho các cặp thí sinh.

Cặp thí sinh Quý Liêm – Thu Thảo mang đến tiết mục You can't stop the beat, lấy cảm hứng từ bộ phim Hairspray. Tiết mục mang đến không khí sôi động, trẻ trung với điệu nhảy Jive.

Giám khảo Việt Hương nhận xét nữ thí sinh chưa thể hiện được thần thái của một nữ hoàng trong cuộc thi Hoa hậu tóc lúc được xướng tên nhận giải và cảm giác giống như đang bị bắt buộc nhảy. Để giúp cho thí sinh nhận ra hạn chế của mình, giám khảo Khánh Thi đã cởi giày lên sân khấu nhảy thị phạm và thể hiện "thần thái nữ hoàng".

Tuy nhảy bằng chân trần nhưng "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi vẫn thể hiện những bước chân thoăn thoắt điêu luyện.

Một lần nữa, Khánh Thi đã chứng minh cho khán giả thấy: Dù mang giày hay là không mang đi chăng nữa, không có điệu nhảy nào có thể làm khó được cô.

Và cặp đôi khiến cho các giám khảo không thể ngồi yên trên ghế nóng đó chính là ngoại Lê Dung và bạn nhảy Mạnh Hùng. Ở tuổi 87, ngoại Lê Dung đã có màn hóa thân ngoạn mục khi vào vai cô thiếu nữ Donna tràn đầy nhựa sống trong bộ phim Mamma Mia – Here We Go Again, khiến cho giám khảo Việt Hương, Khánh Thi và John Huy vô cùng bất ngờ.

Bởi mới ở vòng thi trước thôi, bà còn vào vai người mẹ già đầy xúc động thì tuần này, bà gần như lột xác hoàn toàn trong hình tượng của cô gái trẻ cá tính và nổi loạn. Bộ 3 giám khảo đã không ngừng la hét, cổ vũ khi nữ thí sinh lớn tuổi nhất của chương trình tự tin thực hiện những động tác xoay, lật, leo và nhảy rào rào như các cô gái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu.

Với tổng điểm 29 (Việt Hương và John Huy đều cho 10, Khánh Thi: 9), cặp đôi Lê Dung – Mạnh Hùng tiếp tục dẫn đầu bảng B. Với 2 lần dẫn đầu bảng, cặp đôi đang cho khán giả thấy tuổi tác chỉ là những con số.

Giám khảo Khánh Thi nhận xét: "Bài nhảy của ngoại và anh Hùng mang tính giải trí rất cao. Mỗi lần Ngoại xuất hiện, Ngoại đều có chiêu. Khi thì xuất hiện với vẻ sexy, nóng bỏng khiến ai cũng phải trầm trồ, khi thì khiến người ta khóc với vai người mẹ, bây giờ thì Ngoại làm người ta cười. Rất là siêu! Còn về phần nhảy, có lẽ do Ngoại bị lãng tai nên Ngoại nhảy nhịp có trật, anh Hùng phải giữ Ngoại lại để dìu Ngoại. Tuy nhiên, nhìn chung cả bài nhảy mang lại tinh thần vui vẻ mới là quan trọng".

Cặp đôi Văn Hoàng – Tư Phụng dự thi với tiết mục A Time For Us, lấy cảm hứng từ bộ phim Romeo & Juliet. Nội dung tiết mục tái hiện lại cảnh Romeo và Juliet yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc hóa trang.

Theo giám khảo Việt Hương thì trong tiết mục, chị Tư Phụng thể hiện được sự tươi tắn, ngây ngô, bất ngờ của nàng Juliet 16 tuổi, chỉ thiếu mỗi chút kiêu sa. Theo John Huy, tiết mục của cặp đôi Văn Hoàng – Tư Phụng được dàn dựng rất đẹp, từ không gian sân khấu đến đạo cụ, ánh sáng, trang phục, cách thể hiện của cặp thí sinh. Khánh Thi nhận xét cặp đôi nhảy điệu Waltz được từ đầu đến cuối, nhảy đúng nhạc, đúng dáng, đúng tiêu chuẩn của điệu nhảy này yêu cầu. Tiết mục nhận được tổng số điểm 26.

Cặp đôi Văn Vượng và Thuỳ Trang tiếp tục mang đến cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn qua tiết mục khiêu vũ I Will Always Love You, được lấy ý tưởng từ bộ phim nổi tiếng của Mỹ The Bodyguard. Tiết mục tái hiện lại cảnh ấn tượng nhất trong phim đó là lúc chàng vệ sĩ Văn Vượng xả thân chiến đấu với băng nhóm xã hội đen, những người đang muốn ám sát nàng diva xinh đẹp Thuỳ Trang.

Khi thấy một tên giương họng súng về phía Thùy Trang, Văn Vượng đã lao tới lấy thân mình đỡ đạn cho cô. Kết quả là anh bị thương khá nặng. Vì hành động này mà tình cảm của Rachel và Frank ngày càng thắm thiết hơn.

Để vào vai chàng vệ sĩ chuyên nghiệp trong tiểu phẩm này, anh Văn Vượng ngoài việc tập vũ đạo, anh còn phải tập võ thuật để có thể diễn cảnh đánh nhau trên sân khấu.

Đánh giá tổng quát về bài thi, giám khảo Việt Hương khen chị Thùy Trang diễn xuất quá tốt, anh Văn Vượng kỹ thuật quá đầy đủ. Giám khảo John Huy đánh giá cao về sự mới mẻ mà cả hai mang đến trong đêm thi này. Kết quả, cặp đôi nhận được tổng điểm là 25, tạm đứng ở vị trí thứ 3.



Cặp thí sinh Trần Thành – Vũ Bạch dự thi với tiết mục Never Enough, lấy cảm hứng từ phim Bậc thầy của những ước mơ. Đây là bộ phim mà John Huy rất thích nên anh khá mong chờ bài nhảy của cặp đôi. Tuy nhiên, bài nhảy đã không đáp ứng kỳ vọng của anh. Theo Khánh Thi, cả hai đã thể hiện đúng trường đoạn trong phim nhưng cách nhảy còn nhẹ nhàng quá. Tiết mục nhận được số điểm 18. Với số điểm này, cặp đôi Trần Thành – Vũ Bạch đã phải chia tay với chương trình Vũ Điệu Vàng.



Tuy dừng chân sớm, song cặp đôi Trần Thành – Vũ Bạch đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong chương trình. Ngoài niềm đam mê với khiêu vũ của cả hai, tình yêu, sự gắn bó và đặc biệt là tinh thần lạc quan của cả hai dù không may bị hiếm muộn sẽ là động lực, cảm hứng cho rất nhiều người.

Kết thúc đêm thi thứ 5 của Vũ Điệu Vàng, bảng B (trên 50 tuổi) hiện chỉ còn 4 cặp đôi là Lệ Dung - Mạnh Hùng, Văn Hoàng – Tư Phụng, Văn Vượng – Thùy Trang, Quý Liêm – Thu Thảo. Cuộc so tài tranh vé vào top 4 của bảng A (35 - 50t) sẽ diễn ra trong tập 6 của chương trình, phát sóng vào ngày 17/11 trên kênh HTV7.