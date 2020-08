Khánh Linh - Cô gái gây sốt vì 21 tuổi làm tiếp viên trưởng kể cách phản ứng khi gặp khách “dè bỉu” hãng bay giá rẻ và sự thật ít người biết về mức giá gốc của tấm vé máy bay

Nghề tiếp viên hàng không dường như chưa bao giờ hết hot đối với nhiều cô gái bởi lựa chọn này sẽ đưa họ đi đến nhiều nơi trên thế giới, va chạm với nhiều nền văn hóa và hơn thế nữa là thu nhập cũng không quá tệ. Đặc biệt, hình ảnh các cô tiếp viên trên các chuyến bay lúc nào cũng chỉn chu, xinh đẹp dường như cũng là một trong những yếu tố chính để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Thông thường, các tiếp viên hàng không bắt đầu ở vị trí tiếp viên thường rồi trải qua nhiều giờ bay sẽ ứng tuyển vị trí tiếp viên trưởng. Quá trình này dài hay ngắn tùy thuộc vào sự chăm chỉ và năng lực của từng người và yếu tố tuổi tác cũng khá quan trọng. Tuy vậy, ở hãng hàng không Pacific Airlines mới đây lại có một cô gái bỗng dưng trở thành “hiện tượng” vì đã lên đến vị trí tiếp viên trưởng khi chỉ mới 21 tuổi, độ tuổi mà khá nhiều người vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học.

Khánh Linh, nữ tiếp viên trưởng đang gây sốt mạng xã hội.

Cãi lời bố mẹ, không học Đại học để đi làm

Sinh ra là con gái trong gia đình nề nếp, Khánh Linh thực sự đã từng khiến bố mẹ vô cùng thất vọng khi vừa học xong lớp 12, dù đỗ một trường Đại học thuộc hàng top nhưng lại đùng đùng đi làm tiếp viên hàng không: “Em nhớ ngày có giấy báo đậu Đại học cũng là ngày bên hãng bay gửi mail trúng tuyển, và em đã chọn trả lời email kia. Lúc đó, mẹ em là người sốc nhất còn bố thì cũng không mấy ủng hộ vì từ trước đến giờ em là người rất nghe lời bố mẹ, chưa bao giờ làm trái ý họ bất cứ điều gì. Nhất là mẹ, mẹ từ mắng mỏ đến nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi còn nhờ cả họ hàng làm công tác tư tưởng vì muốn em từ bỏ ý định làm tiếp viên hàng không. Sau cùng, khi không thể lay chuyển được em thì bố mẹ đành chấp nhận, nhưng lời dặn dò của bố là đã làm gì phải làm tới nơi tới chốn, không được bỏ giữa chừng vẫn cứ theo em cho đến tận bây giờ”.

Linh đỗ Đại học nhưng lại chọn đi làm tiếp viên hàng không ngay khi vừa hết cấp 3.

Khánh Linh vào thời điểm bắt đầu đi làm thật sự là một cô gái non nớt, bởi trước đó còn chưa từng làm một công việc part – time nào. Bởi thế, dù quyết tâm lắm nhưng thời gian đầu đi bay Linh vẫn bị sốc vì tiếp xúc với nhiều khách hàng, môi trường làm việc thì lại khắc nghiệt và quan trọng hơn là phải tự lo cho bản thân từ bữa ăn đến giấc ngủ, điều cô nàng luôn được mẹ làm giúp suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đều qua, nhờ có sự giúp đỡ của các đồng nghiệp lớn tuổi hơn, Linh cũng dần rắn rỏi và vào guồng công việc nhanh hơn tưởng tượng.

“Có một lần em vừa khóc vừa gọi cho mẹ bảo con muốn nghỉ việc, vì hồi đó bay đợt cao điểm, không biết giữ sức khoẻ ăn uống đầy đủ nên bị suy nhược cơ thể. Người bệnh đi bay mệt lắm, giờ nghĩ lại em vẫn sợ cảm giác đó. Xong mẹ em nói:“Con nhớ lại xem từ đầu con nói những gì với mẹ để được đi làm tiếp viên hàng không, con suy nghĩ kỹ đi, nếu suy nghĩ rồi vẫn không muốn làm nữa thì về, mẹ vẫn đợi. Con xem con đánh đổi bao nhiêu thứ rồi giờ từ bỏ thì có đáng không”. Thế là em trăn trở cả tuần liền, khi sức khỏe ổn định trở lại, nhớ máy bay, nhớ đồng nghiệp thì em lại đi làm”.

Đã có lúc hối hận vì quyết định thời non trẻ nhưng Linh vẫn không bỏ cuộc.

Lên tiếp viên trưởng khi tuổi còn quá trẻ

Năm ấy, khi bước vào vị trí tiếp viên hàng không, Khánh Linh chỉ mới 18 tuổi nhưng sau 3 năm, cô gái trẻ đã bước lên hàng ngũ các tiếp viên trưởng của Pacific Airlines (trước là Jetstar Pacific Airlines). Thành quả này khiến nhiều người không khỏi cảm thấy có chút vô lý nhưng thực ra khi nghe Linh kể thì lại rất thuyết phục.

Linh cho biết, xét về tuổi đời thì cô nàng còn rất trẻ nhưng nếu xét trên tuổi nghề thì cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành tiếp viên trưởng rồi. Linh có lợi thế hơn hẳn những người khác là không mất 3-4 năm Đại học nên lúc đó, nghe 21 tuổi ai cũng nghĩ Linh non nớt lắm nhưng thực ra là sự va vấp với công việc đã khiến cô nàng thậm chí còn già dặn hơn cả tuổi thật của mình rất nhiều.

Linh năm nay 22 tuổi và đã có kinh nghiệm gần 1 năm làm tiếp viên trưởng.

“Em bay hơn 2 năm là được khoảng 2200 giờ bay, các môn học định kì đều từ 90/100. Em không bị report hay feedback không tốt từ cấp trên và khách hàng. Em đi làm đúng quy trình, quy chuẩn nên kì thi upgrade em cũng tham gia như các anh chị. Chuẩn bị CV, ôn bài, rồi làm bài test và phỏng vấn.

Thực ra em chỉ đi thi với tâm thế thử thách bản thân và lấy kinh nghiệm là chính, vì nghĩ trong đầu chắc sẽ chẳng ai để 1 đứa 21 tuổi làm tiếp viên trưởng đâu, nhưng bản thân cũng sẵn sàng rồi, cũng đến lúc xem thử hơn 2 năm đi làm vị trí mình đang ở đâu, kiến thức kinh nghiệm thế nào. Đến khi có kết quả em bất ngờ lắm, không tin là mình đậu, hoang mang, cảm xúc kiểu không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Em vui vì những nỗ lực, cố gắng của bản thân đã có kết quả tốt nhưng cũng hoang mang vì không biết mình có làm tốt được ở vị trí mới này không nữa. Bởi trách nhiệm của tiếp viên trưởng nhiều hơn, nặng nề hơn khi phải đảm bảo an toàn, an ninh và dịch vụ tốt trong khoang khách. Sự quan sát nhạy bén là điều vô cùng cần thiết đối với một tiếp viên trưởng vì sẽ thấy được những điều bất thường nhanh nhất để có hướng giải quyết tốt nhất. Ngoài ra, vị trí của em còn phải đảm trách việc kết nối tổ bay với tổ lái, tổ mặt đất và khá nhiều bộ phận liên quan khác”.

Chỉ đăng ký thi kiểu "hú hồn" nhưng Linh lại đỗ vì được các cấp trên tín nhiệm.

21 tuổi lên tiếp viên trưởng, Linh tự nhận là vấn đề tuổi tác khiến cô nàng phải để ý khá nhiều khi làm việc. Khánh Linh tâm sự rằng không chỉ bản thân mà chắc ai cũng vậy, khi làm việc với một cấp trên nhỏ tuổi hơn chắc chắn sẽ rất khó chịu, và Linh ý thức được điều đó. Thời gian đầu, Linh phải gồng người lên để đi bay, làm việc chuyên nghiệp nhất có thể để người ta không thể bắt lỗi bởi việc lên tiếp viên trưởng sớm cũng khiến cho các đồng nghiệp “soi” Linh nhiều hơn, nhất là về thái độ.

“Hồi đó em có hỏi anh đoàn phó là trường hợp của em thì nên làm như thế nào mới đúng. Anh trả lời là nếu chịu được khắc nghiệt thì ngay từ đầu em nên “cứng”, tức là nghiêm chỉnh và nghiêm khắc. Anh nói điều này chắc chắn sẽ gây ra sự ồn ào nhưng một khi đã làm đúng thì không ai bắt bẻ được em hết cả. Em làm theo lời anh nên lúc đầu em cũng bị đồn kiểu mới lên đã thái độ này kia, đi bay thì khó, thậm chí có người còn bảo em là con ông này bà kia nên mới được như vậy nữa.

Nhưng mà em xác định rồi nên không bị ảnh hưởng bởi mấy lời đó lắm. Tính em lại khá thẳng thắn, nếu ai làm sai em vẫn nhắc, không phải vì sợ mất lòng mà mình im lặng rồi đến lúc nếu có sự cố công việc thì sẽ rất không hay. Lâu dần mọi người cũng biết và làm việc ăn ý với em hơn. Các anh chị lớn cũng quý em lắm vì dù em bay ở vị trí tiếp viên trưởng nhưng rất lễ phép với mọi người”.

Những dị nghị ở chỗ làm là có nhưng Linh không vì thế mà để ảnh hưởng đến tinh thần làm việc.

Đi bay mà gặp khách so sánh hãng giá rẻ với cao cấp thì phải làm thế nào?

Hiện Khánh Linh là tiếp viên trưởng của Pacific Airlines có tiền thân là Jetstar Pacific Airlines, hãng hàng không được người người nhà nhà biết đến và gọi tên là hãng bay giá rẻ. Tất nhiên, trong bất kỳ ngành nghề nào, thị trường cũng đều có sự phân cấp và hàng không tất nhiên cũng không thể nào ngoại lệ. Và so với một số tên tuổi cao cấp khác, Jetstar dường như đứng ở vị trí khiêm tốn hơn hẳn dẫu cho lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của hãng không hề nhỏ.

Nói như vậy để biết rằng, các khách hàng luôn có sự so sánh và nhận xét từ chất lượng dịch vụ và thậm chí là tiếp viên của các hãng với nhau. Trong đó, đôi khi có một số người dành những lời nói không được hay ho cho lắm để nói về hãng bay rẻ hơn. Và thật không may, Khánh Linh đã từng được nghe rồi.

Sự so sánh là không thể tránh khỏi, nhất là từ phía những người bỏ tiền ra để sử dụng dịch vụ.

“Thật ra thì tiếp viên tụi em cũng nghe thấy những lời này suốt nhưng mà hầu như không ai quan tâm đâu chị ạ, kiểu nghe nhiều riết rồi quen. Em nghĩ nếu một người có hiểu biết và ý thức thì sẽ không bao giờ nói những lời đó nên bản thân mình chẳng cần phải chấp nhặt và suy nghĩ cho nặng đầu đâu ạ. Mình phải không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài và luôn yêu thương nơi mình làm việc thì mọi thành quả ngọt ngào mới đến được.

Với lại, nhân đây em cũng giải thích thêm rằng, mọi người cứ nghĩ bay giá rẻ thì dịch vụ rẻ nhưng không phải như vậy đâu ạ. Low cost Carrier có nghĩa là vé của khách hàng mua chỉ là mua ghế ngồi, không bao gồm các dịch vụ như đồ ăn thức uống, hành lý ký gửi hay chăn mền như các hãng full service khác. Chỉ nhiêu đó thôi, còn lại tất cả đều như nhau, tiếp viên của hãng em cũng được đào tạo bài bản đầy đủ về kiến thức an ninh an toàn và kỹ năng phục vụ. Khách hàng thì thường so sánh tiếp viên hãng này đẹp, hãng kia xấu nhưng thực sự thì tiếp viên hàng không không phải Hoa hậu nên so sánh xấu đẹp cũng chẳng ý nghĩa gì, quan trọng là các bạn làm việc thế nào, thái độ ra sao thôi ạ.

Khánh Linh không quan trọng sự so sánh và những lời nói thiếu hiểu biết từ một bộ phận khách hàng đó.

Cách đây 3 tuần em có đi bay, trước khi mở cửa để khách ra khỏi tàu bay, có một cô nói trước giờ chỉ đi hãng cao cấp, lần đầu đi hãng của em mà không ngờ chuyến bay nhẹ nhàng, tiếp viên lại dễ thương như vậy, cô bất ngờ lắm. Em nghe xong thì mỉm cười chào cô, nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình, dù vất vả đến mấy mà được hành khách cảm nhận như vậy quả thực là không còn gì hạnh phúc hơn rồi ạ”.

Mình cứ làm tốt công việc thì sẽ được khách hàng đón nhận và trân trọng thôi.

Làm tiếp viên trưởng sớm, lấy chồng cũng sớm

Cống hiến cho công việc nhiều là vậy nhưng Khánh Linh cũng không quên hạnh phúc của bản thân. Cô nàng đã kịp "bắt" lấy một anh chàng phi công cùng hãng và đến nay đã chuẩn bị về chung một nhà rồi.

Chuyện tình yêu của Linh cũng được cô nàng chia sẻ và đang thực sự gây sốt đối với các bạn trẻ. Hai người gặp nhau lúc đầu xác định không phải gu vì chàng chững chạc còn nàng trẻ con nhưng sau đó nhờ một chuyến bay cùng mà trở nên ít ghét nhau hơn rồi đi đến những buổi hẹn hò đầu tiên.

Chuyện tình yêu của Khánh Linh khiến nhiều cô gái thầm ao ước.

Khánh Linh và chồng sắp cưới cũng phải trải qua quá trình tìm điểm phù hợp ở đối phương, nhưng có một điều khiến họ đến được với nhau đó chính là làm chung ngành, họ hiểu cho nhau hơn về khoản giờ giấc và những bất cập của nghề.

Linh kể, người yêu kiêm chồng sắp cưới chính là động lực khiến cô nàng muốn kết hôn sớm và có một gia đình. Trước đó, kế hoạch của Linh là 25 tuổi mới lấy chồng nhưng sau khi quen anh thì lại cảm thấy cần một chốn bình yên gọi là nhà dù cho hôn nhân chắc chắn sẽ không thể nồng nhiệt như lúc còn đang yêu.

Linh quyết định lấy chồng sớm hơn dự định...

... vì đã gặp được người cô muốn ở bên cả cuộc đời.

Thế nhưng, cũng như quyết định thi lên tiếp viên trưởng ở tuổi 21, Linh chấp nhận tất cả thử thách vì cô nàng tin rằng với những nỗ lực của mình, hoa rồi sẽ đơm bông kết trái thành thứ quả ngọt nhuộm tràn hạnh phúc cho những tháng ngày về sau của cuộc đời hai đứa...